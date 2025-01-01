сегодня



Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью



DEF LEPPARD выпустят новый концертный релиз, получивший название "Diamond Star Heroes Live From Sheffield", 21 ноября. Он будет доступен на Blu-ray+2CD, 4k UHD, 2CD и 2LP:



01. Take What You Want

02. Let's Get Rocked

03. Animal

04. Foolin'

05. Armageddon It

06. Kick

07. Love Bites

08. Promises

09. This Guitar

10. When Love And Hate Collide

11. Rocket

12. Bringin' On The Heartbreak

13. Switch 625

14. Hysteria

15. Pour Some Sugar On Me

16. Rock Of Ages

17. Photograph







