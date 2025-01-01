Arts
Новости
Skid Row

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : 		 SKID ROW о поисках вокалиста

22 июл 2024 : 		 Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a

25 июн 2024 : 		 DEE SNIDER дает совет SKID ROW

9 июн 2024 : 		 JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW
Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»



RACHEL BOLAN в недавнем интервью подтвердил, что группа все еще занята поиском вокалиста:

«Это стало своего рода традицией для SKID ROW, потому что у нас было довольно много вокалистов. Но мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена.

У нас есть определённые критерии, и я думаю, что главное — это сильный голос. Он должен быть готов много гастролировать. И он должен быть хорошим компаньоном. Я думаю, что главное — это быть хорошим компаньоном.

Это действительно сложно, когда ты занимаешься этим так долго, как мы, и другие группы и артисты могут меня в этом поддержать. Когда ты занимаешься этим так долго, хорошие отношения становятся действительно необходимыми. Когда приходит кто-то, кто думает только о себе и не заботится о том, что происходит вокруг, возникают сложности.

Вот в чём дело. Мы надеемся, что в октябре снова начнём поиски. Потому что мы прослушали несколько человек, и некоторые из них были просто превосходны. Но когда четыре человека смотрят на кого-то, один может думать, что он идеален, другой — что он почти идеален, а третий — что он не чувствует ничего подобного.

Так что все четверо —Rob Hammersmith, Snake, Scotti Hill и я — должны быть на сто процентов согласны».

Bolan заявил, что он и его коллеги по SKID ROW не будут торопиться» с выбором следующего вокалиста группы:

«На нашей стороне время. Может быть, не наш возраст [смеётся], но у нас есть возможность повременить. У нас нет запланированных туров или чего-то в этом роде, из-за чего нам нужно срочно найти кого-то на замену... Наш агент по бронированию говорит, что эти концерты всё равно состоятся. Если поиски займут два года, три года, сколько угодно, эти концерты всё равно состоятся. И это поднимает настроение. Я смотрю на это так: "Мы SKID ROW. Что, чёрт возьми, мы будем делать?" Мы просто сказали себе, что не будем нервничать. Если это займёт много времени, значит, так тому и быть. И, как я уже сказал, у нас были люди, которых мы очень ценили. Может быть, чего-то не хватало, какого-то элемента, но как уж есть. И по пути мы встречаем много действительно классных людей, на которых я смотрю и думаю: "Вот это да". Я слушаю некоторые из их песен, и я смотрю на них и думаю: "Может быть, мы могли бы поработать вместе над чем-то ещё или вместе сочинять песни"».




просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
