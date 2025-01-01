Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 20
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео DREAM THEATER



zoom
"Overture 1928 / Strange Déjà Vu" , новое концертное видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома "Quarantième: Live À Paris", выходящего 28 ноября на Inside Out Music/Sony Music.

Petrucci: «С того момента, как мы объявили о нашем туре в честь 40-летия, мы знали, что это будет особенное событие как для группы, так и для наших поклонников, и его необходимо запечатлеть. На этом релизе наше выступление в Париже представлено в потрясающем аудио- и видеоформате и действительно отражает это знаменательное событие для всех».

Portnoy: «Мы всегда знали, что этот тур будет незабываемым, потому что мы не только отмечали четыре десятилетия с момента создания группы, но и воссоединение классического состава группы. Волнение и эмоции между нами и нашими поклонниками на каждом концерте были ощутимы и просто зашкаливали! Вечер, запечатленный здесь, в Париже, был эпическим праздником, которым мы теперь можем поделиться со всем миром в честь этого невероятного тура».

CD1:

01. Metropolis Pt. 1
02. Overture 1928
03. Strange Déjà Vu
04. The Mirror
05. Panic Attack
06. Barstool Warrior
07. Hollow Years
08. Constant Motion
09. As I Am

CD2:

01. Orchestral Overture
02. Night Terror
03. Under A Glass Moon
04. This Is The Life
05. Vacant
06. Stream of Consciousness
07. Octavarium

CD3:

01. Home
02. The Spirit Carries On
03. Pull Me Under

Blu-ray 1:

01. Metropolis Pt. 1
02. Overture 1928
03. Strange Déjà Vu
04. The Mirror
05. Panic Attack
06. Barstool Warrior
07. Hollow Years
08. Constant Motion
09. As I Am

Blu-ray 2:

01. Orchestral Overture
02. Night Terror
03. Under A Glass Moon
04. This Is The Life
05. Vacant
06. Stream of Consciousness
07. Octavarium
08. Home
09. The Spirit Carries On
10. Pull Me Under




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 127

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом