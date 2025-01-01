Arts
ROB HALFORD: «У меня есть хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед ним, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь»



zoom
ROB HALFORD в недавнем интервью поговорил о Вере:

«Я дошёл до того момента в своей жизни, о котором я рассказываю в своей автобиографии "Confess", когда, будучи алкоголиком и наркоманом, я стоял перед выбором. Я отдался во власть того, кто выше меня, и начал ежедневно работать над тем, чтобы сохранить трезвость вместе с духовной связью. Это действительно важно.

Я всегда был верующим человеком, с самого детства. Но когда я очистился и стал трезвым 38-39 лет назад, это стало для меня действительно важным моментом. Это часть моих ежедневных аффирмаций. Я начинаю день с молитвы и заканчиваю день молитвой. А то, как вы выбираете высшую силу, полностью остаётся на ваше усмотрение. Это мне и нравится в нашей работе, в которой мы поддерживаем друг друга каждый день, 24 часа в сутки. Вашим духовным объектом может быть что угодно. Если вам нужен физический, осязаемый объект, это может быть что угодно. Для меня это мой хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед кактусом, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь. И это очень важная часть моей повседневной жизни, которая помогает мне сохранять трезвость каждый день. Я не могу сделать это сам. Я знаю, что есть что-то, что находится со мной прямо сейчас, что кто-то присутствует рядом со мной.

Мне просто нравится идея молитвы. Некоторые люди задаются вопросом: "Ну а что это даёт?" Попробуйте. Что вы теряете? Молитва и моление могут принести прекрасный покой в вашу жизнь. Они могут творить чудеса. Так что это просто ещё один аспект того, что поддерживает мой баланс и гармонию, тогда как раньше я был разбит на части, как осколки стекла, выбит из колеи, отрешён и сломлен. Теперь я ощущаю всё гораздо яснее — мой поток сознания более плавный. Ничто не мешает этому — ни вещества, ни химикаты. Ясность мысли очень важна для меня как для творческого человека. И всё это вместе делает мою повседневную жизнь хорошей, приятной и значимой».




