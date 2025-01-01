Arts
Новости
19 сен 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

18 сен 2025 : 		 AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР

14 авг 2025 : 		 JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур
Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD



"My Only Angel", новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "One More Time", выход которого намечен на 21 ноября на Capitol Records.

Tyler: «Решение встретиться с Yungblud и сделать эту музыку вместе с ним... было подобно соединению с чистым электричеством! Для нас с Joe это было еще одно космическое столкновение... Оказаться в студии с этим возмутительно талантливым и позитивно диким зверьком по имени Dom. Вот этот парень, который живет вслух... вырос на наших записях и британском вторжении... и теперь мы вместе в студии создаем нечто, что соединяет поколения. Он впитал в себя все то, на что равнялись великие... а потом начал мечтать дальше. Все просто.

Когда мы впервые спели и сыграли вместе, по всей студии сразу же прошла невысказанная вибрация... Она напомнила мне вибрацию колес автомобиля, когда мы с ребятами впервые ехали в Бостон 50 лет назад. В ней было то же глубокое интимное давление необходимости. Сделать это... сделать это великим... что-то свежее и новое... и чтобы это длилось вечно. Это путь рок-н-ролла, детка! Yungblud хочет создать следующую главу в истории рока и попросил нас стать ее частью. Мы так хорошо поладили... вибрация в комнате была эпической с самого начала... мы отрывались по полной... и для нас было большой честью писать с ним! Рок-н-ролл приобретает неподвластность времени, когда вы вкладываете в него свое сердце и душу... вот тогда и происходит волшебство».

Perry: «Год назад мне позвонили и сказали, что Yungblud хочет приехать в Сарасоту, чтобы поработать со мной и написать несколько песен. Я услышал его сингл и сказал: «Да, черт возьми, этот парень знает толк в музыке». Четыре дня в студии, и мы познакомились друг с другом, а также с его командой. Я позвонил Steven'y и сказал ему: «Ты должен услышать этого парня, Yungblud — он настоящий». В мае мы оказались в студии со Steven'ом и записали новую музыку. В итоге получилось потрясающее сотрудничество между AEROSMITH и Yungblud. Пусть музыка говорит сама за себя».

Yungblud: «AEROSMITH были для меня образцом рок-н-ролла и зрелищности, так что я готовился к этому всю свою жизнь. Как только мы вошли в студию, атмосфера просто взорвалась, и песни хлынули из нас. О таком сотрудничестве я и мечтать не мог, так что сидеть здесь и держать в руках пластинку с надписью AEROSMITH и Yungblud — это нечто невероятное. При этом Steven и Joe находятся на вершине своей славы, и работать с ними — это огромная, мать ее, честь. Я записываю пластинки со своими героями, концерты безумны каждый вечер, а рок-н-ролл просыпается, нравится вам это или нет. Я наслаждаюсь каждой секундой!»

Трек-лист:

01. My Only Angel
02. Problems
03. Wild Woman
04. A Thousand Days
05. Back In The Saddle (2025 Mix)




просмотров: 131

