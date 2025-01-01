×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео TESTAMENT
77
Умер вокалист AT THE GATES
28
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
19
Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео TESTAMENT
77
Умер вокалист AT THE GATES
28
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
19
Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по...
17
все новости группы
Edenbridge
Австрия
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.edenbridge.org
Myspace:
http://www.myspace.com/edenbridge
Facebook:
https://www.facebook.com/EdenbridgeOfficial/
19 сен 2025
:
Новое видео EDENBRIDGE
16 июн 2025
:
Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой
16 ноя 2022
:
Вскрытие от EDENBRIDGE
29 июл 2022
:
Новое видео EDENBRIDGE
20 май 2022
:
Новое видео EDENBRIDGE
25 мар 2022
:
Новое видео EDENBRIDGE
2 мар 2022
:
EDENBRIDGE на AFM Records
2 июн 2021
:
Лидер EDENBRIDGE представит симфонию
14 фев 2021
:
Новое видео EDENBRIDGE
10 янв 2021
:
Трейлер компиляции EDENBRIDGE
14 дек 2020
:
Видео с текстом от EDENBRIDGE
4 ноя 2020
:
Сборник EDENBRIDGE выйдет зимой
21 май 2020
:
EDENBRIDGE готовят сборник
12 апр 2020
:
Пасхальное видео от EDENBRIDGE
23 окт 2019
:
Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
21 сен 2019
:
Новое видео EDENBRIDGE
24 авг 2019
:
Видео с текстом от EDENBRIDGE
15 июн 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE
9 апр 2019
:
EDENBRIDGE завершили запись
14 фев 2019
:
EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году
13 дек 2017
:
Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой
28 ноя 2017
:
Новое видео EDENBRIDGE
18 мар 2017
:
Новый сингл EDENBRIDGE
14 фев 2017
:
Новое видео EDENBRIDGE
28 янв 2017
:
Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
16 дек 2016
:
Видео с текстом от EDENBRIDGE
2 дек 2016
:
Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой
2 июн 2016
:
Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017
15 апр 2015
:
Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае
5 мар 2015
:
Трейлер нового DVD EDENBRIDGE
17 фев 2015
:
EDENBRIDGE выпустят 6DVD
12 ноя 2013
:
Переиздания альбомов EDENBRIDGE выйдут в ноябре
17 июн 2013
:
Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
10 июн 2013
:
Новое видео EDENBRIDGE
24 апр 2013
:
Детали нового альбома EDENBRIDGE
19 мар 2013
:
Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
5 мар 2013
:
Новый басист EDENBRIDGE
21 фев 2013
:
EDENBRIDGE на SPV/STEAMHAMMER
8 янв 2013
:
EDENBRIDGE приступили к сведению
25 дек 2012
:
Название нового альбома EDENBRIDGE
3 окт 2012
:
EDENBRIDGE завершили запись оркестра
11 сен 2012
:
EDENBRIDGE завершили запись ударных
25 янв 2012
:
EDENBRIDGE работают над новым альбомом
17 июн 2010
:
Новое видeо EDENBRIDGE
10 июн 2010
:
Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
8 июн 2010
:
Семпл новой песни EDENBRIDGE
26 май 2010
:
Новая песня EDENBRIDGE
9 май 2010
:
Семпл с нового альбома EDENBRIDGE
2 апр 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома EDENBRIDGE
25 фев 2010
:
EDENBRIDGE расстались с басистом
18 дек 2009
:
Название и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE
16 ноя 2009
:
EDENBRIDGE о новом альбоме
2 сен 2009
:
EDENBRIDGE начали запись альбома
29 июл 2009
:
EDENBRIDGE отправятся в студию в сентябре
28 апр 2009
:
EDENBRIDGE объявили имена новых участников
22 апр 2009
:
Выход концертного альбома EDENBRIDGE отложен
6 апр 2009
:
EDENBRIDGE: семплы концертного альбома в сети
23 мар 2009
:
Объявлена дата выхода концертного альбома EDENBRIDGE
11 ноя 2008
:
Из EDENBRIDGE ушёл басист
16 мар 2008
:
Новые семплы с альбома "MyEarthDream" EDENBRIDGE
18 фев 2008
:
Дата выхода и семплы нового альбома EDENBRIDGE
12 окт 2007
:
EDENBRIDGE раскрыли название нового альбома
4 июл 2007
:
EDENBRIDGE объявили о новых музыкантах
25 май 2007
:
Выход компиляции EDENBRIDGE задерживается на неделю
26 апр 2007
:
Обложка нового релиза EDENBRIDGE
3 апр 2007
:
Объявлен трек-лист нового диска EDENBRIDGE
30 мар 2007
:
EDENBRIDGE расстались с ударником
16 янв 2007
:
EDENBRIDGE в мае выпустят свою "best of" и раритетную коллекцию
6 ноя 2006
:
EDENBRIDGE подписали контракт с NAPALM RECORDS
18 июн 2006
:
Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в США на Napalm Records
25 фев 2006
:
EDENBRIDGE: дата выхода и трек-лист нового альбома
24 янв 2006
:
EDENBRIDGE завершили запись нового альбома
1 окт 2005
:
EDENBRIDGE: детали о новом альбоме
9 июн 2005
:
Новый гитарист в EDENBRIDGE
сегодня
Новое видео EDENBRIDGE
Cosmic Embrace, новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Set The Dark On Fire", релиз которого намечен на 16 января.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 116
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет