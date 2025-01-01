Arts
*Новое видео TESTAMENT 76
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
19 сен 2025 : 		 ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH

29 апр 2025 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH

10 май 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

16 апр 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

20 мар 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

22 фев 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

17 окт 2021 : 		 ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»

20 сен 2021 : 		 У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH

13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале

9 мар 2015 : 		 Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON
ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH



zoom
17 сентября ANETTE OLZON открыла бразильское турне, в рамках которого исполняет композиции NIGHTWISH из двух альбомов, которые она записала с коллективом:

01. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)
02. Storytime (NIGHTWISH song)
03. Ghost River (NIGHTWISH song)
04. Bye Bye Beautiful (NIGHTWISH song)
05. Amaranth (NIGHTWISH song)

Set 2:

06. Rest Calm (NIGHTWISH song)
07. Last Of The Wilds (NIGHTWISH song)
08. Eva (NIGHTWISH song)
09. Turn Loose The Mermaids (NIGHTWISH song)
10. Sahara (NIGHTWISH song)

Set 3:

11. The Poet And The Pendulum (NIGHTWISH song)
12. Meadows Of Heaven (NIGHTWISH song)
13. Last Ride Of The Day (NIGHTWISH song)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
