Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Blind Guardian

22 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

15 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

22 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары

21 апр 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»
Концертное видео BLIND GUARDIAN



BLIND GUARDIAN опубликовали видео к песне Valhalla, съемки которого проходили на концерте в Тилбурге в 2025 году.




22 сен 2025
T
ThrashCrow
Замечательный концерт, у меня опять получилось прорваться в первый ряд и засветиться в видео:)

Днем того дня я заселился в гостиницу, захожу в лифт, о чем-то думал, даже не смотрел по сторонам, рядом какой- турист и супружеская пара, я на них даже не посмотрел толком...

Внезапно кто-то меня окликает и говорит до боли знакомым голосом "привет, ты тоже тут?" Я поднимаю глаза и вижу перед собой улыбающегося Hansi:)
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
