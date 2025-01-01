сегодня



Видео полного выступления NIRVANA '91



Профессиональное видео полного выступления NIRVANA в Paramount Theater 31 октября 1991 года доступно для просмотра ниже:



01 - Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam 0:52

02 - Aneurysm 3:58

03 - Drain You 8:48

04 - School 12:34

05 - Floyd The Barber 15:53

06 - Smells Like Teen Spirit 18:53

07 - About A Girl 23:39

08 - Polly 26:53

09 - Breed 29:57

10 - Sliver 33:16

11 - Love Buzz 35:37

12 - Lithium 39:10

13 - Been A Son 43:52

14 - Negative Creep 46:05

15 - On A Plain 48:49

16 - Blew 51:53

17 - Rape Me 57:44

18 - Territorial Pissings 1:00:43

19 - Endless_ Nameless 1:03:02







