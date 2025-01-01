Arts
23 сен 2025 : 		 Новое видео STRYPER

30 июл 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью
Новое видео STRYPER



zoom
"Winter Wonderland"? официальное видео с текстом от STRYPER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Gift Of All", релиз которого намечен на 21 ноября:

01. The Greatest Gift Of All
02. Go Tell It On The Mountain
03. Heaven Came (On Christmas Day)
04. Little Drummer Boy
05. Still The Light
06. Silent Night
07. On This Holy Night
08. Joy To The World
09. Reason For The Season
10. Winter Wonderland




