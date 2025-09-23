×
Anneke van Giersbergen & Agua de Annique
Нидерланды
Trip Rock
Acoustic Rock
23 сен 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN в 2 Meter Sessions
14 июн 2015
:
Трек-лист бокс-сета AGUA DE ANNIQUE
20 янв 2012
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
20 ноя 2011
:
Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в январе
31 июл 2011
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
2 фев 2011
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN записывает новый альбом в Португалии
11 ноя 2010
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN выступила на голландском TV
30 авг 2010
:
Трейлер нового концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN
31 июл 2010
:
Детали концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN
6 июл 2010
:
Бывшая вокалистка THE GATHERING выпустит концертный альбом
27 дек 2009
:
Новое видео AGUA DE ANNIQUE
5 окт 2009
:
Концертные съёмки Anneke van Giersbergen и Danny Cavanagh
3 окт 2009
:
Три новые песни AGUA DE ANNIQUE
22 сен 2009
:
Новый сингл AGUA DE ANNIQUE
19 сен 2009
:
Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет в октябре
6 авг 2009
:
Название нового альбома AGUA DE ANNIQUE
11 июн 2009
:
AGUA DE ANNIQUE готовятся к студии
4 июн 2009
:
Anneke van Giersbergen сотрудничает с Devin'ом Townsend'ом
27 апр 2009
:
AGUA DE ANNIQUE готовятся к работе в студии
23 апр 2009
:
Акустический концерт от Anneke van Giersbergen
28 фев 2009
:
AGUA DE ANNIQUE исполнила кавер-версию песни MOONSPELL
26 янв 2009
:
Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет на следующей неделе
16 дек 2008
:
Anneke van Giersbergen (Ex-GATHERING) записывает акустический альбом
6 мар 2008
:
Бывшая вокалистка THE GATHERING о планах на предстоящие концерты с Danny Cavanagh'ом
4 фев 2008
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN и DANNY CAVANAGH дали совместный концерт
21 дек 2007
:
Anneke Van Giersbergen и Danny Cavanagh выступят вместе
11 окт 2007
:
Новое видео от AGUA DE ANNIQUE
4 окт 2007
:
Видео с "секретного шоу" AGUA DE ANNIQUE
2 окт 2007
:
Доступен тизер с дебютного альбома AGUA DE ANNIQUE
9 авг 2007
:
Группа Anneke van Giersbergen, AGUA DE ANNIQUE, выпустит дебютный альбом в октябре
6 июн 2007
:
Новая группа бывшей вокалистки THE GATHERING
сегодня
ANNEKE VAN GIERSBERGEN в 2 Meter Sessions
ANNEKE VAN GIERSBERGEN приняла участие в шоу 2 Meter Sessions, где исполнила несколько композиций:
00:00 One More Nanosecond
04:19 Survive
08:04 My Promise
12:47 More Than A Thousand Words
17:20 When I Die
23 сен 2025
EvgenBriden
ХорошА )
просмотров: 189
