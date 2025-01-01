Сборник лучшего от CREED

CREED 21 ноября на CD и виниле выпустят сборник лучших песен, "The Best Of Creed":
Side A:
01. Higher (Radio Edit)
02. One Last Breath
03. My Own Prison (Radio Edit)
04. Overcome
05. What If (Radio Edit)
Side B:
01. My Sacrifice
02. With Arms Wide Open (Single Version)
03. Torn (Radio Edit)
04. Rain
05. What's This Life For
"The Best Of Creed" (CD/Digital):
01. Higher (Radio Edit)
02. One Last Breath
03. My Own Prison (Radio Edit)
04. Overcome
05. What If (Radio Edit)
06. My Sacrifice
07. With Arms Wide Open (Single Version)
08. Torn (Radio Edit)
09. Rain
10. What's This Life For
11. Hide *
12. A Thousand Faces *
