Новости
*Новое видео TESTAMENT 80
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 22
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Igorrr

21 сен 2025 : 		 Новый альбом IGORRR доступен для прослушивания

15 сен 2025 : 		 Вскрытие IGORRR

29 авг 2025 : 		 Новое видео IGORRR

26 июн 2025 : 		 Новое видео IGORRR

21 май 2025 : 		 Новое видео IGORRR

18 ноя 2021 : 		 Концертное видео IGORRR

14 окт 2021 : 		 Концертное видео IGORRR

9 июл 2020 : 		 Переиздания IGORRR выйдут осенью

1 апр 2020 : 		 Новый альбом IGORRR доступен для прослушивания

19 мар 2020 : 		 Новая песня IGORRR

27 фев 2020 : 		 Новое видео IGORRR с участием вокалиста CANNIBAL CORPSE

17 янв 2020 : 		 Новое видео IGORRR

25 июл 2018 : 		 Альбом IGORRR выйдет на виниле

6 июн 2017 : 		 Новое видео IGORRR

12 апр 2017 : 		 Новое видео IGORRR

24 фев 2017 : 		 IGORRR на Metal Blade Records
Новый альбом IGORRR доступен для прослушивания



Amen, новый альбом IGORRR, доступен для прослушивания ниже.




