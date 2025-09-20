20 сен 2025



DAVE LOMBARDO о возможности книги



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он написание автобиографии:



«Честно? Понятия не имею, потому что я считаю, что история моей жизни еще пишется. Так что не знаю. Не думаю, что сейчас пришел тот самый момент. Во мне еще хватает сил на свершения».



Когда ему намекнули, что он мог бы рассказать истории о SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS, он ответил:



«О, у меня столько всякого дерьма в запасе (смеется), о чем я еще не говорил (смеется). Я уже раздумывал по этому поводу, но не считаю, что сейчас подходящий момент».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 125

