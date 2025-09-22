Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
[= ||| все новости группы



*

Watain

*



22 сен 2025 : 		 WATAIN всё

14 окт 2023 : 		 Концертное видео WATAIN

13 сен 2023 : 		 Концертное видео WATAIN

29 сен 2022 : 		 Лидер WATAIN: «Металл должны сочинять те, кто живёт этой культурой»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

29 апр 2022 : 		 Концертное видео WATAIN

31 мар 2022 : 		 Новое видео WATAIN

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от WATAIN

4 фев 2022 : 		 Новое видео WATAIN

6 авг 2021 : 		 WATAIN на NUCLEAR BLAST RECORDS

20 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN: «Обращайте внимание не на кровь а на выступление»

18 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN любит разные размеры

23 ноя 2019 : 		 Гитариста WATAIN не пустили в США

17 янв 2019 : 		 Лидер WATAIN: «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от WATAIN

31 окт 2017 : 		 Новое видео WATAIN

4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WATAIN всё



zoom
WATAIN опубликовали следующее сообщение:

«Дамы и господа, сторонники, союзники и единомышленники, это торжественная передача из Храма WATAIN.

Настоящим мы объявляем, что через III года — в день нашего 30-летия — будет выпущен восьмой и последний полноформатный альбом WATAIN. Альбом ознаменует завершение тридцатилетней магической Работы, последний перекресток WATAIN, после которого группа прекратит свое существование. Завершение трех десятилетий, в течение которых мы делили с вами, нашими преданными слушателями, наш священный путь через этот странный мир, неуклонно двигаясь к манящей тьме Конца.

В течение следующих трех лет мы будем говорить и объяснять причины этого. Но сейчас мы просто хотим сказать следующее: Разве наши песни и наше искусство не всегда имели дело с конечностью и смертностью, со СМЕРТЬЮ и потусторонним миром? Настало время заявить о своем собственном заключении и сформировать его, как мы формировали нашу сцену и наши песни, в огне воли. Вместо того чтобы быть поглощенными челюстями времени или сломанными колесом обстоятельств, мы выбираем позволить WATAIN вернуться, непокоренным и непобежденным, обратно в первозданный хаос, который когда-то дал ему жизнь.

И вот мы стоим на пороге нашей последней главы, и впереди еще III года работы. III переходных года, проходящих в пограничных областях между живыми и мертвыми, в течение которых будет написана и распространена новая музыка, состоятся концерты, и другие события, которые будут раскрыты в свое время, будут исходить, с уверенностью СМЕРТИ, из Храма WATAIN.

Воспринимайте это послание не как прощание, а как первую ноту жертвенного реквиема, а также как приглашение принять участие в формировании этих последних лет в нечто несравнимое.

Хвала Дьяволу-Богу, чей путь благословлен, и на чей алтарь мы возлагаем это наше скромное подношение.

К СМЕРТИ и далеко за ее пределы!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 сен 2025
Орион
Ну, главное - сами не убейтесь)
22 сен 2025
olly71
И вот этот дебильнейший текст сочинили 50 летние олени ? я понимал что не все к старости набираются мудрости но вот так это вообще дно .
просмотров: 202

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом