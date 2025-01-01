9 июл 2024 :
|
Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»
4 июл 2024 :
|
Вокалист STRYPER о подкладках
27 июн 2024 :
|
Новая песня STRYPER
12 июн 2024 :
|
STRYPER исполнили хит BON JOVI
21 май 2024 :
|
Лидер STRYPER о новом альбоме
20 май 2024 :
|
Гитарист STRYPER перенес оперецию
14 апр 2024 :
|
STRYPER переиздают акустическую пластинку
13 апр 2024 :
|
Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»
30 мар 2024 :
|
Лидер STRYPER о новом альбоме
17 фев 2024 :
|
Новый релиз STRYPER выйдет зимой
28 янв 2024 :
|
Барабанщик STRYPER об акустическом туре
2 окт 2023 :
|
Видео полного выступления STRYPER
22 сен 2023 :
|
STRYPER планируют уйти немного в поп
25 авг 2023 :
|
Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»
29 июл 2023 :
|
STRYPER записали акустический альбом
7 мар 2023 :
|
Видео с выступления STRYPER
1 мар 2023 :
|
Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH
27 фев 2023 :
|
MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER
23 дек 2022 :
|
Видео с текстом от STRYPER
26 ноя 2022 :
|
Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»
14 ноя 2022 :
|
Видео полного выступления STRYPER
9 ноя 2022 :
|
STRYPER отключили
8 ноя 2022 :
|
Видео полного выступления STRYPER
25 окт 2022 :
|
Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»
23 окт 2022 :
|
Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»
17 окт 2022 :
|
Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны
7 окт 2022 :
|
Новое видео STRYPER
15 сен 2022 :
|
Новое видео STRYPER
24 авг 2022 :
|
STRYPER переносят тур по экономическим причинам
17 авг 2022 :
|
Обложка нового альбома STRYPER
15 авг 2022 :
|
Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»
5 авг 2022 :
|
Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»
21 июл 2022 :
|
Новая песня STRYPER
24 июн 2022 :
|
Видео с текстом от STRYPER
4 май 2022 :
|
STRYPER вернуть силу баллад
1 фев 2022 :
|
STRYPER на злобу дня
18 янв 2022 :
|
MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER
14 янв 2022 :
|
MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER
7 дек 2021 :
|
Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?
4 ноя 2021 :
|
CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST
25 окт 2021 :
|
Кавер-версия STRYPER от 316
15 сен 2021 :
|
Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?
13 сен 2021 :
|
STRYPER выступили без OZ FOX
3 авг 2021 :
|
Гитарист STRYPER пропустит год
23 июл 2021 :
|
Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»
9 июн 2021 :
|
STRYPER начнут запись в январе
30 мар 2021 :
|
Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»
15 мар 2021 :
|
STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL
10 мар 2021 :
|
Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»
3 фев 2021 :
|
Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов
27 янв 2021 :
|
Гитарист STRYPER не боится умереть
10 дек 2020 :
|
Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды
18 ноя 2020 :
|
STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии
30 окт 2020 :
|
Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»
23 окт 2020 :
|
Гитарист STRYPER опять попал в больницу
9 окт 2020 :
|
Новое видео STRYPER
7 сен 2020 :
|
Новое видео STRYPER
3 сен 2020 :
|
Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»
1 сен 2020 :
|
Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»
31 июл 2020 :
|
Видео с текстом от STRYPER
27 июн 2020 :
|
Видео с текстом от STRYPER
22 июн 2020 :
|
STRYPER выпускают сингл
30 май 2020 :
|
Альбом STRYPER может выйти в сентябре
29 апр 2020 :
|
STRYPER завершили сведение
20 апр 2020 :
|
Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»
7 апр 2020 :
|
Лидер STRYPER о пандемии
25 фев 2020 :
|
Видео с выступления STRYPER
19 фев 2020 :
|
Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил
5 фев 2020 :
|
Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl
21 янв 2020 :
|
Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»
4 дек 2019 :
|
MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON
11 окт 2019 :
|
MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»
29 июл 2019 :
|
Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях
7 июн 2019 :
|
STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE
1 июн 2019 :
|
MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна
8 ноя 2018 :
|
STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"
1 ноя 2018 :
|
STRYPER запишут новый альбом в 2019
11 сен 2018 :
|
STRYPER выступили с HOWIE SIMON'ом
5 сен 2018 :
|
STRYPER нашли временного гитариста
19 авг 2018 :
|
STRYPER выступили как трио
17 авг 2018 :
|
У гитариста STRYPER нашли две опухоли
15 авг 2018 :
|
Гитаристу STRYPER проведут биопсию мозга
13 авг 2018 :
|
Гитарист STRYPER перенес приступ
13 авг 2018 :
|
Гитарист STRYPER попал в больницу
10 май 2018 :
|
Видео с выступления STRYPER
6 май 2018 :
|
Видео с текстом от STRYPER
5 май 2018 :
|
WALMART отказались выпускать новый альбом STRYPER из-за названия
2 май 2018 :
|
STRYPER отыграли первое шоу с новым басистом
20 апр 2018 :
|
Новое видео STRYPER
10 апр 2018 :
|
Новая песня STRYPER
20 мар 2018 :
|
Вокалист STRYPER: «Если группы не хотят сочинять новое, то почему бы им не продать оборудование и не уйти на покой?»
13 мар 2018 :
|
Новое видео STRYPER
9 фев 2018 :
|
Новая песня STRYPER
6 фев 2018 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома STRYPER
24 янв 2018 :
|
STRYPER завершили запись
20 ноя 2017 :
|
STRYPER почти завершили запись
31 окт 2017 :
|
Басист FIREHOUSE в STRYPER
12 сен 2017 :
|
Бывший басист STRYPER продолжает выяснять отношения
3 сен 2017 :
|
STRYPER заменят Tim'a более честным и уважающим других музыкантом
31 авг 2017 :
|
TIM GAINES больше не в STRYPER
10 июл 2017 :
|
STRYPER начнут запись осенью
15 июн 2017 :
|
STRYPER начнут запись осенью
8 фев 2017 :
|
STRYPER начнут запись осенью
7 дек 2016 :
|
STRYPER могут продолжить без басиста
7 ноя 2016 :
|
Вокалист STRYPER: «Мы не разваливаемся!»
13 окт 2016 :
|
Видео с выступления STRYPER
3 окт 2016 :
|
Видео с выступления STRYPER
25 сен 2016 :
|
STRYPER хотят взять паузу
11 авг 2016 :
|
Вокалист STRYPER о выборах
19 июн 2016 :
|
Фронтмен STRYPER раскритиковал смены состава в культовых группах
31 окт 2015 :
|
Новое видео STRYPER
26 окт 2015 :
|
Успехи в чартах STRYPER
17 окт 2015 :
|
Новое видео STRYPER
16 окт 2015 :
|
EPK от STRYPER
27 сен 2015 :
|
Кавер-версия BLACK SABBATH от STRYPER
23 сен 2015 :
|
Вокалист STRYPER представил новую песню
22 сен 2015 :
|
Новая песня STRYPER
18 сен 2015 :
|
Новое видео STRYPER
3 сен 2015 :
|
Новая песня STRYPER
26 авг 2015 :
|
Новое видео STRYPER
4 авг 2015 :
|
Новая песня STRYPER
15 июл 2015 :
|
Лидер STRYPER о своём заявлении «мы не христианская группа»
9 июл 2015 :
|
Новая песня STRYPER
5 июл 2015 :
|
Семплы новых песен STRYPER
4 июл 2015 :
|
STRYPER исполняют VAN HALEN
26 июн 2015 :
|
Обложка нового альбома STRYPER
2 июн 2015 :
|
Новый альбом STRYPER выйдет в октябре
19 май 2015 :
|
Концертный релиз STRYPER выйдет на виниле
23 апр 2015 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE играет на ударных в STRYPER
26 мар 2015 :
|
Лидер STRYPER: «Мы не христианская рок-группа»
10 мар 2015 :
|
Вызов вокалиста STRYPER был принят
5 мар 2015 :
|
STRYPER записали кавер-версию BLACK SABBATH
28 фев 2015 :
|
Название нового альбома STRYPER
26 фев 2015 :
|
Фрагмент нового DVD STRYPER
23 фев 2015 :
|
STRYPER в джакузи
8 фев 2015 :
|
Вокалист STRYPER написал все новые песни за неделю
7 фев 2015 :
|
STRYPER опубликовали сэмпл одной из новых песен
30 янв 2015 :
|
STRYPER вошли в студию, фронтмен обещает "шокировать" фэнов
26 дек 2014 :
|
Рождественский трек от STRYPER
22 дек 2014 :
|
Лидер STRYPER отыграл акустический концерт
17 дек 2014 :
|
Лидер STRYPER о планах на 2015
13 ноя 2014 :
|
STRYPER начнут запись в феврале
10 окт 2014 :
|
Акустика от STRYPER
20 сен 2014 :
|
Лидер STRYPER о решении U2
24 июл 2014 :
|
Концертный релиз STRYPER выйдет в сентябре
27 июн 2014 :
|
Видео с выступления STRYPER
5 май 2014 :
|
Видео с выступления STRYPER
16 апр 2014 :
|
RICHARD CHRISTY присоединился на сцене к STRYPER
5 ноя 2013 :
|
Новая песня STRYPER
5 ноя 2013 :
|
Лидер MEGADETH выбрал песню для видео STRYPER
15 окт 2013 :
|
Новое видео STRYPER
2 окт 2013 :
|
Семплы новых песен STRYPER
24 сен 2013 :
|
STRYPER планируют съемки концерта
29 авг 2013 :
|
Видео с текстом от STRYPER
22 авг 2013 :
|
Семплы новых песен STRYPER
7 авг 2013 :
|
Обложка нового альбома STRYPER
23 июл 2013 :
|
Новый альбом STRYPER выйдет в ноябре
14 июл 2013 :
|
STRYPER исполнили новую песню
30 май 2013 :
|
STRYPER завершили запись
18 май 2013 :
|
STRYPER начнут сведение в понедельник
8 май 2013 :
|
Название нового альбом STRYPER
7 май 2013 :
|
STRYPER работают над «самой тяжёлой записью»
24 апр 2013 :
|
STRYPER запишут кавер-версию 'Jesus Is Just Alright'
25 мар 2013 :
|
STRYPER выпустят два альбома в этом году и один в 2014
25 мар 2013 :
|
Фронтмен STRYPER об особенностях христианского рока
23 мар 2013 :
|
Вокалисты STRYPER, Ex-TNT в 'Monsters Of Rock Cruise'
26 фев 2013 :
|
EPK от STRYPER
22 фев 2013 :
|
Вокалист STRYPER издаст автобиографию
10 фев 2013 :
|
Новый сингл STRYPER выйдет в феврале
4 фев 2013 :
|
Семплы новых песен STRYPER
4 фев 2013 :
|
TONY HARNELL и JEFF SCOTT SOTO вышли на сцену со STRYPER
31 янв 2013 :
|
STRYPER начнут запись в апреле
28 янв 2013 :
|
TODD LA TORRE присоединился на сцене к STRYPER
15 янв 2013 :
|
STRYPER начнут запись в марте
15 янв 2013 :
|
STRYPER на FRONTIERS RECORDS
11 янв 2013 :
|
Сборник перезаписанных песен STRYPER выйдет в марте
2 дек 2012 :
|
Перезаписанные версии песен STRYPER будут звучать тяжелее оригиналов
5 сен 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STRYPER
25 авг 2012 :
|
Новый DVD STRYPER выйдет в октябре
2 авг 2012 :
|
JOHN CORABI исполнил классику QUEEN со STRYPER
1 июн 2012 :
|
Вокалист STRYPER в гостях на ЕР SCOTTY DUNBAR
31 май 2012 :
|
Бывший вокалист TNT и вокалист STRYPER исполнили классику BOSTON, JUDAS PRIEST
4 мар 2012 :
|
Бывший вокалист TNT на сольном альбоме вокалиста STRYPER
2 фев 2012 :
|
Семплы с сольного альбома вокалиста STRYPER
25 дек 2011 :
|
Вокалист STRYPER столкнулся со сложностями, исполняя IRON MAIDEN
7 дек 2011 :
|
Семплы двух новых песен STRYPER
4 ноя 2011 :
|
Вокалист STRYPER работает над сольным диском
15 авг 2011 :
|
Фронтмен STRYPER "проясняет" ситуацию со своим уходом из BOSTON
30 июн 2011 :
|
Видео с выступления STRYPER
14 июн 2011 :
|
Видео с выступления STRYPER
27 мар 2011 :
|
TONY HARNELL выступил со STRYPER
7 фев 2011 :
|
STRYPER исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST
28 янв 2011 :
|
STRYPER исполнили песню BOSTON вместе с JEFF SCOTT SOTO
23 янв 2011 :
|
STRYPER исполнили песню SCORPIONS с вокалистом FOZZY
24 дек 2010 :
|
Обложка нового альбома STRYPER
15 дек 2010 :
|
Предварительная дата выхода альбома STRYPER
25 окт 2010 :
|
Выход нового альбома STRYPER перенесен
27 июл 2010 :
|
Семплы с нового альбома STRYPER
26 июл 2010 :
|
Предварительная дата выхода нового альбома STRYPER
11 июл 2010 :
|
Семплы с нового кавер-альбома STRYPER
12 май 2010 :
|
STRYPER выпустят сборник кавер-версий осенью
10 мар 2010 :
|
STRYPER начали запись альбома каверов
15 фев 2010 :
|
Фронтмен STRYPER заявил, что новый альбом покажет группу с другой стороны
4 июн 2009 :
|
Гитарист STRYPER собирается жениться на бывшей девушке по вызову
5 май 2009 :
|
Новая песня STRYPER
2 мар 2009 :
|
Новый альбом STRYPER выйдет в июле
10 янв 2009 :
|
Семплы с нового альбома STRYPER
