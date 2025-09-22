Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



22 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

17 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

16 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

9 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

28 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney

17 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео TARJA



zoom
Never Enough, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 сен 2025
Corpsegrinder04
Щас опять предъявят админу за не правильный фейс Таржи на фотке.
22 сен 2025
EvgenBriden
Тут она и правда немного демонище)
22 сен 2025
gravitgroove
Пора снимать ремейк на "Сияние".
22 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
Тарья и Ротару это как Кира Найтли и Натали Портман
22 сен 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, .Тарья и Ротару это как Таврия и Субару.
просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом