Вокалист RATT: «Я был аферистом, и это сработало»



STEPHEN PEARCY в недавнем интервью 95.5 KLOS поговорил о первых шагах RATT:



«Как только я открыл для себя VAN HALEN в 1978-м, я стал играть в своей группе MICKEY RATT в Сан-Диего, как и Роббин [Кросби, покойный гитарист RATT] в своей группе PHENOMENON, Jack E. Lee был в своей группе TEASER, Warren [DeMartini, гитарист RATT] — в своей группе ENFORCER. Когда я пошёл на выступление VAN HALEN, в тот же вечер я подружился с Эдди Ван Халеном, и мы обменялись оборудованием. У нас было много общего. И я решил: "1 января 1980 года я переезжаю в Лос-Анджелес". И я так и сделал. Я взял с собой свою группу. Мы переехали в гараж и начали с нуля. Потому что в Сан-Диего у нас всё шло хорошо, мы выступали в Bing Crosby Hall, Golden Hall, Plaza Hall. А потом мы оказались в Лос-Анджелесе, и я выступал в кафе, Madame Wong — в подобных заведениях. Мне платили за то, чтобы я не играл. "Вот твои 50 баксов. Не играй. Иди домой". Я был агентом, менеджером, организатором — я делал всё. Я был аферистом, и это сработало.



Я увидел VAN HALEN в Whisky A Go Go. Они только ушли из Gazzarri's [ночного клуба на Сансет-Стрип в Западном Голливуде, Калифорния], и я решил: "Ладно, я понял. Нужно начать здесь". Я следовал их схеме. Я слушал Эда. Как я уже сказал, мы стали друзьями. Я ходил к нему домой, и он рассказывал мне всякое разное. Я сказал: "Ладно, Gazzarri's". И, конечно же, я донимал Билла Газзарри, пока он не впустил меня, и он сказал: "Ладно, ты можешь играть в понедельник в полночь". И я играл там каждый вечер, пока мы не стали резидентами клуба. И это сработало. Тогда мы сказали: "Увидимся. Нам пора в Whisky"».



На вопрос о его дружбе с некоторыми другими группами, которые появлялись на сцене Лос-Анджелеса в начале 1980-х, Pearcy ответил:



«Люди думают, что все эти группы, которые они называют глэм-металлом, вышли из одной и той же глины, что не соответствует действительности, потому что первая группа из них — VAN HALEN — практически всё это и начала. Но настоящими представителями этого жанра были, верите или нет, STRYPER, ROXX REGIME, постоянные посетители Gazzarri's вместе со мной, а также MÖTLEY CRÜE, W.A.S.P., ARMORED SAINT. Была настоящая первая волна групп, которая практически возглавила движение 1980-х. Так что я разделяю это на период 1980–1985 годов, когда мы начали, а потом появилась вторая волна. Появились все эти группы со всех концов света, которые приехали в Лос-Анджелес, и люди подумали: "Ага, они из Голливуда". Нет, они не из Голливуда — они из чёртов Питтсбурга. Но я нахожу всё это интересным, и я рад, что мы оказались среди той первой волны групп».







