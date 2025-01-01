Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*

Twisted Sister

*



26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера
Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER



JAY JAY FRENCH в недавнем интервью спросили, почему MARK MENDOZA будет отсутствовать в реюнион туре группы, на что он ответил:

«Такое случается с группами. Группы похожи на браки, и всякое случается. Послушайте, я был предельно ясен, когда говорил это: я, Dee и Eddie играли с десятью разными барабанщиками и басистами. Большинство людей этого не знают. Мы никогда не говорили о том, почему кто-то остается в группе, а кто-то уходит. Мы никогда этого не говорили. И не забывайте, что прошло еще три года с тех пор, как я вернулся. Я вспоминаю 13 бывших участников группы — 13. Я никогда не говорил о них. Я придерживаюсь мнения, что перестройка происходит независимо от того, каким образом вы должны это делать, чтобы ваш бизнес продолжал развиваться, и вы заставляете свой бизнес развиваться. И это действительно все, что нужно сделать. И я не хочу привлекать к этому больше внимания. Люди знают то, что знают, и у меня нет причин поливать грязью кого бы то ни было. Вы делаете шаг вперед, чтобы бизнес развивался, и это именно то, что TWISTED SISTER всегда делали.

Кстати, если вы вспомните о [JUDAS] PRIEST, MÖTLEY [CRÜE] или AEROSMITH, и вы посмотрите на каждую из этих групп, сколько людей осталось [из тех, что были там] изначально? И ответ таков: один, два, три парня. У нас четыре оригинальных участника. У нас 80% оригинального состава. К нам вернулся Joe Franco. Он был одним из наших барабанщиков. Он играл на наших альбомах и гастролировал с нами. Таким образом, у нас очень высокий процент оригинальных участников группы, и я очень горжусь этим, потому что некоторые группы гастролируют без оригинальных участников. Хорошо? Ладно, не будет вспоминать об этом. И, кстати, у меня с этим нет проблем. Если ты можешь купить билеты и продаешь продукт, продавай его. Но в последний раз, когда я смотрел, в KISS было двое оригинальных парней. AC/DC, спросите любого: "Кто играет в AC/DC?" Что они скажут? Angus и Brian. Вот что они скажут. Спросите любого: "Кто играет в GUNS N' ROSES". Они ответят: "Axl и Slash". "Кто сейчас в AEROSMITH?" — "Joe Perry и Steve Tyler. Все знают одного или двух человек, а кто там остальные — понятия не имеют. В нашем случае, у нас есть четыре первоначальных участника группы. И я действительно горжусь этим. И я горжусь собой, Dee и Eddie, позвольте мне сказать вам. Мы были вместе плечом к плечу на сцене тысячи концертов, а не сотни. Тысячи концертов. И мы собираемся отпраздновать это еще раз».

На вопрос, будет ли празднование 50-летия TWISTED SISTER полноценным "туром" или оно будет сосредоточено в основном на выступлениях на фестивалях и разовых концертах в качестве хэдлайнеров, он ответил:

«Мы были очень осторожны в формулировках пресс-релиза [анонсирующего воссоединение]. Мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать 50-летие группы. За те 14 лет, что группа воссоединилась, мы ни разу не говорили, что гастролируем. В течение 14 лет мы давали от 15 до 20 концертов в год. Вот как это происходит. Теперь выясняется, что нам звонят все промоутеры в мире. Не то чтобы мы не ожидали, что это произойдет. Итак, ожидаю ли я, что будет добавлено еще что-нибудь? Я думаю… Мы идем туда, куда нас приводят предложения. И мы хотим выйти и встретиться с фанатами еще раз, потому что это действительно потрясающее чувство — выйти и сделать это. И для меня большая честь быть частью компании, которая существует все это время».




просмотров: 97

