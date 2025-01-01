|
SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»
SCOTT STAPP в недавнем интервью спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на новый материал CREED:
«Мы много о чем говорили, но еще ничего не решено окончательно, ничего не спланировано заранее. Мы позволяем всему этому развиваться органично, воссоединяясь как людям, так и группе. И я думаю, что если мы продолжим это делать, то в какой-то момент из этого неизбежно получится новая музыка. Я не думаю, что об этом не может быть и речи. Но, опять же, как я уже сказал, ничего не распланировано, и объявлять прямо здесь, на KLAQ, не о чем»
