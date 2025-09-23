Arts
Новости
Anneke van Giersbergen & Agua de Annique

23 сен 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в 2 Meter Sessions

14 июн 2015 : 		 Трек-лист бокс-сета AGUA DE ANNIQUE

20 янв 2012 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

20 ноя 2011 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в январе

31 июл 2011 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

2 фев 2011 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN записывает новый альбом в Португалии

11 ноя 2010 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выступила на голландском TV

30 авг 2010 : 		 Трейлер нового концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN

31 июл 2010 : 		 Детали концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN

6 июл 2010 : 		 Бывшая вокалистка THE GATHERING выпустит концертный альбом

27 дек 2009 : 		 Новое видео AGUA DE ANNIQUE

5 окт 2009 : 		 Концертные съёмки Anneke van Giersbergen и Danny Cavanagh

3 окт 2009 : 		 Три новые песни AGUA DE ANNIQUE

22 сен 2009 : 		 Новый сингл AGUA DE ANNIQUE

19 сен 2009 : 		 Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет в октябре

6 авг 2009 : 		 Название нового альбома AGUA DE ANNIQUE

11 июн 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE готовятся к студии

4 июн 2009 : 		 Anneke van Giersbergen сотрудничает с Devin'ом Townsend'ом

27 апр 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE готовятся к работе в студии

23 апр 2009 : 		 Акустический концерт от Anneke van Giersbergen

28 фев 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE исполнила кавер-версию песни MOONSPELL

26 янв 2009 : 		 Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет на следующей неделе

16 дек 2008 : 		 Anneke van Giersbergen (Ex-GATHERING) записывает акустический альбом

6 мар 2008 : 		 Бывшая вокалистка THE GATHERING о планах на предстоящие концерты с Danny Cavanagh'ом

4 фев 2008 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и DANNY CAVANAGH дали совместный концерт

21 дек 2007 : 		 Anneke Van Giersbergen и Danny Cavanagh выступят вместе
ANNEKE VAN GIERSBERGEN в 2 Meter Sessions



ANNEKE VAN GIERSBERGEN приняла участие в шоу 2 Meter Sessions, где исполнила несколько композиций:

00:00 One More Nanosecond
04:19 Survive
08:04 My Promise
12:47 More Than A Thousand Words
17:20 When I Die




просмотров: 189

