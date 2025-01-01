Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 24
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Texas Hippie Coalition

23 сен 2025 : 		 Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION

2 ноя 2024 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

15 сен 2024 : 		 Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION

14 авг 2024 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

15 окт 2023 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

25 мар 2023 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

5 мар 2023 : 		 Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION

12 янв 2021 : 		 TEXAS HIPPIE COALITION расстались с ударником

18 июл 2019 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

31 май 2019 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

21 апр 2016 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION

16 апр 2016 : 		 Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION

6 апр 2016 : 		 Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION

24 фев 2016 : 		 Новый альбом TEXAS HIPPIE COALITION выйдет в апреле

22 мар 2013 : 		 TEXAS HIPPIE COALITION выпустили новый сингл

13 сен 2012 : 		 Новый альбом TEXAS HIPPIE COALITION выйдет в октябре

16 июн 2012 : 		 Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION
Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION



Just Like Johnny Cash, новая песня TEXAS HIPPIE COALITION, доступна для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
