SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»



SCOTT STAPP в недавнем интервью спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на новый материал CREED:



«Мы много о чем говорили, но еще ничего не решено окончательно, ничего не спланировано заранее. Мы позволяем всему этому развиваться органично, воссоединяясь как людям, так и группе. И я думаю, что если мы продолжим это делать, то в какой-то момент из этого неизбежно получится новая музыка. Я не думаю, что об этом не может быть и речи. Но, опять же, как я уже сказал, ничего не распланировано, и объявлять прямо здесь, на KLAQ, не о чем»







