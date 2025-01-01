×
Anette Olzon
Швеция
Pop Rock
Metal
Melodic Metal
http://www.anette-olzon.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/anetteolzon_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/anetteolzonofficial
сегодня
ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH
17 сентября ANETTE OLZON открыла бразильское турне, в рамках которого исполняет композиции NIGHTWISH из двух альбомов, которые она записала с коллективом:
01. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)
02. Storytime (NIGHTWISH song)
03. Ghost River (NIGHTWISH song)
04. Bye Bye Beautiful (NIGHTWISH song)
05. Amaranth (NIGHTWISH song)
Set 2:
06. Rest Calm (NIGHTWISH song)
07. Last Of The Wilds (NIGHTWISH song)
08. Eva (NIGHTWISH song)
09. Turn Loose The Mermaids (NIGHTWISH song)
10. Sahara (NIGHTWISH song)
Set 3:
11. The Poet And The Pendulum (NIGHTWISH song)
12. Meadows Of Heaven (NIGHTWISH song)
13. Last Ride Of The Day (NIGHTWISH song)
