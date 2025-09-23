сегодня



Лидер ICED EARTH: «Мне предлагали хорошие деньги, но пока возвращать группу рано»



JON SCHAFFER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него планы по возвращению ICED EARTH:



«Короткий ответ - нет, не в ближайшее время.



Я просто хочу, чтобы фэны знали, что для меня это было очень важно, и у меня были отличные предложения, отличные финансовые предложения [вернуть ICED EARTH], поэтому если бы речь шла о погоне за деньгами, то все бы уже было, но... Это не принесет пользы ни мне, ни группе, ни команде, ни фэнам, потому что я должен делать это, потому что я люблю это, и что бы ни случилось, это должно произойти и быть действительно вдохновляющим, а не «хорошей» записью ICED EARTH или «хорошим» шоу или чем-то еще; это должно быть настоящим искусством. А на это потребуется время.



Мне нужно многое восстановить после всего случившегося, и я работаю над этим. У меня есть работа, которую я очень люблю, и я чувствую, что она служит гораздо большей цели, чем все, чем я занимался раньше. И я знаю, что музыка помогла многим людям, и я очень ценю это, и я люблю ребят за это. Я люблю фанатов. У нас самые лучшие фанаты, и так было всегда. С самого начала была присуща определенная преданность, и это удивительно. Но сейчас такой отрезок времени, и любой, кто прожил достаточно долго, знает, что в жизни бывают разные эпохи. Произошли большие перемены, которые, вполне вероятно, приведут к созданию лучшей музыки, которую я когда-либо писал. И я чувствую, что вероятность этого велика. Но сейчас еще не время. И я не хочу давить и заставлять что-то делать, потому что это не пойдет на пользу никому — ни мне, ни группе, ни фанатам.



Это большое наследие. Я основал эту группу 40 лет назад, и это большой срок. И я выкладывался на полную катушку. Бог дал мне способности, но я сам работал, и работал безумно много. Это солидное наследие. Так что мне не нужно никому ничего доказывать. Сейчас я не скучаю по выступлениям. Я имею в виду, что это никогда не было моей фишкой. Всегда были только песни. Это номер один — точка, конец истории, вот и все. Все остальное ты делаешь потому, что это то, что ты должен делать, чтобы твои песни услышали. ICED EARTH, наряду с другими проектами DEMONS & WIZARDS и SONS OF LIBERTY — ты вынужден гастролировать, и когда мы с моими старыми приятелями из PURGATORY снова собрались вместе, это было весело. Это был увлекательный проект. Это было не столько из-за работы, сколько из-за того, что это было просто развлечение со старыми друзьями. Все должно вдохновлять. Я не собираюсь заниматься этим, чтобы гоняться за банкнотами Федерального Резерва или евро. Я не так устроен. Это, безусловно, облегчило бы мне приведение в порядок моего финансового мира, но я не продаю себя и никогда не продавал. И в этом вся суть. А просто вырваться из этого «хомячьего колеса» «альбом, тур, альбом, тур, альбом, тур» было для меня очень полезно. Я думаю, что есть очень большой шанс, что что-то может произойти в будущем. Сейчас моя энергия сосредоточена на чем-то, что не является корыстным, а именно на том, чтобы быть частью чего-то, что может произвести значительные изменения и подтолкнуть наше общество к более свободному —возвращая его к принципам основателей, даже, может быть, немного лучше, к этой философии, философии «живи и не мешай жить».



Я не собираюсь сейчас ничего обещать. У нас есть огромный каталог, который следует чествовать. Первый альбом переиздавался, наверное, около 15 раз, и это меня поражает, потому что я даже не задумывался об этом, хотя ведь мне тогда было лет 20 или сколько там. И это потрясающе. Каталог, он продолжает пополняться. Это значит, что на него все еще есть спрос, что очень радует. Но я знаю, что в моем каталоге есть неровные места. Я знаю, что когда он выходил, мне приходилось что-то делать из-за расписания и из-за бизнеса. И ты словно идешь по кругу, проталкивая то, что, возможно, не следовало бы. Так что вы должны доверять мне. Я знаю, как это работает, и я знаю, что все, что мы представим в будущем, должно быть просто потрясающим, иначе я не буду этого делать, потому что я не хочу этого делать, если так обстоят дела. Это просто неразумный шаг, просто неразумный».



Он также коснулся отношений с бывшими, как-то Stu Block и Hansi Kürsch, которые убегали от него сверкая пятками:



«Позвольте мне воспользоваться возможностью и сказать, что я надеюсь, что фанаты перестанут — я имею в виду, мое желание, чтобы они перестали ненавидеть Stu и Hansi... На ребят оказывали давление. Некоторые парни справились с этим лучше, некоторые — очень слабо и жалко. И я полагаю, что самая большая проблема в отношении Stu заключается в том, что он сделал пост [6 января 2021 года], поддерживающий все случившееся, а затем сдал назад, и это выглядит как совершенно позерский ход. Знаете что? Это и есть позерство, но все в порядке. Простим его. Мы отлично поработали вместе. У меня были прекрасные времена в жизни с ним... У меня очень дорогие воспоминания о нём, поэтому, пожалуйста, просто простите его. Я прощаю его.



Все люди — несовершенные существа. И дело в том, что мы с Hansi по-прежнему близки и всегда будем близки. Разница в том, что мы разговаривали до того, как я сдался, несколько раз, и я знал, что будет дальше, потому что на него оказывалось давление, и он это ненавидел. Но это охота на ведьм. Это была охота на ведьм. И это то, что есть. Это облом, потому что мы вместе пишем отличные вещи, и мы были настроены на серьезный лад. Я имею в виду, что последнее шоу, которое я отыграл в Европе, было выступление на Wacken в субботу вечером перед сотней тысяч человек, и это было фантастически. А SLAYER выступали после нас, и около 70 процентов публики ушло, а ведь это было их последнее шоу в Германии. В смысле, я просто говорю, что так все и было. Я был очень, очень шокирован этим фактом. Тур DEMONS & WIZARDS была чрезвычайно успешным. И у нас был потрясающий контракт, на самом деле, очень, очень крутой контракт. Но Hansi пришлось сделать то, что он должен был сделать. Пусть будет так. Я дорожу воспоминаниями, которые у меня остались от работы с Hansi, и у нас их будет еще больше — возможно, не в музыкальном плане; я сомневаюсь, что это когда-нибудь случится. Я даже не знаю, буду ли я снова заниматься музыкой; сейчас это не обсуждается. Но, как и в случае с братьями, ничто не может изменить ситуацию.



Слушай, я за свободу слова, чувак, я за нее. Я просто прошу, постарайтесь быть хорошим человеком в этом вопросе. У тебя есть свобода говорить что угодно. Я ничего не цензурирую. Сейчас у меня нет такой возможности, но даже когда она была, когда у меня был административный доступ к нашим страницам, люди могли говорить гадости. Лишь один или два раза, когда в адрес Stu были направлены действительно мерзкие, ненавистные высказывания, я удалял эти сообщения, но я никогда больше этого не делал, потому что мне все равно. Я имею в виду, я верю в свободу. Вы можете говорить то, что хотите. Но давайте забудем обо всех этих разделениях и прочем.



Я не ангел. В прошлом я вел себя плохо. Я совершал ошибки — все совершают, — так что давайте просто забудем обо всем этом и сосредоточимся на хорошем, потому что мы сделали много хорошего вместе. Я имею в виду, мы действительно делали — с обоими этими парнями.



Менталитет толпы "cancel culture" — это реальность, и если вы не очень сильны и не придерживаетесь своих убеждений, это будет иметь эффект. Так что я понимаю это, не держу зла и очень хочу, чтобы фанаты просто отпустили это и отпраздновали... Этот каталог, который находится у меня за спиной, был сделан с большим количеством очень талантливых, классных людей. Какой бы ни была драма, какое бы дерьмо ни случилось, давайте оставим это в прошлом. У меня действительно нет никакой злобы. Я знаю истинное лицо Stu, так что всё в порядке. Мне неинтересно общаться с ним, как это было раньше, но он — часть истории группы, и мы сделали несколько замечательных вещей вместе. И я желаю ему всего хорошего!»







+1 -0



( 4 ) просмотров: 668

