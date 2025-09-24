Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Korn

24 сен 2025 : 		 KORN отметят юбилей альбома

18 июн 2025 : 		 KORN пишутся на пленку

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KORN

12 мар 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о возвращении в KORN: «Мне выпал второй шанс»

24 фев 2025 : 		 FIELDY: «С 2019 не общался ни с кем из KORN»

11 дек 2024 : 		 Не ждите скоро нового от KORN

23 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA о дебютном альбоме KORN

14 окт 2024 : 		 Бывший барабанщик KORN о дебютном альбоме

14 окт 2024 : 		 Вокалист KORN о дебютном альбоме

7 окт 2024 : 		 EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN

13 сен 2024 : 		 KORN открыли тур

30 мар 2024 : 		 Гитарист KORN о новых песнях: «Я считаю, что это лучший и самый тяжёлый материал KORN за последние годы»

17 мар 2024 : 		 Все билеты на концерт KORN проданы

11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN
KORN отметят юбилей альбома



Tempo Music по случаю двадцатилетия альбома KORN "See You On The Other Side" выпустит несколько виниловых версий альбома, которые будут доступны в официальном магазине группы (голубой/красный), Hot Topic (оранжевый/фиолетовый), независимые музыкальные магазины (красно-туманные) и на обычном черном виниле в стандартных магазинах.




24 сен 2025
mohnatiy
Есть ещё толковые треки, дальше пошёл беспробудный пиздец.
24 сен 2025
vobk
mohnatiy, корни до сих пор на коне имхо
24 сен 2025
Тарас.Васильев
KORN відзначать ювілей альбому
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
