Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 24
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 24
Ratt

24 сен 2025 : 		 Вокалист RATT: «Я был аферистом, и это сработало»

6 сен 2025 : 		 Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими

16 май 2025 : 		 Новое видео RATT

21 ноя 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»

12 окт 2024 : 		 Нереализованный трек RATT

21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT
Вокалист RATT: «Я был аферистом, и это сработало»



STEPHEN PEARCY в недавнем интервью 95.5 KLOS поговорил о первых шагах RATT:

«Как только я открыл для себя VAN HALEN в 1978-м, я стал играть в своей группе MICKEY RATT в Сан-Диего, как и Роббин [Кросби, покойный гитарист RATT] в своей группе PHENOMENON, Jack E. Lee был в своей группе TEASER, Warren [DeMartini, гитарист RATT] — в своей группе ENFORCER. Когда я пошёл на выступление VAN HALEN, в тот же вечер я подружился с Эдди Ван Халеном, и мы обменялись оборудованием. У нас было много общего. И я решил: "1 января 1980 года я переезжаю в Лос-Анджелес". И я так и сделал. Я взял с собой свою группу. Мы переехали в гараж и начали с нуля. Потому что в Сан-Диего у нас всё шло хорошо, мы выступали в Bing Crosby Hall, Golden Hall, Plaza Hall. А потом мы оказались в Лос-Анджелесе, и я выступал в кафе, Madame Wong — в подобных заведениях. Мне платили за то, чтобы я не играл. "Вот твои 50 баксов. Не играй. Иди домой". Я был агентом, менеджером, организатором — я делал всё. Я был аферистом, и это сработало.

Я увидел VAN HALEN в Whisky A Go Go. Они только ушли из Gazzarri's [ночного клуба на Сансет-Стрип в Западном Голливуде, Калифорния], и я решил: "Ладно, я понял. Нужно начать здесь". Я следовал их схеме. Я слушал Эда. Как я уже сказал, мы стали друзьями. Я ходил к нему домой, и он рассказывал мне всякое разное. Я сказал: "Ладно, Gazzarri's". И, конечно же, я донимал Билла Газзарри, пока он не впустил меня, и он сказал: "Ладно, ты можешь играть в понедельник в полночь". И я играл там каждый вечер, пока мы не стали резидентами клуба. И это сработало. Тогда мы сказали: "Увидимся. Нам пора в Whisky"».

На вопрос о его дружбе с некоторыми другими группами, которые появлялись на сцене Лос-Анджелеса в начале 1980-х, Pearcy ответил:

«Люди думают, что все эти группы, которые они называют глэм-металлом, вышли из одной и той же глины, что не соответствует действительности, потому что первая группа из них — VAN HALEN — практически всё это и начала. Но настоящими представителями этого жанра были, верите или нет, STRYPER, ROXX REGIME, постоянные посетители Gazzarri's вместе со мной, а также MÖTLEY CRÜE, W.A.S.P., ARMORED SAINT. Была настоящая первая волна групп, которая практически возглавила движение 1980-х. Так что я разделяю это на период 1980–1985 годов, когда мы начали, а потом появилась вторая волна. Появились все эти группы со всех концов света, которые приехали в Лос-Анджелес, и люди подумали: "Ага, они из Голливуда". Нет, они не из Голливуда — они из чёртов Питтсбурга. Но я нахожу всё это интересным, и я рад, что мы оказались среди той первой волны групп».




Сообщений нет

просмотров: 28

