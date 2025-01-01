Arts
23 сен 2025 : 		 STYX целиком исполнят "Pieces Of Eight"

14 авг 2025 : 		 Новое видео STYX

24 июл 2025 : 		 STYX представляют новый альбом

3 июл 2025 : 		 STYX в акустике

26 июн 2025 : 		 STYX в акустике

21 июн 2025 : 		 Видео полного выступления STYX

19 июн 2025 : 		 STYX в акустике

30 май 2025 : 		 Новое видео STYX

29 май 2025 : 		 Новая песня STYX

27 май 2025 : 		 Барабанщик STYX: «Расслабляйтесь... и все будет»

24 мар 2025 : 		 Вокалист STYX обещает альбом в мае

17 сен 2024 : 		 STYX целиком исполнят "The Grand Illusion"

17 июн 2024 : 		 Включат ли STYX в ЗСРнР?

20 май 2024 : 		 STYX нашли басиста

24 апр 2024 : 		 Кавер-версия STYX от PUDDLES PITY PARTY

15 апр 2024 : 		 Гитарист STYX: «Группа заслуживает включения в ЗСРнР»

28 дек 2023 : 		 Гитарист STYX: «К счастью, нам хватило ума не испортить всё окончательно»

17 май 2023 : 		 Drum-cam от STYX

14 мар 2023 : 		 Drum-cam от STYX

20 дек 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

29 сен 2021 : 		 STYX выпустили ЕР в цифровом варианте

22 сен 2021 : 		 21 песня от барабанщика STYX

24 авг 2021 : 		 STYX выпустят пиво

4 авг 2021 : 		 Вокалист STYX: «Я не потерял способность спать из-за ЗСРнР»

30 июл 2021 : 		 DENNIS DEYOUNG — о реюнионе со STYX
STYX целиком исполнят "Pieces Of Eight"



STYX анонсировали выступления в январе в The Venetian Theatre inside The Venetian Resort Las Vegas, которые состоятся 23, 24, 28, 30 и 31 января — в ходе этих концертах коллектив целиком будет исполнять материал альбома "Pieces Of Eight" 1978 года






