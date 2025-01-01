сегодня



ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH



17 сентября ANETTE OLZON открыла бразильское турне, в рамках которого исполняет композиции NIGHTWISH из двух альбомов, которые она записала с коллективом:



01. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)

02. Storytime (NIGHTWISH song)

03. Ghost River (NIGHTWISH song)

04. Bye Bye Beautiful (NIGHTWISH song)

05. Amaranth (NIGHTWISH song)



Set 2:



06. Rest Calm (NIGHTWISH song)

07. Last Of The Wilds (NIGHTWISH song)

08. Eva (NIGHTWISH song)

09. Turn Loose The Mermaids (NIGHTWISH song)

10. Sahara (NIGHTWISH song)



Set 3:



11. The Poet And The Pendulum (NIGHTWISH song)

12. Meadows Of Heaven (NIGHTWISH song)

13. Last Ride Of The Day (NIGHTWISH song)







