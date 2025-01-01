×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео TESTAMENT
78
Умер вокалист AT THE GATES
30
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
21
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео TESTAMENT
78
Умер вокалист AT THE GATES
30
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
21
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
все новости группы
Dying Fetus
США
Death Metal
http://www.dyingfetus.com
Myspace:
http://www.myspace.com/dyingfetus
Facebook:
https://www.facebook.com/DyingFetus
20 сен 2025
:
Новая песня DYING FETUS
24 янв 2024
:
Новое видео DYING FETUS
22 ноя 2023
:
Drum-cam от DYING FETUS
15 окт 2023
:
Видео с выступления DYING FETUS
12 сен 2023
:
Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания
11 сен 2023
:
Новый сингл DYING FETUS
29 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS
11 июл 2023
:
Новое видео DYING FETUS
3 фев 2023
:
Новое видео DYING FETUS
12 янв 2022
:
DYING FETUS в студии
8 апр 2020
:
Документальный фильм от DYING FETUS
4 окт 2019
:
Песня DYING FETUS появилась в эпизоде мультсериала «Южный Парк»
6 май 2019
:
Видео с выступления DYING FETUS
9 окт 2018
:
Видео с выступления DYING FETUS
6 фев 2018
:
Концертное видео DYING FETUS
7 июл 2017
:
Позиции в чартах DYING FETUS
24 июн 2017
:
Трейлер нового альбома DYING FETUS
14 июн 2017
:
Новая песня DYING FETUS
18 май 2017
:
Новое видео DYING FETUS
20 апр 2017
:
Новое видео DYING FETUS
11 апр 2017
:
Новый альбом DYING FETUS выйдет летом
23 фев 2017
:
DYING FETUS завершили работу над альбомом
6 июн 2016
:
DYING FETUS о новом альбоме
31 авг 2013
:
Видео с выступления DYING FETUS
13 июн 2013
:
DYING FETUS на RELAPSE RECORDS
9 фев 2013
:
Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS
16 янв 2013
:
Новое видео DYING FETUS
20 июн 2012
:
Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком
16 июн 2012
:
Новое видео DYING FETUS
24 май 2012
:
Новая песня DYING FETUS
12 май 2012
:
Новая песня DYING FETUS
27 апр 2012
:
Семплы нового альбома DYING FETUS
3 апр 2012
:
Видео с текстом от DYING FETUS
27 мар 2012
:
Обложка и трейлер нового альбома DYING FETUS
5 мар 2012
:
DYING FETUS исполнили новую песню
16 дек 2011
:
Название нового альбома DYING FETUS
11 дек 2011
:
DYING FETUS начали запись
8 окт 2011
:
Аккорды от DYING FETUS
25 июн 2011
:
DYING FETUS начнут запись в ноябре
8 июн 2011
:
Кавер-версия BOLT THROWER от DYING FETUS
7 май 2011
:
Новый ЕР DYING FETUS в июле
7 янв 2011
:
Ремастированные песни от DYING FETUS
25 ноя 2010
:
Ранние работы DYING FETUS будут переизданы
13 ноя 2010
:
Видео DYING FETUS из Китая
8 янв 2010
:
Новое видео DYING FETUS
20 сен 2009
:
Новое видео DYING FETUS
11 сен 2009
:
Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания
31 авг 2009
:
Ещё один трек от DYING FETUS
9 авг 2009
:
Еще один трек от DYING FETUS
21 июл 2009
:
Новая песня DYING FETUS
16 июл 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома DYING FETUS
8 июн 2009
:
Объявлено название нового альбома DYING FETUS
23 апр 2009
:
DYING FETUS начали запись нового альбома
15 окт 2008
:
DYING FETUS: съёмка выступления в Rochester'е в сети
8 июн 2008
:
Переиздание DYING FETUS откладывается
22 янв 2008
:
Переиздание от DYING FETUS
26 июл 2007
:
DYING FETUS анонсировали нового барабанщика
17 апр 2007
:
DYING FETUS сняли новое видео
19 янв 2007
:
DYING FETUS определились с названием нового альбома
28 авг 2006
:
DYING FETUS засядут в студии в сентябре
26 май 2006
:
DYING FETUS представили нового ударника
14 мар 2006
:
DYING FETUS летом отправятся в студию
сегодня
Новая песня DYING FETUS
Into The Cesspool, новая песня DYING FETUS, доступна для прослушивания ниже.
http://www.dyingfetus.com
+2
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 108
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет