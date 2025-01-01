сегодня



Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»



RACHEL BOLAN в недавнем интервью подтвердил, что группа все еще занята поиском вокалиста:



«Это стало своего рода традицией для SKID ROW, потому что у нас было довольно много вокалистов. Но мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена.



У нас есть определённые критерии, и я думаю, что главное — это сильный голос. Он должен быть готов много гастролировать. И он должен быть хорошим компаньоном. Я думаю, что главное — это быть хорошим компаньоном.



Это действительно сложно, когда ты занимаешься этим так долго, как мы, и другие группы и артисты могут меня в этом поддержать. Когда ты занимаешься этим так долго, хорошие отношения становятся действительно необходимыми. Когда приходит кто-то, кто думает только о себе и не заботится о том, что происходит вокруг, возникают сложности.



Вот в чём дело. Мы надеемся, что в октябре снова начнём поиски. Потому что мы прослушали несколько человек, и некоторые из них были просто превосходны. Но когда четыре человека смотрят на кого-то, один может думать, что он идеален, другой — что он почти идеален, а третий — что он не чувствует ничего подобного.



Так что все четверо —Rob Hammersmith, Snake, Scotti Hill и я — должны быть на сто процентов согласны».



Bolan заявил, что он и его коллеги по SKID ROW не будут торопиться» с выбором следующего вокалиста группы:



«На нашей стороне время. Может быть, не наш возраст [смеётся], но у нас есть возможность повременить. У нас нет запланированных туров или чего-то в этом роде, из-за чего нам нужно срочно найти кого-то на замену... Наш агент по бронированию говорит, что эти концерты всё равно состоятся. Если поиски займут два года, три года, сколько угодно, эти концерты всё равно состоятся. И это поднимает настроение. Я смотрю на это так: "Мы SKID ROW. Что, чёрт возьми, мы будем делать?" Мы просто сказали себе, что не будем нервничать. Если это займёт много времени, значит, так тому и быть. И, как я уже сказал, у нас были люди, которых мы очень ценили. Может быть, чего-то не хватало, какого-то элемента, но как уж есть. И по пути мы встречаем много действительно классных людей, на которых я смотрю и думаю: "Вот это да". Я слушаю некоторые из их песен, и я смотрю на них и думаю: "Может быть, мы могли бы поработать вместе над чем-то ещё или вместе сочинять песни"».







