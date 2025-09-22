WATAIN всё

сегодня



«Дамы и господа, сторонники, союзники и единомышленники, это торжественная передача из Храма WATAIN.



Настоящим мы объявляем, что через III года — в день нашего 30-летия — будет выпущен восьмой и последний полноформатный альбом WATAIN. Альбом ознаменует завершение тридцатилетней магической Работы, последний перекресток WATAIN, после которого группа прекратит свое существование. Завершение трех десятилетий, в течение которых мы делили с вами, нашими преданными слушателями, наш священный путь через этот странный мир, неуклонно двигаясь к манящей тьме Конца.



В течение следующих трех лет мы будем говорить и объяснять причины этого. Но сейчас мы просто хотим сказать следующее: Разве наши песни и наше искусство не всегда имели дело с конечностью и смертностью, со СМЕРТЬЮ и потусторонним миром? Настало время заявить о своем собственном заключении и сформировать его, как мы формировали нашу сцену и наши песни, в огне воли. Вместо того чтобы быть поглощенными челюстями времени или сломанными колесом обстоятельств, мы выбираем позволить WATAIN вернуться, непокоренным и непобежденным, обратно в первозданный хаос, который когда-то дал ему жизнь.



И вот мы стоим на пороге нашей последней главы, и впереди еще III года работы. III переходных года, проходящих в пограничных областях между живыми и мертвыми, в течение которых будет написана и распространена новая музыка, состоятся концерты, и другие события, которые будут раскрыты в свое время, будут исходить, с уверенностью СМЕРТИ, из Храма WATAIN.



Воспринимайте это послание не как прощание, а как первую ноту жертвенного реквиема, а также как приглашение принять участие в формировании этих последних лет в нечто несравнимое.



Хвала Дьяволу-Богу, чей путь благословлен, и на чей алтарь мы возлагаем это наше скромное подношение.



К СМЕРТИ и далеко за ее пределы!»











