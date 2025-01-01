Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*

Mirador

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео MIRADOR



"Must I Go Bound", новое видео группы MIRADOR, в состав которой входят гитарист GRETA VAN FLEET Jake Kiszka и Chris Turpin из IDA MAE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mirador:




просмотров: 42

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
