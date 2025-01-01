LITA FORD в новом видео GARY HOEY

"You Know I Would" feat. LITA FORD, новое видео GARY HOEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в новый альбом, "Avalanche", выпущенный на его лейбле Wazoo Music Group:
01. Avalanche
02. Unstoppable
03. Maine to Mississippi
04. Cold
05. Angels & Devils
06. You Know I Would (feat. Lita Ford)
07. Break Free
08. Safe Place To Fall
09. Dear Mama
10. Let's Go
11. Summer's Here
Produced by Gary Hoey
Mixed by Max Norman
All songs written and arranged by Gary Hoey
Recorded at Wazoo Studios (Pelham, NH)
Recording lineup:
Gary Hoey - Guitar, Vocals
Ian Hoey - Guitar (solos on "Dear Mama" and "Summer's Here")
Matt Scurfield - Drums
AJ Pappas - Bass
Sean Hagon - Keyboards
Lita Ford - Guest vocals on "You Know I Would"
Tayla Lemieux – Background Vocals
