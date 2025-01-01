сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью спросили, какой бы он совет мог дать молодым:



«Я всегда пытался копировать других. Мне нравились Michael Schenker, K. K. Downing, Рэнди Роудс и все остальные. Это часть моего наследия. Играя каверы, ты пытаешься подражать людям, на которых равняешься.



Когда я попал в Judas Priest, то понял, что больше не мог подражать другим. Настала моя очередь высказаться. Это больше не мог быть Zakk'ом, Dave'ом Murray и Michael'ом Schenker'ом. Это должен быть "Rich".



Я не ощущал себя клоном, но я чувствовал, что должен придумать что-то своё. С каждым альбомом, который мы записываем, я стараюсь немного больше отточить этот голос.



Я думаю о том, чтобы не полагаться так сильно на стиль Zakk'a Wylde'a, а больше выражать свой собственный голос. В то время у меня не было ничего другого, на что я мог бы положиться. У меня были только приёмы, которые я придумал ещё в дни кавер-группы».







+0 -1



просмотров: 244

