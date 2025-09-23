Arts
Новости
Tarja Turunen

23 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

17 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

16 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

9 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

28 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney

17 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA
Показать далее
Концертное видео TARJA



zoom
You And I , новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 сен 2025
rassol
Чё, Таржа? Оподливилась?
23 сен 2025
dark_medieval_times
фото конечно зачётное :DD
23 сен 2025
Rocky Wolfsson
Это она на Марко поди так смотрит, что он с другой бабой играет песни Nightwish...
23 сен 2025
Dem0niac
Ахахаха
Одна новость лучше другой, браво!
