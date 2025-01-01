Arts
Новости
Новости
31 окт 2025 : 		 Видео полного выступления NIRVANA '91

13 июн 2025 : 		 NIRVANA набрала второй миллиард

24 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот

16 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA

3 фев 2025 : 		 Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте

21 июл 2024 : 		 KRIST NOVOSELIC исполнил NIRVANA

14 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза NIRVANA

5 сен 2023 : 		 53 неизданных трека NIRVANA выйдут осенью

25 май 2023 : 		 Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000

8 янв 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получат награду

16 ноя 2022 : 		 Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

6 сен 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили

26 май 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка

12 апр 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка

4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию
Видео полного выступления NIRVANA '91



Профессиональное видео полного выступления NIRVANA в Paramount Theater 31 октября 1991 года доступно для просмотра ниже:

01 - Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam 0:52
02 - Aneurysm 3:58
03 - Drain You 8:48
04 - School 12:34
05 - Floyd The Barber 15:53
06 - Smells Like Teen Spirit 18:53
07 - About A Girl 23:39
08 - Polly 26:53
09 - Breed 29:57
10 - Sliver 33:16
11 - Love Buzz 35:37
12 - Lithium 39:10
13 - Been A Son 43:52
14 - Negative Creep 46:05
15 - On A Plain 48:49
16 - Blew 51:53
17 - Rape Me 57:44
18 - Territorial Pissings 1:00:43
19 - Endless_ Nameless 1:03:02




просмотров: 284

