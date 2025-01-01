Arts
Новости
*

Creed

*



23 сен 2025 : 		 SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»

23 июн 2025 : 		 CREED обсуждают новый материал

26 янв 2025 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Только когда у всех лежит душа...»

21 янв 2025 : 		 Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»

24 дек 2024 : 		 Гитарист CREED: «Если ты популярен, найдутся те, кто будет тебя ненавидеть»

3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

14 сен 2024 : 		 MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»

13 сен 2024 : 		 CREED думают о новой музыке

19 авг 2024 : 		 Новое видео CREED

18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать
SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»



SCOTT STAPP в недавнем интервью спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на новый материал CREED:

«Мы много о чем говорили, но еще ничего не решено окончательно, ничего не спланировано заранее. Мы позволяем всему этому развиваться органично, воссоединяясь как людям, так и группе. И я думаю, что если мы продолжим это делать, то в какой-то момент из этого неизбежно получится новая музыка. Я не думаю, что об этом не может быть и речи. Но, опять же, как я уже сказал, ничего не распланировано, и объявлять прямо здесь, на KLAQ, не о чем»




