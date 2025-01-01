11 окт 2025



Вокалист POSSESSED об ограблении, которое приковало его к инвалидному креслу



JEFF BECERRA в недавнем интервью вспомнил инцидент 1989 года, когда он стал жертвой неудачной попытки вооруженного ограбления, впоследствии парализовавший его ниже груди и втянувший в круговорот злоупотребления наркотиками и алкоголем. На вопрос о том, как то, что в него стреляли двое вооруженных людей в масках, изменило его взгляды на жизнь и отношение к нему людей, ответил следующее:



«О, да. [Все изменилось] мгновенно. В тот же миг я потерял всех своих друзей. Я потерял свою девушку. Никто не оставался рядом, потому что, честно говоря, я был чертовски несчастен. Я называю это пятью темными годами, но для меня они также действительно особенные годы, когда я плохо справлялся со всем случившимся. На эти пять лет я глубоко погрузился в наркотики и алкоголь, по сути, пытаясь покончить с собой с помощью одурманивающих веществ. И когда это не сработало — на самом деле, умирать чертовски тяжело. И вот, когда это не сработало, я бросил это… Я поступил в местный общественный колледж, но, по милости сатаны или чего-то еще, они отправили меня в социальную службу, где мне пришлось пройти тест на IQ. Я прошел его, не знаю как, потому что был в стельку пьян. И они отказались от моего обучения. Я прошел курс реабилитации на 47 дней, а остальное уже в прошлом. С того дня каждый день был для меня благословением. Но был период отсрочки, который, я думаю, называют посттравматическим стрессовым расстройством. То, что раньше называли внутренними демонами, теперь называют травмой, и это была настоящая травма.



Когда в тебя стреляют дважды, это не очень приятные ощущения. Это очень некрасиво. И мне потребовалась секунда, чтобы прийти в себя. Что странно, я ни разу не испугался, когда это происходило. Чего я боялся, так это общества. И как только я преодолел это, я как бы заново познакомился с обществом в колледже, и вот что стало настоящим спасением… В наши дни люди просто выходят в Интернет, чтобы учиться в колледже, но тогда нужно было выходить на улицу, заниматься политикой, и никто не был добр к тебе. На самом деле, мне это нравится, потому что люди тебя недооценивают. В колледже я учился на "отлично". Я был президентом своего класса, создал веб-сайт и продолжил работать в больнице, чтобы уйти и снова собрать группу. Но это был процесс. Это определенно был процесс.... И вот ты понял, что должен преодолеть свои страхи, выйти на сцену и заняться своим делом».



Когда один из интервьюеров заметил, что "инвалиды — самые опекаемые люди на планете", Jeff согласился с ним.



«Все это — чертова шутка. Люди не понимают, что люди в креслах в 10 раз крепче обычного человека. И я не шучу, потому что я был и тем, и другим. Даже когда я занимался боксом, сидеть на стуле было сложнее. Каждый день — это борьба, и это закаляет тебя. Но секрет в том, чтобы стать достаточно стойким, чтобы наслаждаться жизнью, не позволяя ей изводить себя, делать несчастным или ожесточенным. И многие люди, сидящие в креслах, могут ожесточиться, или они подсядут на наркотики и никогда не выкарабкаются из этой ситуации или подсядут на алкоголь. А ты не можешь этого позволить, чувак. Ты должен либо жить, либо умереть».







