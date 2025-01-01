Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Новости
Creed

24 сен 2025 : 		 Сборник лучшего от CREED

23 сен 2025 : 		 SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»

23 июн 2025 : 		 CREED обсуждают новый материал

26 янв 2025 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Только когда у всех лежит душа...»

21 янв 2025 : 		 Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»

24 дек 2024 : 		 Гитарист CREED: «Если ты популярен, найдутся те, кто будет тебя ненавидеть»

3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

14 сен 2024 : 		 MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»

13 сен 2024 : 		 CREED думают о новой музыке

19 авг 2024 : 		 Новое видео CREED

18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает
Сборник лучшего от CREED



CREED 21 ноября на CD и виниле выпустят сборник лучших песен, "The Best Of Creed":

Side A:

01. Higher (Radio Edit)
02. One Last Breath
03. My Own Prison (Radio Edit)
04. Overcome
05. What If (Radio Edit)

Side B:

01. My Sacrifice
02. With Arms Wide Open (Single Version)
03. Torn (Radio Edit)
04. Rain
05. What's This Life For

"The Best Of Creed" (CD/Digital):

01. Higher (Radio Edit)
02. One Last Breath
03. My Own Prison (Radio Edit)
04. Overcome
05. What If (Radio Edit)
06. My Sacrifice
07. With Arms Wide Open (Single Version)
08. Torn (Radio Edit)
09. Rain
10. What's This Life For
11. Hide *
12. A Thousand Faces *

* On CD/digital configurations only




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
