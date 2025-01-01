In Tremor Dei feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa, новое концертное видео MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Opus Diabolicum", выход которого на DVD/Blu-ray, двойном CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 31 октября на Napalm Records.
Трек-лист:
01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)
02. Em Nome do Medo
03. 1755
04. In Tremor Die
05. Desastre
06. Ruinas
07. Breathe (Until We Are No More)
08. Extinct
09. Proliferation
10. Finisterra
11. Everything Invaded
12. Scorpion Flower
13. Vampiria
14. Alma Mater
15. Fullmoon Madness
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет