Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
Новости
Marko Hietala

23 сен 2025 : 		 MARCO HIETALA & Jonna Geagea исполняет NIGHTWISH

31 июл 2025 : 		 MARCO HIETALA почтил память Оззи

28 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к MARKO HIETALA

10 фев 2025 : 		 MARKO HIETALA и NOORA LOUHIMO исполнили NIGHTWISH

7 фев 2025 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

19 янв 2025 : 		 MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё собирался»

16 янв 2025 : 		 MARKO HIETALA: «Тёмные времена для меня в прошлом, надо идти вперёд!»

8 янв 2025 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

29 ноя 2024 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

1 окт 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH

4 сен 2024 : 		 MARKO HIETALA представил новый сингл

19 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса

18 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили новую песню

13 мар 2024 : 		 Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen

11 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен

20 окт 2023 : 		 MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»

5 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое

10 июл 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое

5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA
MARCO HIETALA & Jonna Geagea исполняет NIGHTWISH



MARCO HIETALA & Jonna Geagea исполнили попурри из песен NIGHTWISH на концерте 19 сентября в Rytmikorjaamo, Seinäjoki, Finland — видео доступно ниже.






23 сен 2025
EvgenBriden
То есть ему уже вообще без разницы с кем исполнять песни Найтвиша)
23 сен 2025
Corpsegrinder04
EvgenBriden, баба на Шпака похожа.
23 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, однажды встретил его, кстати
23 сен 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, надеюсь не в Турции )
23 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, забавно, но я только вчера вернулся из Трабзона)
не, встретил я его в Москве, когда возвращался с курсов по языку, где-то в году 18-м
23 сен 2025
rassol
Corpsegrinder04, антон Семёныча?
23 сен 2025
Corpsegrinder04
rassol, если бы. Александра Константиновича.
23 сен 2025
EvgenBriden
Corpsegrinder04, зачем я полез гуглить это...
