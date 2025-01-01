сегодня



Новое видео CORROSION OF CONFORMITY



Fire and Water, новое видео CORROSION OF CONFORMITY, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек записала группа FREE в 1970 году.



Pepper Keenan: «Когда мы записывали этот альбом, у нас было очень крутое помещение, где мы могли зависать в большой комнате со всеми микрофонами и всем необходимым, включая вертушку и кучу наших любимых пластинок, которые мы ставили и расслаблялись между дублями. Мы сидели вместе, я достал альбом FREE, и на экране появилась песня «Fire And Water». [Барабанщик (Stanton) Moore] тут же вскочил и заявил: «Кто это, б$$$ь, такой!?» Он никогда не слышал эту песню раньше. Мы были озадачены, но для нас было удивительно, что он никогда ее не слышал. Он сказал: «Давайте запилим это!». Я ответил: «Чувак, это же охеренные FREE, они что-то вроде святой земли, на которую нельзя заходить». Но мы начали думать об этом, и, черт возьми, Stanton набросал схему, как кудесник барабанного дела, которым он и является. Я сказал: "Я не могу так петь, чувак. Он король". Кто-то в комнате сказал: «Просто спой, как ты», и мы взялись за дело и от души повеселились. Это был хороший веселый перерыв в записи. Ничего серьезного, просто кучка парней, любящих рок. Это упражнение в сдержанности. Надеюсь, вам понравится!»







