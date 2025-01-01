20 сен 2025



Видео с выступления SLAYER



Видео с выступления SLAYER, которое состоялось в рамках фестиваля Louder Than Life, доступно для просмотра ниже:



01. South Of Heaven

02. Repentless

03. Disciple

04. Die By The Sword

05. Jihad

06. War Ensemble

07. Chemical Warfare

08. Reborn

09. Mandatory Suicide

10. Born Of Fire

11. Dead Skin Mask

12. Spirit In Black

13. Hate Worldwide

14. Seasons In The Abyss

15. Hell Awaits

16. 213

17. Postmortem

18. Raining Blood

19. Black Magic

20. Angel Of Death







+0 -0



просмотров: 95

