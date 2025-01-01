Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Overkill

21 сен 2025 : 		 OVERKILL обещают альбом в 2026

20 сен 2025 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

19 авг 2025 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

4 дек 2024 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

3 дек 2024 : 		 Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI

11 ноя 2024 : 		 OVERKILL выступили без DEREK TAILER

25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье
OVERKILL обещают альбом в 2026



Басист OVERKILL D.D. Verni в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Сейчас мы активно занимаемся демо. У нас есть где-то 9-10 песен, которые не так давно я отправил Blitz'y. Обычно на демо делается вся музыка, а после она уходит к нему. Он какое-то время работает над этим и возвращает, что получилось, а потом мы уже рассматриваем все вместе. Так что Blitz совсем недавно от меня все получил».

Относительно даты релиза нового альбома, он сказал:

«Думаю, что это будет в следующем году, я даже уверен в этом. Но когда? Весна? Осень? Ну где-то так. Но в 2026 совершенно точно ждите новый альбом OVERKILL!»




просмотров: 74

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
