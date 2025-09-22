сегодня



DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом



Видео с дебютного для Jadran "Conan" Gonzalez (EXMORTUS) выступления с DEICIDE, состоявшегося 19 сентября в Tork N' Roll in Curitiba, Brazil, доступно для просмотра ниже.







