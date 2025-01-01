Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 24
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
The Devil's Trade

23 сен 2025 : 		 Новая песня THE DEVIL'S TRADE

23 июл 2024 : 		 Концертное видео THE DEVIL’S TRADE

6 июн 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL’S TRADE

6 апр 2023 : 		 Концертное видео THE DEVIL'S TRADE X John Cxnnor

8 мар 2023 : 		 Новая композиция THE DEVIL'S TRADE X John Cxnnor

3 апр 2022 : 		 Концертное видео THE DEVIL’S TRADE

17 фев 2021 : 		 Новое видео THE DEVIL'S TRADE

2 окт 2020 : 		 Концертное видео THE DEVIL'S TRADE

28 авг 2020 : 		 Новый альбом THE DEVIL'S TRADE доступен для прослушивания

10 июл 2020 : 		 Новая песня THE DEVIL'S TRADE

12 июн 2020 : 		 Новая песня THE DEVIL'S TRADE

28 фев 2020 : 		 THE DEVIL'S TRADE на Season Of Mist
Новая песня THE DEVIL'S TRADE



The Sleep That Dragged You Away, новая песня THE DEVIL'S TRADE, доступна для прослушивания ниже.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
