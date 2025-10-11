Arts
Новости
Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии



RACHEL BOLAN в недавнем интервью "Five Minutes With" ответил на вопрос о самых запоминающихся моментах в студии:

«У меня и правда есть забавные студийные воспоминания. [смеется] Мы записывали демо-версии для первой пластинки в House Of Music в Вест-Ориндже, штат Нью-Джерси, и на тот момент у нас было записано, по-моему, 25 песен. Мы просто пахали без остановок, до поздней ночи, до позднего утра, и иногда нам приходилось идти на работу. Некоторым из нас приходилось ехать на работу, возвращаться, еще немного поиграть. Ну, я думаю, было где-то 3:30 или 4 часа утра, и Scotti исполнял несколько своих соло. Так что, я думаю, это были Scotti, Snake, я и этот парень по имени Nelson Ayres, который был звукорежиссером. И вот мы слушаем музыку, и тут все останавливается, и мы лишь слышим, как Scotti перебирает струны. Мы смотрим, а он сидит в кресле и заснул со своей гитарой. И мы все переглянулись и подумали: "Да, я думаю, нам лучше на этом закончить". Так что из всех записей, которые я сделал за свою карьеру, я не могу выбросить это из головы каждый раз, когда захожу в к звукачу».




11 окт 2025
Klawd Air
Прикольно было бы, если эта "сонная партия" на альбом попала.😄
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
