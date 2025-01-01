сегодня



BLACK VEIL BRIDES закончили альбом



Вокалист BLACK VEIL BRIDES в недавнем интервью ALT 105.1 сказал, что группа завершила работу над альбомом:



«Мы закончили запись [нового полноформатного альбома BLACK VEIL BRIDES]. Мы выпустили новую песню… В старые времена их называли "уличными треками", верно? Это не сингл, это просто демонстрация того, "над чем мы работаем". Так что мы сделали это еще до того, как был готов альбом. Мы просто хотели что-то выпустить, потому что прошел год с тех пор, как мы в последний раз что-либо выпускали. И вот теперь [полноформатный] альбом готов. Он полностью сведен. Идет процесс мастеринга. Наша работа близка к завершению. Я думаю, что до конца года у нас, вероятно, выйдет еще одна песня. А альбом будет анонсирован в начале следующего года.



Я в восторге, чувак. Мне действительно нравится этот альбом. Мы в восторге от него. Мы сами его спродюсировали. И это наш первый альбом с лейблом Spinefarm в качестве лейбла, так что у нас просто отличные отношения, отличная ситуация!»







