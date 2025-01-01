сегодня



BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»



BRUCE DICKINSON в интервью Appetite For Distortion посетовал на то, что так много людей стали настолько одержимы записью своей жизни на телефоны — чтобы потом пережить её заново и получить «лайки» и «подписчиков» — что они больше не живут настоящим. Он сказал:



«По многим причинам я бы хотел, чтобы камера на этих устройствах никогда не появилась. Но она была изобретена. Сейчас это своего рода зараза, так я бы это описал. Это как какая-то ужасная болезнь, когда люди чувствуют потребность смотреть на мир через это глупое маленькое устройство. И это, по сути, провал человечества. Вы полностью отдаёте свои чувства этому маленькому фaшиcту в вашей руке. Положите его, суньте в карман и оглянитесь вокруг. Посмотрите на людей, посмотрите на радость, посмотрите на группу, почувствуйте эмоции, почувствуйте музыку. А телефон отрезает вас от всего этого. И поэтому мне грустно. Я раздражаюсь, потому что как исполнитель я хочу выступать перед аудиторией, которая испытывает эмоциональную реакцию, а не перед кучкой идиoтoв с Android».



По поводу просьбы IRON MAIDEN к фанатам убрать свои телефоны во время концертов в рамках недавно начатого мирового турне «Run For Your Lives» Bruce сказал:



«Я думаю, что настоящие поклонники музыки понимают это и становятся лучше в этом плане. Они понимают, что происходит. Я пошёл на концерт GHOST в Сан-Диего в начале августа, и это был концерт без телефонов [посетители всё время держали свои телефоны при себе, закрытые в чехлах Yondr], и все телефоны были в пакетах. Совершенно другое дело! Это было поразительно. Там чувствовалась атмосфера — это было невероятно. Это по-настоящему заметно. То, как люди вели себя друг с другом, взаимодействовали между собой — просто были вежливы, разговаривали друг с другом — всё было иначе».







+0 -0



просмотров: 44

