CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA в рамках разогрева SLAYER 29 сентября на Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania — видео доступно ниже:
00:00 Intro by Damian Priest
01:40 Refuse/Resist
04:50 Slave New World
07:45 Nomad
13:18 Amen
17:38 Propaganda
21:10 We Who Are Not As Others
24:50 Biotech Is Godzilla
27:25 Symptom Of The Universe (BLACK SABBATH cover)
30:53 Territory
Навскидку без двух оригинальных песен минимум (очевидно, не включая Kaiowas и один кавер)