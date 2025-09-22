Arts
22 сен 2025 : 		 DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом

17 сен 2025 : 		 Гитарист EXMORTIS в DEICIDE

15 сен 2025 : 		 Переиздание альбома DEICIDE вышло на виниле

27 дек 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Экстремальный металл — элитен!»

9 окт 2024 : 		 DEICIDE отменяют концерты из-за урагана

25 сен 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»

12 авг 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»

22 июл 2024 : 		 DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»

18 июн 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»

28 май 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»

22 май 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»

30 апр 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»

21 апр 2024 : 		 Напишет ли лидер DEICIDE книгу?

16 апр 2024 : 		 Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»

2 апр 2024 : 		 JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE

14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому
DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом



Видео с дебютного для Jadran "Conan" Gonzalez (EXMORTUS) выступления с DEICIDE, состоявшегося 19 сентября в Tork N' Roll in Curitiba, Brazil, доступно для просмотра ниже.




22 сен 2025
Corpsegrinder04
Чёт сатана совсем плохенький стал. Растолстел.
Но правда будкой всё так же резво трясёт.
просмотров: 75

