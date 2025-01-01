Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Havok

21 сен 2025 : 		 Видео с текстом от HAVOK

3 ноя 2024 : 		 Новое видео HAVOK

9 окт 2020 : 		 Новое видео HAVOK

28 мар 2020 : 		 Видео с текстом от HAVOK

1 мар 2020 : 		 Новое видео HAVOK

13 фев 2020 : 		 Новый альбом HAVOK выйдет весной

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления HAVOK

1 мар 2017 : 		 Новое видео HAVOK

22 янв 2017 : 		 Видео с текстом от HAVOK

23 дек 2016 : 		 Новый альбом HAVOK выйдет весной

18 авг 2016 : 		 HAVOK «удалены» из тура с MEGADETH

30 мар 2016 : 		 HAVOK начали сбор средств

4 мар 2016 : 		 Концертное видео HAVOK

23 сен 2015 : 		 HAVOK сменили басиста

11 май 2015 : 		 Умер бывший гитарист HAVOK

12 июл 2014 : 		 HAVOK на CENTURY MEDIA

10 сен 2013 : 		 Новое видео HAVOK

25 июн 2013 : 		 Новый альбом HAVOK доступен для прослушивания

13 июн 2013 : 		 Новое видео HAVOK

10 май 2013 : 		 Новый альбом HAVOK выйдет в июне

30 мар 2013 : 		 Новое видео HAVOK

31 янв 2013 : 		 Новое видео HAVOK

29 ноя 2012 : 		 HAVOK пишут новый альбом

14 янв 2011 : 		 Новая песня HAVOK
Видео с текстом от HAVOK



"New Eyes", официальное видео с текстом от HAVOK, доступно ниже. Этот трек взят из ЕР 'New Eyes'




Сообщений нет

просмотров: 128

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
