Новости
*Новое видео TESTAMENT 80
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 22
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Dave Lombardo

20 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о возможности книги

5 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»

27 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER

19 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлении с METALLICA

5 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «У нынешней индустрии много преимуществ»

18 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»

2 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

7 май 2023 : 		 Новый альбом DAVE LOMBARDO доступен для прослушиваия

4 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно»

20 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я хочу играть до 90 лет»

13 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

29 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

8 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил первый сингл
20 сен 2025

DAVE LOMBARDO о возможности книги



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он написание автобиографии:

«Честно? Понятия не имею, потому что я считаю, что история моей жизни еще пишется. Так что не знаю. Не думаю, что сейчас пришел тот самый момент. Во мне еще хватает сил на свершения».

Когда ему намекнули, что он мог бы рассказать истории о SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS, он ответил:

«О, у меня столько всякого дерьма в запасе (смеется), о чем я еще не говорил (смеется). Я уже раздумывал по этому поводу, но не считаю, что сейчас подходящий момент».




20 сен 2025
resurgam
потом будет поздно
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
