Новости
*Новое видео TESTAMENT 80
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 22
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новое видео TESTAMENT 80
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 22
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
20 сен 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

5 авг 2025 : 		 Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью

8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 май 2025 : 		 GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»

15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

15 май 2025 : 		 Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР

29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

1 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют в 51-м летом

28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»

30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER

30 окт 2024 : 		 GARY HOLT о концертах SLAYER

17 окт 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о концертах SLAYER

11 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

10 окт 2024 : 		 Цифровой музей SLAYER
|||| 20 сен 2025

Видео с выступления SLAYER



Видео с выступления SLAYER, которое состоялось в рамках фестиваля Louder Than Life, доступно для просмотра ниже:

01. South Of Heaven
02. Repentless
03. Disciple
04. Die By The Sword
05. Jihad
06. War Ensemble
07. Chemical Warfare
08. Reborn
09. Mandatory Suicide
10. Born Of Fire
11. Dead Skin Mask
12. Spirit In Black
13. Hate Worldwide
14. Seasons In The Abyss
15. Hell Awaits
16. 213
17. Postmortem
18. Raining Blood
19. Black Magic
20. Angel Of Death




просмотров: 95

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом