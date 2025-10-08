сегодня



Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу



JOAKIM BRODÉN в недавнем интервью обсудил долголетие группы и ее привлекательности для разных поколений



«Я не знаю, но, возможно, в этом смысле мы последние в своем роде. Мы не задумывались об этом, потому что это та музыка, которая была... она была довольно распространена, когда мы начинали, и это то, из чего мы все вышли. Но такая музыка, в которой есть, да, немного запоминающихся мелодий, немного мелодичных гитарных риффов — гитара используется не только как ударный инструмент — таких исполнителей осталось не так уж много. Очевидно, что у нас есть IRON MAIDEN, и они все еще занимаются этим, но, к сожалению, среди молодого поколения это происходит все реже и реже. И я почему-то думаю — ну, я не должен жаловаться, когда говорю это, и я не жалуюсь, но, поскольку не так уж много людей продолжают развивать это наследие, я думаю, что мы — одна из немногих подобных групп. Если вам в детстве нравилась эта музыка, кого бы вы стали слушать из тех, кто сейчас популярен? Я имею в виду, что мы, конечно, одни из самых молодых, кто этим занимается».



На вопрос о том, как он и его коллеги по группе SABATON позволяют себе экспериментировать с написанием песен, сохраняя при этом ощущение узнаваемости их музыки, он ответил:



«Я думаю, это самая большая проблема для большинства авторов песен. Я не думаю, что это проблема только SABATON. Некоторые фанаты — и я не говорю, что есть правые или неправые, но мы все разные — кто-то хочет, чтобы SABATON действительно были SABATON, а кто-то хочет, чтобы SABATON были "SABATON plus" или еще в каком-то варианте. Я не знаю, как это объяснить. И мы всегда были скорее эволюционной группой, чем революционной. Так что с годами мы расширили наши горизонты, я полагаю, что смогли привнесли в них больше разного материала. Так что, если мы посмотрим, например, на "Ghost Division" сегодня, люди скажут, что это основа SABATON. Да, но в 2008 году это была брутальная, прямолинейная и жесткая песня. Мы не делали ничего подобного. Затем эти вещи вошли в моду — "To Hell And Back", в которой было немного гитары в стиле спагетти-вестерн и все такое прочее. Таким был подход до сих пор. Я имею в виду, что, похоже, мы можем толкать, если только мы не толкаем просто так, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду».







