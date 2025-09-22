Arts
Новости
Lacrimosa

22 сен 2025 : 		 Новая песня LACRIMOSA

7 мар 2025 : 		 Новый альбом группы LACRIMOSA доступен для прослушивания

1 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

22 фев 2025 : 		 Новая песня LACRIMOSA

3 янв 2025 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

20 дек 2024 : 		 Новая песня LACRIMOSA

5 ноя 2024 : 		 Новое видео LACRIMOSA

1 ноя 2024 : 		 Новая песня LACRIMOSA

18 ноя 2023 : 		 Концертное видео LACRIMOSA

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления LACRIMOSA

30 май 2022 : 		 Альбом LACRIMOSA выйдет на виниле

5 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LACRIMOSA

20 окт 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

25 авг 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

24 июл 2017 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом

12 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA

10 авг 2015 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре

28 фев 2015 : 		 LACRIMOSA выпустит новый альбом

1 май 2014 : 		 Концертный релиз LACRIMOSA

20 мар 2013 : 		 LACRIMOSA представили нового барабанщика

17 ноя 2012 : 		 Новое видео LACRIMOSA

12 окт 2012 : 		 LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!

12 сен 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"

12 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA
Новая песня LACRIMOSA



Metamorphobia, новая песня LACRIMOSA, доступна для прослушивания ниже.




22 сен 2025
olly71
совсем с музыкой новой у них беда .
просмотров: 37

