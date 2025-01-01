сегодня



Барабанщик SOUNDGARDEN: «Работать с песнями Криса было непросто»



MATT CAMERON в недавней беседе вновь коснулся темы записей с вокалом Криса Корнелла:



«Ну, мы находимся в процессе завершения работы над альбомом. Даты релиза пока нет, но я бы сказал, что мы закончили примерно... не знаю... может быть, на 70 процентов, со всем трекингом и прочим. Так что, да, звучит убийственно. Это был действительно удивительный и горько-сладкий процесс. Так что в настоящее время мы упорно работаем над завершением альбома».



На вопрос о том, когда был написан и записан предстоящий альбом SOUNDGARDEN с Крисом, в ответ Matt сказал:



«Ну, черт возьми, мы начали писать песни вместе, обмениваясь демо-записями примерно в 2015-16 годах, что-то вроде этого. А потом у нас было несколько сессий в 2017 году, прежде чем мы отправились в тур, просто черновые репетиции. Мы записали несколько репетиций. Но вокал, который мы используем, взят из демо-записей, которые мы записали все вместе. Так что мы просто строим наши треки вокруг этих вокальных партий. Но да, он звучит убийственно, и мы очень хотим закончить его».



После того как ведущий отметил, что "должно быть, это эмоционально и горько-сладко — слышать голос Корнелла и слышать эти треки спустя десятилетие после того, как они были записаны, Matt согласился.



«Это действительно так. Но я полагаю, что мы стараемся не отвлекаться на общее звучание и все причины, побудившие нас сделать это. Но, да, было непросто выделить этот голос и услышать его громко и четко. Но я думаю, что фанатам все понравится, и это будет действительно хороший способ закончить творческую главу в SOUNDGARDEN».



На вопрос о том, есть ли вероятность того, что новая музыка SOUNDGARDEN будет выпущена к церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла 8 ноября, и будет ли она сыграна на церемонии, Matt сказал:



«Я не думаю, что что-то будет исполнено на церемонии. Идея в том, что мы хотим подождать, пока все закончится, а потом начнем выпускать синглы. Так что, к сожалению, у нас пока нет четких сроков, но они довольно близки. Очень близко».



Также в ходе своего интервью Cameron подтвердил, что одна из песен, которая войдет в новый альбом SOUNDGARDEN, написана им в соавторстве и называется «The Road Less Traveled». Он сказал:



«Я написал эту музыку, не зная, подойдет ли она для SOUNDGARDEN, но я просто отправлял Крису все эти музыкальные идеи примерно в 15-16 годах. И одна из них ему очень понравилась. Он сделал аранжировку из моего демо, а потом добавил к ней вокал, и получилось очень, очень хорошо. Лирика, как всегда, завораживает. Но, да, это будет замечательная песня, которую люди услышат. В ней есть все фирменные элементы, которые знакомы поклонникам SOUNDGARDEN, а также немного нового. И есть еще две или три песни, которые звучат как группа, но я полагаю, что мы смогли немного расширить творческий диапазон, и, надеюсь, когда люди услышат эту песню, они это тоже заметят. Но, да, я бы назвал все это скорее хард-роком. В нем есть немного блюза, немного психоделики, немного фолка, я бы сказал, все то, чем мы были известны. Так что я надеюсь, что людям понравится, когда они наконец услышат альбом!»







+0 -0



просмотров: 123

