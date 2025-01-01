Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
[= ||| все новости группы



*

Moonspell

*



23 сен 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

21 авг 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

7 июл 2025 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»

2 дек 2024 : 		 Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»

17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео MOONSPELL



zoom
In Tremor Dei feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa, новое концертное видео MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Opus Diabolicum", выход которого на DVD/Blu-ray, двойном CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 31 октября на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)
02. Em Nome do Medo
03. 1755
04. In Tremor Die
05. Desastre
06. Ruinas
07. Breathe (Until We Are No More)
08. Extinct
09. Proliferation
10. Finisterra
11. Everything Invaded
12. Scorpion Flower
13. Vampiria
14. Alma Mater
15. Fullmoon Madness






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 103

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом