Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
Умер вокалист AT THE GATES
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
*

Corrosion of Conformity

*



22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY



Fire and Water, новое видео CORROSION OF CONFORMITY, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек записала группа FREE в 1970 году.

Pepper Keenan: «Когда мы записывали этот альбом, у нас было очень крутое помещение, где мы могли зависать в большой комнате со всеми микрофонами и всем необходимым, включая вертушку и кучу наших любимых пластинок, которые мы ставили и расслаблялись между дублями. Мы сидели вместе, я достал альбом FREE, и на экране появилась песня «Fire And Water». [Барабанщик (Stanton) Moore] тут же вскочил и заявил: «Кто это, б$$$ь, такой!?» Он никогда не слышал эту песню раньше. Мы были озадачены, но для нас было удивительно, что он никогда ее не слышал. Он сказал: «Давайте запилим это!». Я ответил: «Чувак, это же охеренные FREE, они что-то вроде святой земли, на которую нельзя заходить». Но мы начали думать об этом, и, черт возьми, Stanton набросал схему, как кудесник барабанного дела, которым он и является. Я сказал: "Я не могу так петь, чувак. Он король". Кто-то в комнате сказал: «Просто спой, как ты», и мы взялись за дело и от души повеселились. Это был хороший веселый перерыв в записи. Ничего серьезного, просто кучка парней, любящих рок. Это упражнение в сдержанности. Надеюсь, вам понравится!»




просмотров: 54

