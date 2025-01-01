сегодня



Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»



BRENT SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в чем секрет популярности коллектива:



«Я думаю, тут есть пара моментов. Я живу под девизом, что секрет успеха в том, чтобы никогда его не достигать. Как только вы поймете это и поймете, что всегда есть гора повыше, на которую нужно взобраться, в зависимости от того, кто вы, что вы хотите сказать и как вы хотите представить себя публике в мировом масштабе как артиста.



Я уверен, нам очень, очень повезло, потому что мы всегда смотрели на SHINEDOWN как на группу для всех. Итак, с самого начала была заложена идеология "Это рок—группа?" — да, это рок-группа, но это еще не все, чем мы являемся, потому что на нас не влияет какой-то один музыкальный стиль или жанр. У нас довольно обширная палитра. Мы плаваем в довольно большом океане.



Люди и раньше спрашивали меня об этом, они задавали вопросы: "Вы рок-группа? Вы поп-группа? Вы кантри-группа, металл-группа, альтернативная группа?" Я, типа, просто светился, ведь нам хотелось бы думать, что в нашей музыке найдется что-то для каждого. С другой стороны, независимо от того, являетесь ли вы поклонником группы с самого первого дня или только начинаете узнавать, что это за группа, мы всегда считали, что наша аудитория позволяет нам развиваться и быть самими собой. Поэтому они хотят, чтобы мы не давали им одну и ту же песню снова и снова. Им не нужна одна и та же запись снова и снова. Это очень усложняет работу в студии, потому что вы никогда не хотите записывать альбом или писать музыку для аудитории как таковую. Я в некотором роде пришел из школы Рика Рубина — когда я говорю это, это как если бы ты пришел в студию и сказал себе: "Я собираюсь написать вот такой альбом" или "Я собираюсь написать вот такую песню сегодня, потому что я хочу получить награду". Я не считаю такой подход верным. Я думаю, что вы должны написать это, потому что вам есть что сказать. Поэтому я думаю, что в том, что мы делаем, есть нечто подлинное, или, по крайней мере, я надеюсь, что в том, что мы делаем, есть что-то подлинное, и публика сами понимает, что мы очень искренни. Наверное, в этом и ест корни долголетия.



В Северной Америке и Канаде, я должен быть честен, потому что я ничего не отнимаю ни у какой другой территории в глобальном масштабе, но именно в Северной Америке эта группа добилась такой карьеры, какая у нее была до сих пор, и, хотя мы очень гордимся последним 20 лет, мы сосредоточены на следующих 20 годах и далее, — это широковещательное радио, наземное радио. Даже учитывая популярность стриминга и то, что сейчас есть свободные площадки, что, на мой взгляд, здорово — я имею в виду, для знакомства с новой музыкой, — но когда ты играешь в группе, то, что я могу сказать людям, и это только из моего опыта, стриминг обеспечит воспроизведение твоей музыки но радио даст вам карьеру, потому что оно дало карьеру нам и продолжает это делать. Так что радио — это большая часть успеха группы в Северной Америке. А также потому, что мы выступаем в нескольких форматах, потому что мы на альтернативном радио, мы на активном и мейнстримном радио, мы на поп-радио, мы на альтернативном радио, мы на популярном радио, мы на переменном радио… И снова, SHINEDOWN — это группа для всех — от восьми до 80 лет и старше.



Я понимаю, что это довольно многословный [ответ], но многое еще предстоит прояснить, потому что мы относимся к музыке и бренду очень, очень серьезно, но мы также уважаем всех программных директоров, AP [ассоциированных продюсеров] и музыкальных директоров, которые были с нами с самого первого дня, тех, кто остался с нами и все новые станции, которые сейчас с нами…



Рок-н-ролл, безусловно, не умер, и радио, безусловно, не умерло. Мы — живое доказательство того, что радио может привлечь аудиторию».



На вопрос, что, по его мнению, именно в радио так сильно помогло SHINEDOWN, Brent ответил:



«Я думаю, что в радио есть одна особенность — оно локально. Здесь мы на минутку остановимся на Северной Америке. В США 50 штатов, и внутри этих 50 штатов есть несколько городов. И внутри этих нескольких городов у вас есть несколько вышек, работающих от AM до FM, и, кроме того, внутри этих городов у вас есть разные форматы. Итак, вы курируете очень специфическую аудиторию в этих штатах и городах. Что делает их оригинальными? Что делает их такими, какие они есть? На что похожи эти рынки? Что представляют собой люди на этих рынках? Чем они увлекаются? У вас есть спортивные команды. У вас есть культура. У вас есть динамика образования, у вас есть динамика рестораторов, районов искусства. Есть много разных элементов, но в каждом из этих штатов они очень специфичны в зависимости от того, чем они занимаются, какова их идентичность. Таким образом, эти радиостанции очень, очень гордятся своей культурой и своим народом. Конечно, это большая работа, потому что вы должны побывать на всех этих различных рынках и во всех этих городах. И для такой группы, как мы, одной из вещей, к которой мы должны подходить очень стратегически, потому что мы очень заботимся о радио и его форматах, мы должны быть уверены, что в определенных городах, если нас будут слушать на шести радиостанциях, на каждой из этих станций мы должны быть может зайти и поздороваться, сказать спасибо, провести рекламную акцию, провести очень специфические мероприятия. Поэтому вам нужно адаптировать свои гастрольные циклы и циклы выпуска альбомов к тому, чтобы быть уверенными, что вы сможете выйти на эти основные рынки. И это не только рынки "А" или "Б", но и третичные рынки. Это еще одна особенность радио, которая по-настоящему важна. Часто люди говорят о рынках "А", таких как крупные города, но они не понимают, что на некоторых из этих вторичных рынков работает не меньше людей, и вы не хотите пренебрегать этими рынками.



Тур, который мы только что завершили, "Dance, Kid, Dance", состоял из двух частей. И, как я понимаю, первое выступление на первом этапе было в Де-Мойне, штат Айова. И первое шоу на втором этапе, или первые два шоу на втором этапе, были в Boston Garden и Madison Square Garden. Ну да, это разные рынки. Но реальность такова, что арена Des Moines вмещает 15 000 человек, Boston Garden и Madison Square Garden вмещают 15 000 человек, учитывая их масштаб. Итак, вы понимаете, о чем я говорю? Они по-прежнему представляют собой значительную часть публики. Вот почему это важно лично для нас: вы хотите привлечь к этому внимание широких масс, потому что, когда вы выезжаете за пределы Америки, все немного по-другому. Когда вы говорите о масштабах потокового вещания и потребления, о сравнении YouTube со Spotify, Deezer, о том, что вы получаете на европейских рынках, рынках Великобритании и что у вас в Австралии, Южной Америке или Азии.



Так что это довольно пространный ответ, но дело в том, что ты продолжаешь возвращаться, продолжаешь гастролировать по городам Северной Америки. Наша группа, в общем-то, всегда смотрела на это так: ты хочешь неуклонно расти, ты хочешь неуклонно покорять эти горы, потому что тебе не нужен этот огромный космический корабль, а потом вдруг возникает вопрос: "Ну, сколько еще ты можешь пройти, прежде чем сдашься?" И потом, это еще и идея не отставать от Джонсов. Все говорят: "Ну, ты был таким-то. Теперь ты такой-то. Теперь ты такой-то".



Послушайте, сейчас это очень конкурентная индустрия, не только в мире записанной музыки и стриминга, и всех этих различных элементов, просмотров на YouTube и всего такого, но и просто в гастрольном аспекте того, как артисты зарабатывают деньги сейчас, большая часть этого приходится на гастроли и мерчендайзинг, и можете ли вы заполните зал, независимо от размера, будь то пять или пятьсот тысяч человек, потому что мы играли в каждом. И вы должны постоянно помнить, что люди развиваются. Ваша молодая аудитория будет становиться старше. У вас появится новая аудитория. Но что касается радио, то оно всегда помогало нам повысить осведомленность о нас и нашей аудитории в Северной Америке».







+0 -0



просмотров: 44

