Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD



"My Only Angel", новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "One More Time", выход которого намечен на 21 ноября на Capitol Records.



Tyler: «Решение встретиться с Yungblud и сделать эту музыку вместе с ним... было подобно соединению с чистым электричеством! Для нас с Joe это было еще одно космическое столкновение... Оказаться в студии с этим возмутительно талантливым и позитивно диким зверьком по имени Dom. Вот этот парень, который живет вслух... вырос на наших записях и британском вторжении... и теперь мы вместе в студии создаем нечто, что соединяет поколения. Он впитал в себя все то, на что равнялись великие... а потом начал мечтать дальше. Все просто.



Когда мы впервые спели и сыграли вместе, по всей студии сразу же прошла невысказанная вибрация... Она напомнила мне вибрацию колес автомобиля, когда мы с ребятами впервые ехали в Бостон 50 лет назад. В ней было то же глубокое интимное давление необходимости. Сделать это... сделать это великим... что-то свежее и новое... и чтобы это длилось вечно. Это путь рок-н-ролла, детка! Yungblud хочет создать следующую главу в истории рока и попросил нас стать ее частью. Мы так хорошо поладили... вибрация в комнате была эпической с самого начала... мы отрывались по полной... и для нас было большой честью писать с ним! Рок-н-ролл приобретает неподвластность времени, когда вы вкладываете в него свое сердце и душу... вот тогда и происходит волшебство».



Perry: «Год назад мне позвонили и сказали, что Yungblud хочет приехать в Сарасоту, чтобы поработать со мной и написать несколько песен. Я услышал его сингл и сказал: «Да, черт возьми, этот парень знает толк в музыке». Четыре дня в студии, и мы познакомились друг с другом, а также с его командой. Я позвонил Steven'y и сказал ему: «Ты должен услышать этого парня, Yungblud — он настоящий». В мае мы оказались в студии со Steven'ом и записали новую музыку. В итоге получилось потрясающее сотрудничество между AEROSMITH и Yungblud. Пусть музыка говорит сама за себя».



Yungblud: «AEROSMITH были для меня образцом рок-н-ролла и зрелищности, так что я готовился к этому всю свою жизнь. Как только мы вошли в студию, атмосфера просто взорвалась, и песни хлынули из нас. О таком сотрудничестве я и мечтать не мог, так что сидеть здесь и держать в руках пластинку с надписью AEROSMITH и Yungblud — это нечто невероятное. При этом Steven и Joe находятся на вершине своей славы, и работать с ними — это огромная, мать ее, честь. Я записываю пластинки со своими героями, концерты безумны каждый вечер, а рок-н-ролл просыпается, нравится вам это или нет. Я наслаждаюсь каждой секундой!»



Трек-лист:



01. My Only Angel

02. Problems

03. Wild Woman

04. A Thousand Days

05. Back In The Saddle (2025 Mix)







