Лидер ICED EARTH: «Мне предлагали хорошие деньги, но пока возвращать группу рано»

|
|
|
все новости группы
|
США
12 янв 2023 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»
1 дек 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»
3 ноя 2022 :
|
Лидер ICED EARTH продолжает с...
4 окт 2022 :
|
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...
25 май 2022 :
|
Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями
6 май 2022 :
|
Лидер ICED EARTH с баллончиком
22 фев 2022 :
|
Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая
30 янв 2022 :
|
Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»
27 янв 2022 :
|
Вышел новый релиз ICED EARTH
25 янв 2022 :
|
Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке
19 дек 2021 :
|
Ожил инстаграм ICED EARTH
15 дек 2021 :
|
На лидера ICED EARTH подали в суд
18 ноя 2021 :
|
Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями
14 авг 2021 :
|
Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»
28 июл 2021 :
|
VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH
26 июл 2021 :
|
Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"
13 июн 2021 :
|
Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH
13 июн 2021 :
|
Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?
11 апр 2021 :
|
Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?
30 мар 2021 :
|
Лидер ICED EARTH остаётся под стражей
24 мар 2021 :
|
DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»
23 мар 2021 :
|
Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»
17 мар 2021 :
|
Лидера ICED EARTH вывезли
12 мар 2021 :
|
Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH
1 мар 2021 :
|
Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2
16 фев 2021 :
|
Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии
16 фев 2021 :
|
Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"
15 фев 2021 :
|
Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел
7 фев 2021 :
|
Лидер ICED EARTH все еще в Индиане
4 фев 2021 :
|
Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет
28 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers
25 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон
20 янв 2021 :
|
ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media
19 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы
18 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет
15 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH на свободе! Пока
12 янв 2021 :
|
Вокалист ICED EARTH оправдывается
11 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»
10 янв 2021 :
|
Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»
9 янв 2021 :
|
Лидера ICED EARTH ищет ФБР
9 янв 2021 :
|
Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH
9 янв 2021 :
|
Вокалист ICED EARTH о лидере группы
8 янв 2021 :
|
Полиция ищет лидера ICED EARTH
7 янв 2021 :
|
Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий
23 дек 2020 :
|
Как на ICED EARTH повлиял гранж?
1 дек 2020 :
|
Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW
27 ноя 2020 :
|
Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH
17 ноя 2020 :
|
Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW
23 окт 2020 :
|
ICED EARTH переиздают дебют
28 сен 2020 :
|
Видео с текстом лидера ICED EARTH
15 сен 2020 :
|
Лидер ICED EARTH рассуждает о политике
10 сен 2020 :
|
Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»
31 авг 2020 :
|
Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH
20 авг 2020 :
|
MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH
30 июл 2020 :
|
ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома
1 июл 2020 :
|
Видео с текстом от лидера ICED EARTH
28 июн 2020 :
|
Видео с текстом от лидера ICED EARTH
18 июн 2020 :
|
Лидер ICED EARTH выпускает книгу
18 апр 2020 :
|
Лидер ICED EARTH о ближайших планах
24 мар 2020 :
|
Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH
12 фев 2020 :
|
Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»
18 дек 2019 :
|
Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома
29 окт 2019 :
|
Переиздание ICED EARTH выйдет зимой
15 дек 2018 :
|
Новая песня PURGATORY
11 дек 2018 :
|
Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео
26 окт 2018 :
|
Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY
25 сен 2018 :
|
MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом
6 апр 2018 :
|
Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»
5 апр 2018 :
|
Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER
20 мар 2018 :
|
MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH
17 мар 2018 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
5 дек 2017 :
|
Новое видео ICED EARTH
4 июл 2017 :
|
Успехи в чартах ICED EARTH
13 июн 2017 :
|
Видео с текстом от ICED EARTH
19 май 2017 :
|
Видео с текстом от ICED EARTH
29 апр 2017 :
|
Видео с текстом от ICED EARTH
29 апр 2017 :
|
Видео с текстом от ICED EARTH
11 апр 2017 :
|
Варианты изданий нового альбома ICED EARTH
7 апр 2017 :
|
Обложка нового альбома ICED EARTH
14 мар 2017 :
|
Новый альбом ICED EARTH выйдет летом
14 дек 2016 :
|
Новый альбом ICED EARTH выйдет весной
26 сен 2016 :
|
ICED EARTH нашли гитариста
22 авг 2016 :
|
Из ICED EARTH ушел гитарист
26 июл 2016 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
14 фев 2016 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
17 янв 2016 :
|
Классика ICED EARTH выйдет на виниле
27 дек 2015 :
|
ICED EARTH с оптимизмом смотрят в 2016!
9 ноя 2015 :
|
ICED EARTH отправятся в студию в январе
10 сен 2015 :
|
Лидер ICED EARTH продаёт гитары
4 июл 2015 :
|
Классика ICED EARTH выйдет на виниле
24 апр 2015 :
|
Название нового альбома ICED EARTH
18 авг 2014 :
|
Лидер ICED EARTH о состоянии здоровья
14 июл 2014 :
|
Лидер ICED EARTH о состоянии здоровья
3 июн 2014 :
|
ICED EARTH отменили все выступления из-за операции на шее Jon'a Schaffer'a
29 апр 2014 :
|
Видео полного выступления ICED EARTH
19 апр 2014 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
14 фев 2014 :
|
Вокалист BLIND GUARDIAN присоединился на сцене к ICED EARTH
14 янв 2014 :
|
Виниловый бутлег ICED EARTH
14 янв 2014 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
12 янв 2014 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
19 дек 2013 :
|
Варианты изданий нового альбома ICED EARTH
13 дек 2013 :
|
Новая песня ICED EARTH
7 дек 2013 :
|
Тизер нового альбома ICED EARTH
14 ноя 2013 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
13 ноя 2013 :
|
Вокалист BLIND GUARDIAN на новом альбоме ICED EARTH
8 ноя 2013 :
|
JON DETTE в ICED EARTH: Первый концерт
6 ноя 2013 :
|
JON DETTE в туре с ICED EARTH
1 ноя 2013 :
|
ICED EARTH исполнили новую песню
12 окт 2013 :
|
Видео с текстом от ICED EARTH
8 окт 2013 :
|
ICED EARTH выпустят лимитированный ЕР
26 сен 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома ICED EARTH
4 сен 2013 :
|
ICED EARTH завершили работу над альбомом
16 авг 2013 :
|
ICED EARTH начали сведение
9 авг 2013 :
|
ICED EARTH завершили запись
15 июл 2013 :
|
ICED EARTH приступили к записи
14 июл 2013 :
|
ICED EARTH начнут запись в понедельник
1 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления ICED EARTH
22 июн 2013 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
28 май 2013 :
|
ICED EARTH запишут альбом в Германии
7 май 2013 :
|
ICED EARTH сменили барабанщика
25 апр 2013 :
|
Название нового альбом ICED EARTH
15 апр 2013 :
|
Фрагмент нового DVD ICED EARTH
11 апр 2013 :
|
ICED EARTH: "Почему новый концертный релиз не выйдет на отдельном Blu-ray"
10 апр 2013 :
|
Фрагмент нового DVD ICED EARTH
26 мар 2013 :
|
Фрагмент нового концертного релиза ICED EARTH
20 мар 2013 :
|
Фрагмент нового концертного релиза ICED EARTH
16 мар 2013 :
|
ICED EARTH работают над песнями для нового альбома
13 мар 2013 :
|
Фрагмент нового DVD ICED EARTH
27 фев 2013 :
|
Трейлер концертного релиза ICED EARTH
4 янв 2013 :
|
ICED EARTH: "Мы приехали на Кипр и сделали почти невозможное!"
11 дек 2012 :
|
Обложка нового DVD ICED EARTH
19 сен 2012 :
|
Лидер ICED EARTH об иске Century Media
5 сен 2012 :
|
Лидер ICED EARTH о съемках концерта на Кипре
24 авг 2012 :
|
Видео с концерта, на котором ICED EARTH снимали DVD
12 авг 2012 :
|
Профессиональное видео всего выступления ICED EARTH
31 июл 2012 :
|
Вокалист VOLBEAT оделся как лидер ICED EARTH
29 июл 2012 :
|
Видео из тура ICED EARTH
21 июл 2012 :
|
Вокалист VOLBEAT присоединился на сцене к ICED EARTH
19 июл 2012 :
|
Видео с выступления ICED EARTH
10 июл 2012 :
|
Лидер ICED EARTH о вокалисте LAMB OF GOD
15 июн 2012 :
|
Выходит туровое издание последнего альбома ICED EARTH
9 май 2012 :
|
ICED EARTH сыграют трехчасовое выступление на Кипре
22 апр 2012 :
|
ICED EARTH начнут сочинение материала осенью
11 апр 2012 :
|
ICED EARTH сменили басиста
9 апр 2012 :
|
ICED EARTH снимут концерт на Кипре для DVD
24 янв 2012 :
|
Новое видео ICED EARTH
11 янв 2012 :
|
"Косяки" из тура ICED EARTH
14 дек 2011 :
|
Лидеры VOLBEAT, ICED EARTH планируют сотрудничество
7 дек 2011 :
|
Фронтмен VOLBEAT присоединился на сцене к ICED EARTH
4 дек 2011 :
|
Новый туровый «вебизод» ICED EARTH
4 ноя 2011 :
|
Видео полного концерта ICED EARTH
2 ноя 2011 :
|
Видео с первого концерта ICED EARTH с новым вокалистом
31 окт 2011 :
|
ICED EARTH открыли европейское турне
28 окт 2011 :
|
Новое видео ICED EARTH
15 окт 2011 :
|
Трейлер нового альбома ICED EARTH
23 сен 2011 :
|
Лидер ICED EARTH: "4-й Рейх на подъеме, и мне это не нравится"
22 сен 2011 :
|
STU BLOCK о присоединении к ICED EARTH: "Сбылась моя мечта"
8 сен 2011 :
|
ICED EARTH перезаписали "Dante's Inferno" с новым вокалистом
1 сен 2011 :
|
Лидер ICED EARTH о сет-листе европейских концертов
17 авг 2011 :
|
ICED EARTH: «Мы не имеем отношения к решению Century Media удалить свой каталог со Spotify»
9 авг 2011 :
|
ICED EARTH отыграли последнее шоу с MATT'ом BARLOW
4 авг 2011 :
|
Вокалист ICED EARTH сказал, что он не заимствовал название песни у SYMPHONY X
28 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома ICED EARTH
16 июл 2011 :
|
Выступление ICED EARTH в прямом эфире
13 июл 2011 :
|
Гитарист ICED EARTH о новом альбоме
14 июн 2011 :
|
Название нового альбома ICED EARTH
6 июн 2011 :
|
Новый трейлер ICED EARTH
16 мар 2011 :
|
ICED EARTH объявили имя нового вокалиста
3 мар 2011 :
|
Фронтмен ICED EARTH сообщил о своём уходе из группы
15 фев 2011 :
|
ICED EARTH работают над альбомом
9 фев 2011 :
|
ICED EARTH подтвердили свое участие на фестивале SWEDEN ROCK
14 дек 2010 :
|
Детали DVD ICED EARTH
4 ноя 2010 :
|
Два концертных трека ICED EARTH
9 сен 2010 :
|
Лидер ICED EARTH обещает сюрпризы в турне
30 апр 2010 :
|
ICED EARTH подписали соглашение с CENTURY MEDIA RECORDS
14 апр 2010 :
|
Фото нового бокс-сета ICED EARTH:
25 мар 2010 :
|
Детали бокс-сета ICED EARTH
15 апр 2009 :
|
Фронтмен ICED EARTH рассказал о ближайших планах
13 июн 2008 :
|
ICED EARTH: подробности о новом альбоме
4 май 2008 :
|
Видео первого выступления ICED EARTH с Мэттом Бэрлоу в сети
6 апр 2008 :
|
ICED EARTH: фрагменты новых песен в сети
18 мар 2008 :
|
Точные даты выхода нового сингла ICED EARTH
15 мар 2008 :
|
ICED EARTH выпустят новый сингл
15 фев 2008 :
|
Детали нового бокс-сета ICED EARTH
11 фев 2008 :
|
Специальный бокс-сет от ICED EARTH выйдет в феврале
24 дек 2007 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: уход из ICED EARTH это то, "что мне было нужно"
21 дек 2007 :
|
Заявление Matt`а Barlow о своем возвращении в ICED EARTH
13 дек 2007 :
|
MATT BARLOW вернулся в ICED EARTH
22 авг 2007 :
|
ICED EARTH: Новые песни online
13 авг 2007 :
|
Новое видео от ICED EARTH
7 авг 2007 :
|
Несколько видео с выступления ICED EARTH на WACKEN OPEN AIR
3 июл 2007 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома ICED EARTH
22 май 2007 :
|
Новый гитарист в ICED EARTH
15 май 2007 :
|
ICED EARTH : сэмпл 'Ten Thousand Strong' в сети
2 май 2007 :
|
Tim Owens (ICED EARTH) прокомментировал возвращение Matt'а Barlow
13 апр 2007 :
|
Бывший барабанщик ICED EARTH/DEATH снялся в фильме
9 апр 2007 :
|
Опубликована обложка нового ЕР ICED EARTH
2 апр 2007 :
|
ICED EARTH : подробности о новых релизах
31 дек 2006 :
|
Подробности о новом альбоме ICED EARTH
3 ноя 2006 :
|
Трейлер DVD ICED EARTH "Alive In Athens" в сети
31 авг 2006 :
|
ICED EARTH: DVD "Alive In Athens" в октябре
30 июн 2006 :
|
В ICED EARTH новый гитарист
11 май 2006 :
|
Новости из лагеря ICED EARTH
10 авг 2005 :
|
ICED EARTH: Matt Barlow продолжает свою творческую карьеру
24 дек 2001 :
|
Iced Earth - туры + Box-Set.
|
|
|
сегодня
Лидер ICED EARTH: «Мне предлагали хорошие деньги, но пока возвращать группу рано»
JON SCHAFFER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него планы по возвращению ICED EARTH:
«Короткий ответ - нет, не в ближайшее время.
Я просто хочу, чтобы фэны знали, что для меня это было очень важно, и у меня были отличные предложения, отличные финансовые предложения [вернуть ICED EARTH], поэтому если бы речь шла о погоне за деньгами, то все бы уже было, но... Это не принесет пользы ни мне, ни группе, ни команде, ни фэнам, потому что я должен делать это, потому что я люблю это, и что бы ни случилось, это должно произойти и быть действительно вдохновляющим, а не «хорошей» записью ICED EARTH или «хорошим» шоу или чем-то еще; это должно быть настоящим искусством. А на это потребуется время.
Мне нужно многое восстановить после всего случившегося, и я работаю над этим. У меня есть работа, которую я очень люблю, и я чувствую, что она служит гораздо большей цели, чем все, чем я занимался раньше. И я знаю, что музыка помогла многим людям, и я очень ценю это, и я люблю ребят за это. Я люблю фанатов. У нас самые лучшие фанаты, и так было всегда. С самого начала была присуща определенная преданность, и это удивительно. Но сейчас такой отрезок времени, и любой, кто прожил достаточно долго, знает, что в жизни бывают разные эпохи. Произошли большие перемены, которые, вполне вероятно, приведут к созданию лучшей музыки, которую я когда-либо писал. И я чувствую, что вероятность этого велика. Но сейчас еще не время. И я не хочу давить и заставлять что-то делать, потому что это не пойдет на пользу никому — ни мне, ни группе, ни фанатам.
Это большое наследие. Я основал эту группу 40 лет назад, и это большой срок. И я выкладывался на полную катушку. Бог дал мне способности, но я сам работал, и работал безумно много. Это солидное наследие. Так что мне не нужно никому ничего доказывать. Сейчас я не скучаю по выступлениям. Я имею в виду, что это никогда не было моей фишкой. Всегда были только песни. Это номер один — точка, конец истории, вот и все. Все остальное ты делаешь потому, что это то, что ты должен делать, чтобы твои песни услышали. ICED EARTH, наряду с другими проектами DEMONS & WIZARDS и SONS OF LIBERTY — ты вынужден гастролировать, и когда мы с моими старыми приятелями из PURGATORY снова собрались вместе, это было весело. Это был увлекательный проект. Это было не столько из-за работы, сколько из-за того, что это было просто развлечение со старыми друзьями. Все должно вдохновлять. Я не собираюсь заниматься этим, чтобы гоняться за банкнотами Федерального Резерва или евро. Я не так устроен. Это, безусловно, облегчило бы мне приведение в порядок моего финансового мира, но я не продаю себя и никогда не продавал. И в этом вся суть. А просто вырваться из этого «хомячьего колеса» «альбом, тур, альбом, тур, альбом, тур» было для меня очень полезно. Я думаю, что есть очень большой шанс, что что-то может произойти в будущем. Сейчас моя энергия сосредоточена на чем-то, что не является корыстным, а именно на том, чтобы быть частью чего-то, что может произвести значительные изменения и подтолкнуть наше общество к более свободному —возвращая его к принципам основателей, даже, может быть, немного лучше, к этой философии, философии «живи и не мешай жить».
Я не собираюсь сейчас ничего обещать. У нас есть огромный каталог, который следует чествовать. Первый альбом переиздавался, наверное, около 15 раз, и это меня поражает, потому что я даже не задумывался об этом, хотя ведь мне тогда было лет 20 или сколько там. И это потрясающе. Каталог, он продолжает пополняться. Это значит, что на него все еще есть спрос, что очень радует. Но я знаю, что в моем каталоге есть неровные места. Я знаю, что когда он выходил, мне приходилось что-то делать из-за расписания и из-за бизнеса. И ты словно идешь по кругу, проталкивая то, что, возможно, не следовало бы. Так что вы должны доверять мне. Я знаю, как это работает, и я знаю, что все, что мы представим в будущем, должно быть просто потрясающим, иначе я не буду этого делать, потому что я не хочу этого делать, если так обстоят дела. Это просто неразумный шаг, просто неразумный».
Он также коснулся отношений с бывшими, как-то Stu Block и Hansi Kürsch, которые убегали от него сверкая пятками:
«Позвольте мне воспользоваться возможностью и сказать, что я надеюсь, что фанаты перестанут — я имею в виду, мое желание, чтобы они перестали ненавидеть Stu и Hansi... На ребят оказывали давление. Некоторые парни справились с этим лучше, некоторые — очень слабо и жалко. И я полагаю, что самая большая проблема в отношении Stu заключается в том, что он сделал пост [6 января 2021 года], поддерживающий все случившееся, а затем сдал назад, и это выглядит как совершенно позерский ход. Знаете что? Это и есть позерство, но все в порядке. Простим его. Мы отлично поработали вместе. У меня были прекрасные времена в жизни с ним... У меня очень дорогие воспоминания о нём, поэтому, пожалуйста, просто простите его. Я прощаю его.
Все люди — несовершенные существа. И дело в том, что мы с Hansi по-прежнему близки и всегда будем близки. Разница в том, что мы разговаривали до того, как я сдался, несколько раз, и я знал, что будет дальше, потому что на него оказывалось давление, и он это ненавидел. Но это охота на ведьм. Это была охота на ведьм. И это то, что есть. Это облом, потому что мы вместе пишем отличные вещи, и мы были настроены на серьезный лад. Я имею в виду, что последнее шоу, которое я отыграл в Европе, было выступление на Wacken в субботу вечером перед сотней тысяч человек, и это было фантастически. А SLAYER выступали после нас, и около 70 процентов публики ушло, а ведь это было их последнее шоу в Германии. В смысле, я просто говорю, что так все и было. Я был очень, очень шокирован этим фактом. Тур DEMONS & WIZARDS была чрезвычайно успешным. И у нас был потрясающий контракт, на самом деле, очень, очень крутой контракт. Но Hansi пришлось сделать то, что он должен был сделать. Пусть будет так. Я дорожу воспоминаниями, которые у меня остались от работы с Hansi, и у нас их будет еще больше — возможно, не в музыкальном плане; я сомневаюсь, что это когда-нибудь случится. Я даже не знаю, буду ли я снова заниматься музыкой; сейчас это не обсуждается. Но, как и в случае с братьями, ничто не может изменить ситуацию.
Слушай, я за свободу слова, чувак, я за нее. Я просто прошу, постарайтесь быть хорошим человеком в этом вопросе. У тебя есть свобода говорить что угодно. Я ничего не цензурирую. Сейчас у меня нет такой возможности, но даже когда она была, когда у меня был административный доступ к нашим страницам, люди могли говорить гадости. Лишь один или два раза, когда в адрес Stu были направлены действительно мерзкие, ненавистные высказывания, я удалял эти сообщения, но я никогда больше этого не делал, потому что мне все равно. Я имею в виду, я верю в свободу. Вы можете говорить то, что хотите. Но давайте забудем обо всех этих разделениях и прочем.
Я не ангел. В прошлом я вел себя плохо. Я совершал ошибки — все совершают, — так что давайте просто забудем обо всем этом и сосредоточимся на хорошем, потому что мы сделали много хорошего вместе. Я имею в виду, мы действительно делали — с обоими этими парнями.
Менталитет толпы "cancel culture" — это реальность, и если вы не очень сильны и не придерживаетесь своих убеждений, это будет иметь эффект. Так что я понимаю это, не держу зла и очень хочу, чтобы фанаты просто отпустили это и отпраздновали... Этот каталог, который находится у меня за спиной, был сделан с большим количеством очень талантливых, классных людей. Какой бы ни была драма, какое бы дерьмо ни случилось, давайте оставим это в прошлом. У меня действительно нет никакой злобы. Я знаю истинное лицо Stu, так что всё в порядке. Мне неинтересно общаться с ним, как это было раньше, но он — часть истории группы, и мы сделали несколько замечательных вещей вместе. И я желаю ему всего хорошего!»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Безвозвратно ушло то светлое время.