Новое видео TESTAMENT
81
Умер вокалист AT THE GATES
31
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
23
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
23
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
все новости группы
Lacrimosa
Швейцария
Gothic Metal
Symphonic Metal
Dark Wave
http://www.lacrimosa.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lacrimosaofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/LacrimosaOfficial
22 сен 2025
:
Новая песня LACRIMOSA
7 мар 2025
:
Новый альбом группы LACRIMOSA доступен для прослушивания
1 мар 2025
:
Видео с текстом от LACRIMOSA
22 фев 2025
:
Новая песня LACRIMOSA
3 янв 2025
:
Видео с текстом от LACRIMOSA
20 дек 2024
:
Новая песня LACRIMOSA
5 ноя 2024
:
Новое видео LACRIMOSA
1 ноя 2024
:
Новая песня LACRIMOSA
18 ноя 2023
:
Концертное видео LACRIMOSA
14 июн 2022
:
Видео с выступления LACRIMOSA
30 май 2022
:
Альбом LACRIMOSA выйдет на виниле
5 янв 2022
:
Видео с текстом от LACRIMOSA
26 ноя 2021
:
Новое видео LACRIMOSA
20 окт 2017
:
Новое видео LACRIMOSA
25 авг 2017
:
Новое видео LACRIMOSA
24 июл 2017
:
Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом
12 окт 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA
10 авг 2015
:
Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре
28 фев 2015
:
LACRIMOSA выпустит новый альбом
1 май 2014
:
Концертный релиз LACRIMOSA
20 мар 2013
:
LACRIMOSA представили нового барабанщика
17 ноя 2012
:
Новое видео LACRIMOSA
12 окт 2012
:
LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!
12 сен 2012
:
Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"
12 авг 2012
:
Трек-лист нового альбома LACRIMOSA
29 июл 2012
:
Обложка нового альбома LACRIMOSA
1 июн 2012
:
Название нового альбома LACRIMOSA
30 апр 2012
:
Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре
17 авг 2010
:
LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи
18 июн 2010
:
LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ
7 май 2010
:
LACRIMOSA о юбилейном диске
6 май 2010
:
LACRIMOSA открыли YouTube-канал
21 апр 2010
:
LACRIMOSA : подробности юбилейного тура и альбома
19 апр 2010
:
Новая песня от LACRIMOSA
24 мар 2010
:
Обложка юбилейного альбома LACRIMOSA
11 мар 2010
:
LACRIMOSA выпустит юбилейный альбом
3 дек 2009
:
LACRIMOSA : Российский тур в честь 20-летия группы
7 окт 2009
:
Информация о московских концертах LACRIMOSA
24 авг 2009
:
Новое видео LACRIMOSA
20 мар 2009
:
Новая песня LACRIMOSA
16 мар 2009
:
LACRIMOSA: доступен тизер нового альбома 'Sehnsucht'
11 мар 2009
:
Трек-лист нового альбома LACRIMOSA
27 фев 2009
:
LACRIMOSA опубликовали обложку нового альбома
18 фев 2009
:
Новый альбом LACRIMOSA в мае
22 май 2008
:
LACRIMOSA : все билеты на московский концерт 21 июня проданы
24 апр 2008
:
Дополнительные концерты LACRIMOSA в России!
29 фев 2008
:
Билеты на московские концерты LACRIMOSA уже в продаже
31 янв 2008
:
Новые концерты группы LACRIMOSA в России
2 май 2007
:
LACRIMOSA : трейлер "Lichtjahre" в сети
5 апр 2007
:
LACRIMOSA : Новый DVD выйдет летом
6 май 2006
:
LACRIMOSA о предстоящих концертах в Москве
6 апр 2006
:
Билеты на концерт LACRIMOSA заканчиваются
28 мар 2006
:
LACRIMOSA в Москве
29 авг 2005
:
LACRIMOSA выпустит DVD + EP
25 апр 2005
:
Выходит новый альбом LACRIMOSA
5 сен 2002
:
Новый сингл Lacrimosa
сегодня
Новая песня LACRIMOSA
Metamorphobia, новая песня LACRIMOSA, доступна для прослушивания ниже.
22 сен 2025
olly71
совсем с музыкой новой у них беда .
