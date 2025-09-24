сегодня



KORN отметят юбилей альбома



Tempo Music по случаю двадцатилетия альбома KORN "See You On The Other Side" выпустит несколько виниловых версий альбома, которые будут доступны в официальном магазине группы (голубой/красный), Hot Topic (оранжевый/фиолетовый), независимые музыкальные магазины (красно-туманные) и на обычном черном виниле в стандартных магазинах.







+0 -0



( 3 ) просмотров: 251

