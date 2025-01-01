Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 20
Envy of None

Новое видео ENVY OF NONE



"The Thrill", новое видео группы ENVY OF NONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Thrill", выходящего первого ноября на Kscope:

1. The Thrill
2. Thrill Of The Chase (Demo)
3. Thrill Of The Chase (Album Version)




просмотров: 100

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом