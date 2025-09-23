Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
TOP5
все новости группы



*

Cavalera

*



22 сен 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA

16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA
22 сен 2025

CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA



CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA в рамках разогрева SLAYER 29 сентября на Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania — видео доступно ниже:

00:00 Intro by Damian Priest
01:40 Refuse/Resist
04:50 Slave New World
07:45 Nomad
13:18 Amen
17:38 Propaganda
21:10 We Who Are Not As Others
24:50 Biotech Is Godzilla
27:25 Symptom Of The Universe (BLACK SABBATH cover)
30:53 Territory




23 сен 2025
Kliops144
>>>целиком
Навскидку без двух оригинальных песен минимум (очевидно, не включая Kaiowas и один кавер)
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
