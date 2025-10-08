Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу



JOAKIM BRODÉN в недавнем интервью обсудил долголетие группы и ее привлекательности для разных поколений

«Я не знаю, но, возможно, в этом смысле мы последние в своем роде. Мы не задумывались об этом, потому что это та музыка, которая была... она была довольно распространена, когда мы начинали, и это то, из чего мы все вышли. Но такая музыка, в которой есть, да, немного запоминающихся мелодий, немного мелодичных гитарных риффов — гитара используется не только как ударный инструмент — таких исполнителей осталось не так уж много. Очевидно, что у нас есть IRON MAIDEN, и они все еще занимаются этим, но, к сожалению, среди молодого поколения это происходит все реже и реже. И я почему-то думаю — ну, я не должен жаловаться, когда говорю это, и я не жалуюсь, но, поскольку не так уж много людей продолжают развивать это наследие, я думаю, что мы — одна из немногих подобных групп. Если вам в детстве нравилась эта музыка, кого бы вы стали слушать из тех, кто сейчас популярен? Я имею в виду, что мы, конечно, одни из самых молодых, кто этим занимается».

На вопрос о том, как он и его коллеги по группе SABATON позволяют себе экспериментировать с написанием песен, сохраняя при этом ощущение узнаваемости их музыки, он ответил:

«Я думаю, это самая большая проблема для большинства авторов песен. Я не думаю, что это проблема только SABATON. Некоторые фанаты — и я не говорю, что есть правые или неправые, но мы все разные — кто-то хочет, чтобы SABATON действительно были SABATON, а кто-то хочет, чтобы SABATON были "SABATON plus" или еще в каком-то варианте. Я не знаю, как это объяснить. И мы всегда были скорее эволюционной группой, чем революционной. Так что с годами мы расширили наши горизонты, я полагаю, что смогли привнесли в них больше разного материала. Так что, если мы посмотрим, например, на "Ghost Division" сегодня, люди скажут, что это основа SABATON. Да, но в 2008 году это была брутальная, прямолинейная и жесткая песня. Мы не делали ничего подобного. Затем эти вещи вошли в моду — "To Hell And Back", в которой было немного гитары в стиле спагетти-вестерн и все такое прочее. Таким был подход до сих пор. Я имею в виду, что, похоже, мы можем толкать, если только мы не толкаем просто так, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду».




8 окт 2025
a
antoner
в каком году появились эти Сабатон?чего это вообще за херня такая?.Я понимаю ещё успех групп типа Хаммерфол,Пегасус, и т
..д.. они просто начали играть олдскул в то время когда были популярны только экстремальные жанры и они шли против мэйнстрима.Но что за Сабатон? Найтвиш да! Чилдрен оф будум да....а это что за херня?бл.уже всякую кавер хероботу типа радио тапок в метал записывают,просто жанр деградирует.
8 окт 2025
gravitgroove
antoner, ситуация абсолютно идентичная, как и "народная" любовь к Сектор Газа. Ну, не убивать же всех тех, кто любит их музыку. Но определенно, я не общаюсь с теми, кто слушает и получает удовольствие от подобного, по благоволению судьбы и из принципа.
8 окт 2025
ElectricRetard
gravitgroove, ебать ты духарь по жизни получается!
Я вот с милыми девчонками не металистками разъебываюсь под Сабатон на пьянках только в путь.
8 окт 2025
m
mohnatiy
ElectricRetard, ты ничево нипанмаеш! Не пристало тру металлисту общаться со слушателями петушиных групп, можно и зашквариться ненароком.
