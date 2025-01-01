Arts
*

Novembers Doom

*



19 сен 2025 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM доступен для прослушивания

4 сен 2025 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

2 авг 2025 : 		 Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM

24 июн 2025 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM

4 июл 2020 : 		 Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM

29 окт 2019 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

16 сен 2019 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет осенью

2 ноя 2018 : 		 NOVEMBERS DOOM на PROPHECY PRODUCTIONS

22 мар 2017 : 		 Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM

30 янв 2017 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

6 окт 2016 : 		 NOVEMBERS DOOM готовы к записи

9 май 2015 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

24 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

10 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

2 май 2014 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в июле

22 май 2012 : 		 Участники NOVEMBERS DOOM основали винил-лейбл

29 авг 2011 : 		 NOVEMBERS DOOM расстались с ударником

8 май 2011 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 мар 2011 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

25 фев 2011 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в мае

4 ноя 2010 : 		 NOVEMBERS DOOM записывают новый альбом

17 фев 2010 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 апр 2009 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

19 янв 2009 : 		 NOVEMBERS DOOM в студии

29 май 2008 : 		 Обнародована дата выхода DVD NOVEMBERS DOOM "The Novella Vosselaar"
Новый альбом NOVEMBERS DOOM доступен для прослушивания



Major Arcana, новый альбом NOVEMBERS DOOM, доступен для прослушивания ниже.




