DAVID REECE: «С этим HF из IRON ALLIES дел иметь не буду!»



DAVID REECE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы на новый альбом IRON ALLIES:



«Да ну на. Мы с ним начали все с чистого листа, но партнерство есть партнерство, и вскоре я понял, что это уже не партнерство.



«У всей этой семейки ACCEPT — за исключением [оригинального вокалиста ACCEPT] Udo [Dirkschneider], должен сказать, — есть одна странность, и я знаю, почему. Это было создано старым менеджментом, который очень хорошо умел разделять всех и натравливать друг на друга. Настоящее зло. И единственным, кто не был частью этой темной стороны, был как раз сам Udo. Мы с ним хорошие друзья с 88-го года. Я могу позвонить ему сегодня, если он дома, поговорить с ним и его сыном. Но кое-что из этого порождало недоверие ко всем вокруг. А ведь именно так и контролируют ситуацию менеджеры. Они вызывают этот разлад, заставляя всех нервничать, чтобы в итоге заставить вас делать то, что они хотят. И я заметил, что во многих из этих парней, в тех аутсайдерах, которые занимаются своим делом, это все еще присутствует. Вы об слышите об этом, да и я сам начал это ощущать.



Он пишет отличные риффы [со своей долгоиграющей группой] VICTORY. Забавно, что когда он пришел и сказал: «Если мы сделаем это [проект IRON ALLIES], это будет хэви-металл», и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но если вы посмотрите на VICTORY, то это что-то вроде BANGALORE CHOIR; это скорее поп-рок-группа. И он счастлив. У него отличный певец. Gianni [Pontillo] замечательный, и я желаю ему всего хорошего. Но нет, я не хочу работать с этим парнем. Я его не ненавижу. Я просто не хочу этого напряжения. Я хочу быть счастливым. Я хочу сосредоточиться на том, что я делаю, и не беспокоиться о том, что «О, Боже, сегодня все круто», а потом ты приходишь на репетицию, а там все не круто. Я к тому, что к черту все это, чувак, смекаешь?»







