Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Новости
TOP5
21 сен 2025 : 		 DAVID REECE: «С этим HF из IRON ALLIES дел иметь не буду!»

14 окт 2024 : 		 Новому IRON ALLIES быть!

22 авг 2023 : 		 Новое видео IRON ALLIES

13 июл 2023 : 		 Новое видео IRON ALLIES

16 мар 2023 : 		 Видео с выступления IRON ALLIES

20 окт 2022 : 		 Новое видео IRON ALLIES

16 сен 2022 : 		 Новое видео IRON ALLIES

10 авг 2022 : 		 DAVID REECE — об альбоме IRON ALLIES: «Я считаю его одним из лучших альбомов, которые я когда-либо создавал»

4 авг 2022 : 		 Новое видео IRON ALLIES

13 мар 2022 : 		 IRON ALLIES нашли лейбл

13 окт 2021 : 		 У IRON ALLIES есть 22 песни

21 сен 2021 : 		 Бывшие музыканты ACCEPT и U.D.O. образовали группу IRON ALLIES
DAVID REECE: «С этим HF из IRON ALLIES дел иметь не буду!»



DAVID REECE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы на новый альбом IRON ALLIES:

«Да ну на. Мы с ним начали все с чистого листа, но партнерство есть партнерство, и вскоре я понял, что это уже не партнерство.

«У всей этой семейки ACCEPT — за исключением [оригинального вокалиста ACCEPT] Udo [Dirkschneider], должен сказать, — есть одна странность, и я знаю, почему. Это было создано старым менеджментом, который очень хорошо умел разделять всех и натравливать друг на друга. Настоящее зло. И единственным, кто не был частью этой темной стороны, был как раз сам Udo. Мы с ним хорошие друзья с 88-го года. Я могу позвонить ему сегодня, если он дома, поговорить с ним и его сыном. Но кое-что из этого порождало недоверие ко всем вокруг. А ведь именно так и контролируют ситуацию менеджеры. Они вызывают этот разлад, заставляя всех нервничать, чтобы в итоге заставить вас делать то, что они хотят. И я заметил, что во многих из этих парней, в тех аутсайдерах, которые занимаются своим делом, это все еще присутствует. Вы об слышите об этом, да и я сам начал это ощущать.

Он пишет отличные риффы [со своей долгоиграющей группой] VICTORY. Забавно, что когда он пришел и сказал: «Если мы сделаем это [проект IRON ALLIES], это будет хэви-металл», и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но если вы посмотрите на VICTORY, то это что-то вроде BANGALORE CHOIR; это скорее поп-рок-группа. И он счастлив. У него отличный певец. Gianni [Pontillo] замечательный, и я желаю ему всего хорошего. Но нет, я не хочу работать с этим парнем. Я его не ненавижу. Я просто не хочу этого напряжения. Я хочу быть счастливым. Я хочу сосредоточиться на том, что я делаю, и не беспокоиться о том, что «О, Боже, сегодня все круто», а потом ты приходишь на репетицию, а там все не круто. Я к тому, что к черту все это, чувак, смекаешь?»




просмотров: 134

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
