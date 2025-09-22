×
Новое видео TESTAMENT
81
Умер вокалист AT THE GATES
31
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
23
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
23
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
Дата :
с
по
все новости группы
Deicide
США
Death Metal
http://www.deicide.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thestenchofredemption
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialDeicide/
22 сен 2025
:
DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом
17 сен 2025
:
Гитарист EXMORTUS в DEICIDE
15 сен 2025
:
Переиздание альбома DEICIDE вышло на виниле
27 дек 2024
:
Барабанщик DEICIDE: «Экстремальный металл — элитен!»
9 окт 2024
:
DEICIDE отменяют концерты из-за урагана
25 сен 2024
:
Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»
12 авг 2024
:
Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»
22 июл 2024
:
DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»
18 июн 2024
:
Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»
28 май 2024
:
Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»
22 май 2024
:
Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»
30 апр 2024
:
Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»
21 апр 2024
:
Напишет ли лидер DEICIDE книгу?
16 апр 2024
:
Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»
2 апр 2024
:
JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE
14 мар 2024
:
DEICIDE готовят пиво
15 фев 2024
:
Новая песня DEICIDE
25 дек 2023
:
Новое видео DEICIDE
19 июл 2023
:
DEICIDE нашли лейбл
13 май 2023
:
Видео полного выступления DEICIDE
8 май 2023
:
DEICIDE закончили запись
11 апр 2023
:
Видео с выступления DEICIDE
17 фев 2023
:
DEICIDE нашли лейбл
17 дек 2022
:
DEICIDE завершили запись баса
15 ноя 2022
:
DEICIDE официально начали запись
24 окт 2022
:
DEICIDE начали подготовку к новому альбому
25 авг 2022
:
Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»
26 июл 2022
:
Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой
30 май 2022
:
Видео с выступления DEICIDE
25 фев 2022
:
Альбом DEICIDE почти закончен
21 фев 2022
:
Видео с репетиции DEICIDE
8 фев 2022
:
Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе
20 янв 2022
:
Перемены в DEICIDE
26 окт 2021
:
DEICIDE собираются в юбилейный тур
19 авг 2021
:
Видео с выступления DEICIDE
9 авг 2021
:
DEICIDE открыли тур
10 июн 2021
:
У DEICIDE есть прекрасный материал
23 апр 2021
:
Видео полного выступления DEICIDE
24 дек 2020
:
DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»
15 сен 2018
:
Новое видео DEICIDE
10 авг 2018
:
Новая песня DEICIDE
15 июл 2018
:
Лирик-видео DEICIDE
29 июн 2018
:
Новый альбом DEICIDE выйдет осенью
27 апр 2018
:
Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"
25 апр 2018
:
DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае
5 фев 2018
:
DEICIDE возобновили работу
22 ноя 2016
:
DEICIDE расстались с гитаристом
5 окт 2016
:
DEICIDE завершили запись ударных
9 авг 2016
:
Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»
16 май 2016
:
У DEICIDE есть «восемь-девять» песен
15 июн 2015
:
Видео с выступления DEICIDE
29 дек 2014
:
У DEICIDE уже есть песни для нового альбома
16 дек 2014
:
Видео с выступления DEICIDE
4 ноя 2014
:
GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN
5 дек 2013
:
Новое видео DEICIDE
1 ноя 2013
:
Видео с текстом от DEICIDE
1 окт 2013
:
Новая песня DEICIDE
24 сен 2013
:
Обложка нового альбома DEICIDE
2 сен 2013
:
Новый альбом DEICIDE выйдет в ноябре
22 авг 2013
:
Название и трек-лист нового альбома DEICIDE
20 авг 2013
:
DEICIDE завершили запись вокала
3 апр 2013
:
Видео с выступления DEICIDE
26 фев 2013
:
DEICIDE завершили запись ритм-партий
15 фев 2013
:
DEICIDE назвали имя продюсера
13 дек 2012
:
Видео с выступления DEICIDE
5 окт 2012
:
Барабанщик DEICIDE в новом хардкор-проекте с участниками CANNIBAL CORPSE, Ex-TERROR
10 апр 2012
:
Фронтмен DEICIDE назвал Dave'а Mustaine'а «выпавшей прямой кишкой»
30 мар 2012
:
Видео с выступления DEICIDE
8 мар 2012
:
Качественное видео с выступления DEICIDE
25 фев 2012
:
Новое видео DEICIDE
24 июн 2011
:
Видео с выступления DEICIDE
13 мар 2011
:
Бывший гитарист DEICIDE: GLEN BENTON ненавидит меня больше, чем Иисуса
12 мар 2011
:
Видео с выступления DEICIDE
22 фев 2011
:
Видео с выступления DEICIDE
13 фев 2011
:
Новый альбом DEICIDE в сети
8 фев 2011
:
Трейлер нового альбома DEICIDE
25 янв 2011
:
Новая песня DEICIDE
11 янв 2011
:
Новая песня DEICIDE
2 дек 2010
:
Обложка нового альбома DEICIDE
28 ноя 2010
:
Название и дата выхода нового альбома DEICIDE
12 май 2008
:
DEICIDE: новый альбом доступен для прослушивания
14 апр 2008
:
DEICIDE: Glen'а Benton'а в президенты!
22 фев 2008
:
DEICIDE: новая песня в сети
2 ноя 2007
:
Ralph Santolla снова в DEICIDE?
25 май 2007
:
Пути DEICIDE и Ralph'a Santolla разошлись
31 янв 2007
:
Концерты DEICIDE в России отменены
26 янв 2007
:
Ударник DEICIDE арестован по подозрению в ограблении
8 янв 2007
:
DEICIDE открыли
19 дек 2006
:
DEICIDE : Подробности о концертном DVD
1 дек 2006
:
DVD DEICIDE "Doomsday In L.A." выйдет в январе
1 ноя 2006
:
DEICIDE сняли концерт в Чикаго для DVD
24 авг 2006
:
Видеоклип DEICIDE запрещен в Великобритании
20 авг 2006
:
Новый альбом DEICIDE в сети
2 авг 2006
:
Новый альбом DEICIDE выйдет в четырех вариантах
20 июл 2006
:
Видеоклип DEICIDE "Homage For Satan" в сети
27 май 2006
:
Перенесен срок выхода нового альбома DEICIDE
13 май 2006
:
Обложка к новому альбому DEICIDE опубликована в сети
27 мар 2006
:
DEICIDE: репортаж из студии о записи "The Stench of Redemption"
5 мар 2006
:
Glen Benton (DEICIDE): "Я ненавижу братьев Hoffman больше всего на свете"
19 янв 2006
:
DEICIDE выложили новый трек
13 дек 2005
:
DEICIDE: DVD "When London Burns" в январе
24 окт 2005
:
DEICIDE пишут новый материал
17 июл 2005
:
На концерте DEICIDE арестовано 15 человек
12 июл 2002
:
Deicide работают над новым материалом.
сегодня
DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом
Видео с дебютного для Jadran "Conan" Gonzalez (EXMORTUS) выступления с DEICIDE, состоявшегося 19 сентября в Tork N' Roll in Curitiba, Brazil, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
22 сен 2025
Corpsegrinder04
Чёт сатана совсем плохенький стал. Растолстел.
Но правда будкой всё так же резво трясёт.
просмотров: 75
