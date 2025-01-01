сегодня



OVERKILL обещают альбом в 2026



Басист OVERKILL D.D. Verni в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы активно занимаемся демо. У нас есть где-то 9-10 песен, которые не так давно я отправил Blitz'y. Обычно на демо делается вся музыка, а после она уходит к нему. Он какое-то время работает над этим и возвращает, что получилось, а потом мы уже рассматриваем все вместе. Так что Blitz совсем недавно от меня все получил».



Относительно даты релиза нового альбома, он сказал:



«Думаю, что это будет в следующем году, я даже уверен в этом. Но когда? Весна? Осень? Ну где-то так. Но в 2026 совершенно точно ждите новый альбом OVERKILL!»







