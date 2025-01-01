сегодня



Сборник лучшего от CREED



CREED 21 ноября на CD и виниле выпустят сборник лучших песен, "The Best Of Creed":



Side A:



01. Higher (Radio Edit)

02. One Last Breath

03. My Own Prison (Radio Edit)

04. Overcome

05. What If (Radio Edit)



Side B:



01. My Sacrifice

02. With Arms Wide Open (Single Version)

03. Torn (Radio Edit)

04. Rain

05. What's This Life For



"The Best Of Creed" (CD/Digital):



01. Higher (Radio Edit)

02. One Last Breath

03. My Own Prison (Radio Edit)

04. Overcome

05. What If (Radio Edit)

06. My Sacrifice

07. With Arms Wide Open (Single Version)

08. Torn (Radio Edit)

09. Rain

10. What's This Life For

11. Hide *

12. A Thousand Faces *



* On CD/digital configurations only







