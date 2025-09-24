KORN отметят юбилей альбома

5 авг 2022 :
Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»
5 июл 2022 :
KORN не выступили в Испании
4 июл 2022 :
Вокалист KORN обрёл радость жизни
28 июн 2022 :
Fieldy ещё не готов к туру с KORN
21 июн 2022 :
Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»
20 июн 2022 :
Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"
18 июн 2022 :
Видео с выступления KORN
20 май 2022 :
Видео с выступления KORN в церкви
18 май 2022 :
Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK
22 апр 2022 :
Новое видео KORN
29 мар 2022 :
В автобус KORN стреляли
16 мар 2022 :
Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»
3 мар 2022 :
Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл
23 фев 2022 :
Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»
22 фев 2022 :
Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»
19 фев 2022 :
Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN
12 фев 2022 :
KORN изначально хотели записать только ЕР
11 фев 2022 :
Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке
10 фев 2022 :
Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»
7 фев 2022 :
Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании
5 фев 2022 :
KORN отыграли особый концерт
4 фев 2022 :
Новый альбом KORN доступен для прослушивания
2 фев 2022 :
Новая песня KORN
1 фев 2022 :
Гитарист KORN вновь подцепил COVID
13 янв 2022 :
Новая песня KORN
21 дек 2021 :
Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»
25 ноя 2021 :
Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»
19 ноя 2021 :
Вокалист KORN — о новом альбоме
18 ноя 2021 :
DAVID SILVERIA на юбилее KORN
11 ноя 2021 :
Новое видео KORN
18 окт 2021 :
KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA
15 окт 2021 :
Барабанщик KORN поймал COVID-19
9 окт 2021 :
Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент
7 окт 2021 :
Видео с выступления KORN
5 окт 2021 :
Книга KORN выйдет осенью
23 сен 2021 :
MUNKY вернулся в KORN
15 сен 2021 :
Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN
14 сен 2021 :
Гитарист LOVE AND DEATH выступает с KORN
10 сен 2021 :
Гитарист KORN поймал COVID
8 сен 2021 :
Вокалист KORN — о COVID-19
30 авг 2021 :
Вокалист KORN борется с последствиями COVID
23 авг 2021 :
Вокалист KORN идет на поправку
17 авг 2021 :
Вокалист KORN подцепил COVID-19
17 авг 2021 :
KORN отменили концерты из-за COVID-19
15 авг 2021 :
Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS
13 авг 2021 :
Видео с выступления KORN
1 авг 2021 :
Гитарист KORN о Джои Джордисоне
22 июл 2021 :
Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»
21 июл 2021 :
KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES
13 июл 2021 :
KORN нашли басиста для тура
9 июл 2021 :
Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива
5 июл 2021 :
Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»
24 июн 2021 :
Музыканты KORN поддержали решение басиста
24 июн 2021 :
FIELDY пропустит тур KORN
21 май 2021 :
KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
27 апр 2021 :
KORN сочинили новый материал
14 апр 2021 :
Обучающее видео от KORN
15 мар 2021 :
Стрим от KORN
10 мар 2021 :
Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»
28 фев 2021 :
Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»
10 фев 2021 :
Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»
27 янв 2021 :
KORN скоро что-то анонсируют
25 дек 2020 :
Басист KORN — о занятиях на карантине
11 дек 2020 :
KORN что-то готовят на 2021 год
9 дек 2020 :
Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»
29 ноя 2020 :
Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»
15 окт 2020 :
Новое видео KORN
8 окт 2020 :
Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил
29 июл 2020 :
Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN
26 июл 2020 :
Барабанщик KORN — о «коронапаузе»
1 июн 2020 :
Акустика от KORN
29 май 2020 :
KORN перенесли европейский тур
12 май 2020 :
Песня KORN в 22 стилях
6 май 2020 :
Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»
6 май 2020 :
Профессиональное видео с выступления KORN
14 апр 2020 :
Барабанщик KORN в маске Follow the Leader
22 мар 2020 :
Новое видео KORN
20 мар 2020 :
Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»
23 фев 2020 :
Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»
24 дек 2019 :
Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»
20 дек 2019 :
Вокалист KORN о смерти жены и матери
14 дек 2019 :
Документальные ролики от KORN
25 ноя 2019 :
Концертное видео KORN
9 окт 2019 :
Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»
25 сен 2019 :
Новое видео KORN
6 сен 2019 :
Новая песня KORN
24 авг 2019 :
Виртуальный концерт KORN
23 авг 2019 :
Барабанщик KORN о новом альбоме
2 авг 2019 :
Новое видео KORN
2 авг 2019 :
BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я не говорил ничего плохого о KORN в разговоре с David'ом!»
2 авг 2019 :
Бывший барабанщик KORN извинился перед коллегами
19 июл 2019 :
Новое видео KORN
27 июн 2019 :
Новый альбом KORN выйдет в сентябре
17 май 2019 :
Гитарист KORN об Иисусе: «Моё сердце целиком принадлежит ему»
27 мар 2019 :
DAVID SILVERIA подал иск против KORN
8 фев 2019 :
BRIAN 'HEAD' WELCH и CHAD GRAY исполнили кавер-песню KORN
7 янв 2019 :
Вокалист KORN вернулся в студию
24 дек 2018 :
BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN
19 дек 2018 :
Гитарист KORN о новом материале: «Мы работаем с разными людьми»
12 окт 2018 :
Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN
1 окт 2018 :
KORN представили свой бренд кофе
24 сен 2018 :
Видео с репетиции KORN
19 сен 2018 :
Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года
13 сен 2018 :
KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader"
14 авг 2018 :
KORN приступили к записи
4 июл 2018 :
Гитарист KORN о том, почему группа не сможет исполнить альбом "Follow The Leader" целиком
14 июн 2018 :
KORN не будут играть целиком "Follow The Leader"
26 мар 2018 :
Вокалист KORN доволен работой над альбомом
22 дек 2017 :
Вокалист KORN выпускает сольную работу
15 ноя 2017 :
Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE
5 ноя 2017 :
Видео сольного номера басиста KORN
18 окт 2017 :
KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"
13 окт 2017 :
Басист KORN выпускает сольный релиз
15 авг 2017 :
Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона
7 авг 2017 :
Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN
4 авг 2017 :
Гитарист KORN извинился за слова о Честере
25 июл 2017 :
KORN могут оставить продюсера
21 июл 2017 :
Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»
7 июн 2017 :
Новое видео KORN
25 май 2017 :
Гитарист KORN о Крисе Корнелле
14 май 2017 :
KORN отменили выступление на POINTFEST
8 май 2017 :
KORN в акустике
1 май 2017 :
Сын басиста METALLICA присоединился к KORN
25 апр 2017 :
Сын басиста METALLICA выступает с KORN
20 апр 2017 :
Сын басиста METALLICA выступает с KORN
19 апр 2017 :
Сын басиста METALLICA дебютировал на сцене с KORN
6 апр 2017 :
Гитарист KORN: «Не думаю, что DEFTONES хотят поехать с нами»
4 апр 2017 :
Басист KORN: «Когда я умру, я встречусь в близкими»
13 мар 2017 :
VINNIE PAUL отметил день рождения с KORN
7 мар 2017 :
Вокалист SLIPKNOT присоединился к KORN
24 янв 2017 :
Вокалист KORN выпустил особые футболки
25 дек 2016 :
Акустика от KORN
19 дек 2016 :
Видео с выступления KORN
12 дек 2016 :
Музыканты KORN выступили с трибьют-командой
7 дек 2016 :
Вокалист KORN: «Многие команды нашего уровня уже мертвы как авторы»
11 ноя 2016 :
Ранние наметки нового альбома KORN звучали как MESHUGGAH
1 ноя 2016 :
Успехи в чартах KORN
28 окт 2016 :
Официальное видео с выступления KORN
27 окт 2016 :
Новое видео KORN
26 окт 2016 :
Вокалист KORN: «Темноты в моей жизни было больше, чем света»
21 окт 2016 :
Новый альбом KORN доступен для прослушивания
12 окт 2016 :
Новая песня KORN
11 окт 2016 :
COREY TAYLOR выступил с KORN
10 окт 2016 :
Вокалист KORN: «SEPULTURA явно с нас драли»
10 окт 2016 :
Басист KORN завершает работу над альбомом
5 окт 2016 :
Новое видео KORN
3 окт 2016 :
COREY TAYLOR выступил с KORN
29 сен 2016 :
Новая песня KORN feat. Corey Taylor
10 сен 2016 :
Фрагмент кавер-версии FAITH NO MORE от KORN
8 сен 2016 :
KORN записали кавер-версию FAITH NO MORE
5 сен 2016 :
KORN исполнили новые песни
31 авг 2016 :
Концертное видео KORN
22 авг 2016 :
Новое видео KORN
22 авг 2016 :
Новая песня KORN
20 авг 2016 :
Фрагмент нового трека KORN
26 июл 2016 :
Барабанщик KORN сыграл свадьбу
22 июл 2016 :
Новое видео KORN
18 июл 2016 :
KORN представили новую песню
16 июл 2016 :
Рассказ о летнем туре KORN
13 июл 2016 :
Вокалист SLIPKNOT на новом альбоме KORN
22 июн 2016 :
Гитарист KORN: «Я бы охарактеризовал новую музыку группы как насыщенную»
21 июн 2016 :
Участники KORN обсудили процесс сочинения материала для следующего альбома
21 июн 2016 :
Профессиональное видео полного выступления KORN
17 июн 2016 :
Басист MÖTLEY CRÜE сыграл с KORN
29 май 2016 :
На концерте KORN трижды отключалось электричество
20 май 2016 :
Гитарист KORN заявил, что предстоящий альбом будет «потрясным»
18 май 2016 :
KORN скоро объявят о выборе лейбла
14 май 2016 :
Репортаж о концертах KORN в Мексике
11 май 2016 :
Гитарист KORN: «На новом альбоме будет достаточно агрессивности!»
6 фев 2016 :
Гитарист KORN выпустит книгу
3 дек 2015 :
Обама «исполняет» песню KORN
16 ноя 2015 :
Вокалист KORN шокирован словами Обамы
9 ноя 2015 :
Новый альбом KORN «будет более гитарным»
29 окт 2015 :
Вокалист KORN о сотрудничестве с MARILYN'ом MANSON'ом
28 окт 2015 :
Гитарист KORN о новом альбоме
19 окт 2015 :
Видео с выступления KORN
14 окт 2015 :
Гитарист KORN о первом альбоме
14 окт 2015 :
Фотокнига KORN выйдет в октябре
3 окт 2015 :
Бывший барабанщик KORN считает, что группа "превратилась в дерьмо"
1 окт 2015 :
Альбом KORN готов на треть
22 сен 2015 :
KORN выпустят специальную фотокнигу
21 сен 2015 :
Видео полного выступления KORN
22 авг 2015 :
Гитарист KORN: "RIHANNA - настоящяя оторва и металлистка в душе"
12 авг 2015 :
Гитарист KORN: «Мы по-прежнему творим и открываем себя с каждым альбомом»
6 авг 2015 :
Гитарист KORN о новом альбоме
6 авг 2015 :
Вокалист KORN о песне "Daddy"
28 июл 2015 :
Против вокалиста KORN подан иск
22 июл 2015 :
KORN целиком исполнят дебютный альбом
11 июл 2015 :
Ремикс хита RIHANNA от KORN
22 июн 2015 :
Профессиональное видео полного выступления KORN
16 июн 2015 :
Барабанщик KORN призывает поддерживать артистов покупкой альбомов
15 май 2015 :
Вокалист KORN записывает новую песню
4 апр 2015 :
Видео с выступления KORN
16 мар 2015 :
KORN целиком исполняют дебютный альбом
28 фев 2015 :
Бывший барабанщик KORN выдвинул судебный иск против группы
18 фев 2015 :
Фронтмен KORN: "Музыка способна исцелять"
25 янв 2015 :
SLIPKNOT присоединились к KORN для исполнения хита BEASTIE BOYS
7 янв 2015 :
Ударник KORN: "Детишки не понимают, что нелегальное скачивание музыки - это то же самое, что и кража"
16 дек 2014 :
Вокалист KORN вспомнил, как работал гробовщиком и принимал наркотики
12 дек 2014 :
Бывший ударник KORN DAVID SILVERIA: "Мне должны были предложить участвовать в предстоящем туре"
21 ноя 2014 :
Документальный фильм о гастролях KORN
20 ноя 2014 :
Барабанщик KORN RAY LUZIER: «Рок не умрёт никогда»
13 окт 2014 :
Бывший барабанщик KORN не примет участие в юбилейном туре
22 авг 2014 :
Новое видео KORN
19 авг 2014 :
Новое видео KORN
4 июл 2014 :
Детали переиздания альбома KORN
21 июн 2014 :
Новая песня KORN
18 июн 2014 :
KORN выпустят расширенную версию последнего альбома
2 июн 2014 :
Гитарист KORN о российской больнице
31 май 2014 :
KORN на фестивале Soundwave
20 май 2014 :
Гитарист KORN попал в больницу
8 май 2014 :
Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN
22 апр 2014 :
Барабанщик KORN о смерти бывшего гитариста
17 апр 2014 :
KORN о смерти бывшего турового гитариста
24 мар 2014 :
Новое тату басиста KORN
12 фев 2014 :
Сундтрек вокалиста KORN вышел в цифровом варианте
6 фев 2014 :
Новое видео KORN
15 янв 2014 :
Вокалист KORN создал саундтрек к фильму 'After The Dark'
8 дек 2013 :
KORN выступили перед американскими военными
3 дек 2013 :
Официальное видео о приеме KORN в Guitar Center
31 окт 2013 :
KORN исполнили 'Got The Life' в "Guitar Center Sessions"
30 окт 2013 :
KORN исполнили "Never Never" в "Guitar Center Sessions"
27 окт 2013 :
KORN выступили в костюмах на Хэллоуин
24 окт 2013 :
Рассказ о первом визите KORN в Китай
21 окт 2013 :
Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN
17 окт 2013 :
Новое видео KORN
8 окт 2013 :
KORN в 'Jimmy Kimmel Live!'
21 сен 2013 :
EPK от KORN
11 сен 2013 :
Трейлер документального фильма KORN
7 сен 2013 :
Новое видео KORN
23 авг 2013 :
Фрагмент нового трека KORN
14 авг 2013 :
Видео с текстом от KORN
10 авг 2013 :
Новая песня KORN
7 авг 2013 :
Выход нового альбома KORN отложен
31 июл 2013 :
Новый сингл KORN выйдет в августе
27 июл 2013 :
Обложка и трек-лист нового альбома KORN
10 июл 2013 :
Новый альбом KORN выйдет в октябре
1 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления KORN
25 июн 2013 :
Новый альбом KORN выйдет в сентябре
8 июн 2013 :
Профессиональное видео всего выступления KORN
16 май 2013 :
KORN отыграли первое за 8 лет шоу с BRIAN 'HEAD' WELCH
15 май 2013 :
Вокалист KORN: «Новый альбом будет лучшим из того, что мы создавали»
2 май 2013 :
KORN работают с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом
14 мар 2013 :
Рассказ о визите KORN в Индию
10 фев 2013 :
Бывший барабанщик KORN признан виновным за вождение в нетрезвом виде
29 янв 2013 :
Бывший гитарист KORN на концертах хочет вернуться к первым альбомам группы
28 янв 2013 :
KORN определились с продюсером нового альбома
26 янв 2013 :
GEORGE LYNCH, BILLY SHEEHAN исполнили классику KORN с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом
26 янв 2013 :
Бывший гитарист KORN «по-настоящему взволнован» воссоединением с группой
24 янв 2013 :
KORN осуществили мечту больного поклонника
23 янв 2013 :
KORN выступят с Brian'ом "Head" Welch'ом на ROCK ON THE RANGE
30 авг 2012 :
Фрагмент нового DVD KORN
30 авг 2012 :
Гитарист KORN: «Мы никогда не считали, что играем в стиле ню-металл»
15 авг 2012 :
Бывший барабанщик KORN не признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде
10 авг 2012 :
Видео полного концерта KORN
5 авг 2012 :
Видео с выступления KORN с RYAN'ом MARTINIE'ом
4 авг 2012 :
В семье басиста KORN будет пополнение; в туре его заменит RYAN MARTINIE из MUDVAYNE
1 авг 2012 :
Видео с выступления альтер-эго вокалиста KORN
31 июл 2012 :
Видео с записи песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"
24 июл 2012 :
Запись двух песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"
20 июл 2012 :
KORN готовы начать сочинение нового альбома
27 июн 2012 :
'The Path Of Totality Tour - Live At The Hollywood Palladium' от KORN выйдет в сентябре
30 май 2012 :
Мультикамерная съемка с выступления KORN и BRIAN'a 'HEAD' WELCH'a
11 май 2012 :
Гитарист KORN сказал, что воссоединение с Brian’ом “Head” Welch’ем «должно произойти естественным образом»
8 май 2012 :
Новое видео KORN
6 май 2012 :
Brian "Head" Welch присоединился на сцене к KORN
22 апр 2012 :
Бывший гитарист KORN готов выступить с группой на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
4 апр 2012 :
Сессии BBC Radio 1 'Rock Show' от KORN доступны для прослушивания
29 мар 2012 :
Бывший барабанщик KORN сказал, что он был «уставшим», а не пьяным, когда его арестовали
28 мар 2012 :
Бывший барабанщик KORN арестован за вождение в нетрезвом виде
23 мар 2012 :
Новое видео KORN
9 мар 2012 :
Фронтмен KORN сказал, что ноутбук — новый музыкальный инструмент
20 фев 2012 :
Фронтмен KORN: «Всегда найдутся люди, которые будут нас ненавидеть, вне зависимости от того, что мы делаем»
5 фев 2012 :
KORN выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'
8 янв 2012 :
Гитарист KORN женился на актрисе в Париже
11 дек 2011 :
Видео полного концерта KORN
3 дек 2011 :
Новое видео KORN
2 дек 2011 :
Новый альбом KORN доступен для прослушивания
23 ноя 2011 :
Семплы нового альбома KORN
19 ноя 2011 :
Новая песня KORN
12 ноя 2011 :
Вокалист KORN "восхищен" злящимися фанатами
27 окт 2011 :
Новое видео KORN
14 окт 2011 :
Официальное "lyric-video" KORN
13 окт 2011 :
Новая песня KORN
10 окт 2011 :
Вокалист KORN о Стиве Джобсе: "Этот парень был гением"
29 сен 2011 :
Новое видео KORN
29 сен 2011 :
Новый альбом KORN выйдет в декабре
4 сен 2011 :
Официальное "lyric video" KORN
27 авг 2011 :
Новый релиз KORN выйдет в ноябре
14 июн 2011 :
KORN отменили выпуск миньона и думают о выпуске полноценного альбома
23 апр 2011 :
KORN экспериментируют только на новом ЕР
15 апр 2011 :
Новая песня KORN
11 апр 2011 :
Сборник KORN выйдет в мае
31 мар 2011 :
Сниппет новой песни KORN
2 мар 2011 :
Новое концертное видео KORN
6 фев 2011 :
Барабанщик SEVENDUST выступит вместе с KORN
6 фев 2011 :
Фронтмен KORN выпустил сольный DVD/CD
30 янв 2011 :
Вокалист KORN представил три сольных композиции
24 янв 2011 :
KORN начинают работу над новым материалом
3 дек 2010 :
Фронтмен KORN о номинации на Грэмми
7 сен 2010 :
Видео с выступления KORN
2 сен 2010 :
Новое видео KORN
26 авг 2010 :
KORN выступили в программе "Lopez Tonight"
30 июл 2010 :
Фронтмен KORN о бойкоте British Petrolium
13 июл 2010 :
KORN выступили на поле
7 июл 2010 :
Новый альбом KORN доступен для прослушивания
22 июн 2010 :
KORN бойкотируют BP
6 июн 2010 :
Семплы нового альбома KORN
1 июн 2010 :
Новое видео KORN
21 май 2010 :
Гитарист KORN о смерти DIO
15 май 2010 :
Обложка нового альбома KORN
5 май 2010 :
Новая песня KORN
25 апр 2010 :
Трек-лист нового альбома KORN
29 мар 2010 :
KORN исполнили новую песню на Аляске
28 мар 2010 :
Фронтмен KORN подтвердил договор с Roadrunner
24 фев 2010 :
Басист KORN заявил, что его новый сольный альбом будет «нетяжёлым»
10 янв 2010 :
KORN о новом альбоме
6 ноя 2009 :
Гитарист KORN сказал, что снова работать с продюсером ROSS'ом ROBINSON'ом «очень весело»
23 сен 2009 :
Новый бокс-сет от KORN
10 авг 2009 :
KORN: вести из студии
24 апр 2009 :
KORN записывают два новых альбома
13 мар 2009 :
Гитарист KORN объявил состав туровой команды
1 мар 2009 :
Новый альбом KORN будет выдержан в старом стиле
13 ноя 2008 :
Члены группы KORN используют перерыв по макcимуму
17 июл 2008 :
Бывший гитарист KORN говорит, что запись соло-альбома была "мирной и захватывающей"
9 июн 2008 :
Определена дата выхода дебютного альбома ex-гитариста KORN
28 янв 2008 :
Гитарист КОЯN: "Впереди много сюрпризов"
23 янв 2008 :
В Питере KOЯN будут расслабляться в массажной комнате с газетой в руках
20 янв 2008 :
KOЯN заменили гитариста на время турне по Европе
14 янв 2008 :
Сет-лист первого концерта европейского турне KORN
22 ноя 2007 :
KORN утвердили нового гитариста
30 окт 2007 :
KORN записали песню для компьютерной игры
20 июл 2007 :
KORN работают над кавер-альбомом
25 июн 2007 :
KORN: обнародован трек-лист нового альбома
18 май 2007 :
Новый сингл от KORN
24 апр 2006 :
Трек-лист нового DVD KORN
27 мар 2006 :
KORN: Обложка нового сборника в сети
8 сен 2005 :
Новый альбом KORN в ноябре
7 июл 2005 :
KORN начали микширование нового альбома
27 окт 2003 :
Вокалист KORN о METALLICA
22 окт 2003 :
Бонус к новому альбому KORN
