Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»



VIVIAN CAMPBELL в недавнем интервью спросили, как то, что в 2013 году у него диагностировали лимфому Ходжкина, изменило его взгляды на жизнь



«Я могу сказать вам, что это заставило меня тратить больше денег. Потому что, как сказал Джерри Сайнфелд, "Деньгами выт не будешь". Поэтому, как только мне поставили диагноз "рак" — не сразу, но в течение года, — я пошел и купил очень дорогой Porsche. И я помню, как подумал: "О, это же куча денег. Это большие деньги". И я [подумал]: "Я мог бы умереть на следующей неделе". Ну, вообще-то, в Ирландии есть поговорка: "Ты уже давно мертв". Так что я принял это близко к сердцу. В этом смысле я немного безрассуден. Я очень верю во Вселенную, в то, что все наладится — в финансовом плане, это одна из таких уверенностей, но также и в том, что касается моего диагноза. Я подумал: "Ладно, это тот расклад, который мне выпал". И, как я понимаю, можно пойти одним из двух путей — либо смириться с этим, либо просто жить своей жизнью. И я решил сделать последнее.



Я сталкивалась с людьми, у которых был диагностирован рак, и они, как правило, принимают на себя всю тяжесть этого, по-настоящему зацикливаются на этом, впитывают его и все такое. И обычно у них все плохо заканчивается. Я же всегда пытаюсь отговорить людей от такого поведения. И я постоянно помню, как мне повезло, потому что мне рано поставили диагноз "рак". За последние годы я потерял многих друзей, у которых была диагностирована четвертая стадия, они умерли в течение пары лет. Мне очень, очень повезло — мне поставили диагноз на стадии 2b. И мне, вероятно, могли бы поставить диагноз в 2а, потому что примерно полтора года я знал, что со мной что-то не так».



Размышляя о своем первоначальном диагнозе рака, он сказал:



«Я продолжал ходить к своему врачу, и мой врач продолжал говорить: "Ну, вы знаете...", Потому что у меня была повторяющаяся болезнь, я похудел. И я путешествовал — я был в турах по всему миру, в Австралии, Великобритании. Примерно каждые шесть недель у меня появлялось одно и то же заболевание, например, легкая форма. И вы ходили к врачу, и он назначал вам одни и те же антибиотики. А через шесть недель вы были на другом конце света и сталкивались с той же проблемой, обращались к другому врачу, получали те же антибиотики. И вот я отправился к своему терапевту в Лос-Анджелес. когда я, наконец, вернулся домой с гастролей, он сказал: "Ну что, иногда это затягивается?" Я ответил: "У меня периодический кашель, но когда он появляется, он становится действительно постоянным и распространяющимся". И он ответил: "Что ж, сходи к пульманологу". Короче говоря, я ходил к пульманологу около восьми месяцев. Я приходил к нему раз в месяц, и он постоянно выписывал мне другой ингалятор и назальный спрей и говорил: "Ну, попробуй этот". И вот, наконец, после стольких месяцев, я пришел к нему в кабинет и сказал: "Послушай, мне не нужен другой ингалятор. Я не хочу еще один назальный спрей. Я хочу сделать рентген грудной клетки. Если мне придется заплатить вам наличными, —просто давайте сделаем это". И он ответил: "Хорошо. Хорошо, мы сделаем рентген. Итак, я делаю рентген грудной клетки, а он возвращается в кабинет и спрашивает: "Хм, что ты делаешь сегодня днем? Я бы хотел, чтобы вы сделали компьютерную томографию". И я ответил: "Да, хорошо, я могу это сделать". И я пошел и сделал томографию. Я пошел домой. Он позвонил мне в тот вечер и сказал: "Я попрошу онколога позвонить тебе завтра. Что-то есть". И я такой: "Да, ни хрена себе. Я же говорил вам год назад!". Но, вспоминая об этом, я понимаю, что все диагностировали очень рано. В течение многих лет за моим здоровьем очень, очень внимательно следили, в отличие от тех моих друзей, которые умерли в последние годы, потому что у них была четвертая стадия, когда они узнали об этом. Так что это удача ирландцев. Я не считаю это само собой разумеющимся».



Далее Campbell сказал, что, хотя диагноз рака является серьезной проблемой для многих, поддержание позитивного настроя может оказать глубокое влияние на выздоровление.



«Мое отношение, за исключением первой недели или около того, когда мне позвонил тот онколог и сказал: "У тебя рак", а я такой: "О, моя жизнь окончена". Это не так, добавилась лишь еще одна проблема, с которой тебе приходится иметь дело. И отношение к этому очень, очень важно. Я всегда говорил: "Ехай на..й, рак". Я собираюсь с тобой справиться. И я сильная личность физически и морально. Мое тело сильное, и я всегда продолжал тренироваться, несмотря ни на что. Я продолжаю заставлять себя. И мысленно я не боюсь умереть. Я не хочу умирать, потому что у меня есть дети и семья. У меня много людей, которые зависят от меня, но я никогда этого не боялся. И я просто продолжаю добиваться своего и продолжаю давать сдачи. И самое главное, я просто продолжаю жить своей жизнью. Честно говоря, самым сложным в борьбе с раком за последние 12 или 13 лет было планирование. У меня тур. Я должен все это успеть. Я играю в двух группах. Я в LAST IN LINE и DEF LEPPARD, так что мне нужно следить за графиком. И, честно говоря, самым сложным было встроить в него процедуры. Но да, я считаю, что мне очень повезло во всех аспектах жизни».







