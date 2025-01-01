Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 24
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 24
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»



zoom
BRUCE DICKINSON в интервью Appetite For Distortion посетовал на то, что так много людей стали настолько одержимы записью своей жизни на телефоны — чтобы потом пережить её заново и получить «лайки» и «подписчиков» — что они больше не живут настоящим. Он сказал:

«По многим причинам я бы хотел, чтобы камера на этих устройствах никогда не появилась. Но она была изобретена. Сейчас это своего рода зараза, так я бы это описал. Это как какая-то ужасная болезнь, когда люди чувствуют потребность смотреть на мир через это глупое маленькое устройство. И это, по сути, провал человечества. Вы полностью отдаёте свои чувства этому маленькому фaшиcту в вашей руке. Положите его, суньте в карман и оглянитесь вокруг. Посмотрите на людей, посмотрите на радость, посмотрите на группу, почувствуйте эмоции, почувствуйте музыку. А телефон отрезает вас от всего этого. И поэтому мне грустно. Я раздражаюсь, потому что как исполнитель я хочу выступать перед аудиторией, которая испытывает эмоциональную реакцию, а не перед кучкой идиoтoв с Android».

По поводу просьбы IRON MAIDEN к фанатам убрать свои телефоны во время концертов в рамках недавно начатого мирового турне «Run For Your Lives» Bruce сказал:

«Я думаю, что настоящие поклонники музыки понимают это и становятся лучше в этом плане. Они понимают, что происходит. Я пошёл на концерт GHOST в Сан-Диего в начале августа, и это был концерт без телефонов [посетители всё время держали свои телефоны при себе, закрытые в чехлах Yondr], и все телефоны были в пакетах. Совершенно другое дело! Это было поразительно. Там чувствовалась атмосфера — это было невероятно. Это по-настоящему заметно. То, как люди вели себя друг с другом, взаимодействовали между собой — просто были вежливы, разговаривали друг с другом — всё было иначе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом