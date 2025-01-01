×
Дата :
с
по
все новости группы

Fozzy
Fozzy
США
Heavy Metal
http://www.fozzyrock.com
Myspace:
http://www.myspace.com/fozzytour
Facebook:
https://www.facebook.com/FozzyRock/
24 сен 2025
:
FOZZY исполнили хит Оззи
14 сен 2025
:
Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от FOZZY
10 июл 2025
:
Новое видео FOZZY
28 апр 2025
:
Как рестлинг помог лидеру FOZZY
22 апр 2025
:
FOZZY думают о новом треке
17 апр 2025
:
Новая песня FOZZY
16 окт 2024
:
Видео с выступления FOZZY
7 окт 2024
:
Лидер FOZZY о 25-летии коллектива
30 авг 2024
:
FOZZY сыграли на Уэмбли
18 июл 2024
:
Вокалист FOZZY: «Нам пришлось пахать в два раза сильнее ради уважения»
31 мар 2024
:
Вокалист FOZZY: «Люди уже не так активно смотрят клипы»
4 ноя 2023
:
FOZZY не хотят больше альбомов
26 окт 2023
:
Новое видео FOZZY
23 окт 2023
:
FOZZY исполнили новую песню
21 окт 2023
:
Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи
19 окт 2023
:
Новая песня FOZZY
9 окт 2023
:
Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»
29 авг 2023
:
FOZZY выступили на "AEW All In"
28 май 2023
:
Видео с выступления FOZZY
21 мар 2023
:
FOZZY готовят новый сингл
23 янв 2023
:
Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а
8 дек 2022
:
Вокалист FOZZY: «Мне пришлось заново учиться петь»
18 ноя 2022
:
Вокалист FOZZY изображал невесту
8 ноя 2022
:
FOZZY открыли тур
15 окт 2022
:
FOZZY думают перейти на синглы
12 окт 2022
:
Вокалист FOZZY — о состоянии вокала
26 июл 2022
:
Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью
4 июл 2022
:
Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"
12 май 2022
:
Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок
19 апр 2022
:
Гитарист FOZZY — о новом альбоме
13 апр 2022
:
FOZZY получили золото
13 апр 2022
:
Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»
8 апр 2022
:
Новое видео FOZZY
5 апр 2022
:
Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»
1 апр 2022
:
FOZZY выступили с новым барабанщиком
21 мар 2022
:
Новая песня FOZZY
23 фев 2022
:
Барабанщик FOZZY — о причинах ухода
29 янв 2022
:
Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы
4 янв 2022
:
FOZZY сменили ударника
15 дек 2021
:
Фанаты спели с FOZZY
12 дек 2021
:
Лидер FOZZY попал в больницу
10 дек 2021
:
Новый альбом FOZZY выйдет весной
26 окт 2021
:
FOZZY исполнили новую песню
18 окт 2021
:
Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»
10 сен 2021
:
FOZZY выступили без RICH WARD
14 авг 2021
:
Оркестровая версия FOZZY
21 июл 2021
:
FOZZY представили новую песню
28 май 2021
:
Новое видео FOZZY
18 мар 2021
:
Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров
23 янв 2021
:
Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»
3 дек 2020
:
Документальный фильм от FOZZY
29 окт 2020
:
FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом
4 сен 2020
:
Профессиональное видео с выступления FOZZY
25 авг 2020
:
CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала
11 авг 2020
:
CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты
28 июл 2020
:
В альбом FOZZY войдет 12 тем
22 июл 2020
:
CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY
15 июл 2020
:
Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»
13 июл 2020
:
Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год
3 июл 2020
:
Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»
26 май 2020
:
У FOZZY много отличных тем
17 дек 2019
:
У FOZZY много нового материала
28 ноя 2019
:
Лидер FOZZY снизил цену на дом
22 ноя 2019
:
Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY
9 сен 2019
:
Новое видео FOZZY
30 авг 2019
:
Новая песня FOZZY
26 авг 2019
:
Видео с выступления FOZZY
4 апр 2019
:
FOZZY на SONY MUSIC
4 мар 2019
:
Вокалист FOZZY купил дом в Одессе
7 дек 2018
:
Лидер FOZZY: «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»
4 ноя 2018
:
COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS
26 июл 2018
:
Новое видео FOZZY
20 мар 2018
:
Музыканты MACHINE HEAD, QUIET RIOT присоединились на сцене к FOZZY
30 янв 2018
:
Новое видео FOZZY
3 ноя 2017
:
Вокалист FOZZY прикинулся Полом Стенли
11 окт 2017
:
Вокалист FOZZY о новом сингле
16 сен 2017
:
Новая песня FOZZY
3 авг 2017
:
Новый альбом FOZZY выйдет осенью
30 май 2017
:
FOZZY исполнили новую песню
2 май 2017
:
Новое видео FOZZY
1 май 2017
:
Новая песня FOZZY
19 мар 2017
:
В FOZZY вернулся басист
20 окт 2016
:
Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году
30 мар 2016
:
Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет
28 дек 2015
:
FOZZY начали работу над новым материалом
10 авг 2015
:
Видео с выступления FOZZY
5 ноя 2014
:
Новое видео FOZZY
1 окт 2014
:
FOZZY нашли басиста
19 июл 2014
:
Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания
26 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
21 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
14 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
5 июн 2014
:
Видео с текстом от FOZZY
23 май 2014
:
Новый альбом FOZZY выйдет в июле
25 апр 2014
:
Видео с текстом от FOZZY
2 апр 2014
:
Новый сингл FOZZY в апреле
3 дек 2013
:
Видео с выступления FOZZY
10 сен 2013
:
FOZZY в январе начнут запись нового альбома
13 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления FOZZY
2 окт 2012
:
Новое видео FOZZY
29 сен 2012
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD присоединился на сцене к FOZZY
11 авг 2012
:
Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания
11 июл 2012
:
Трек-лист нового альбома FOZZY
6 июл 2012
:
Новый сингл FOZZY
14 июн 2012
:
FOZZY исполнили новый трек
14 июн 2012
:
Обложка нового альбома FOZZY
11 июн 2012
:
Новый альбом FOZZY выйдет в августе
1 июн 2012
:
FOZZY завершили сведение альбома
16 май 2012
:
Закончена запись вокала для нового альбома FOZZY
22 фев 2012
:
FOZZY завершили запись ударных
19 янв 2012
:
FOZZY на CENTURY MEDIA RECORDS
12 сен 2011
:
FOZZY расстались с басистом
29 июн 2011
:
Новый релиз FOZZY выйдет в июле
11 июн 2011
:
Видео с выступления FOZZY
28 апр 2011
:
Фронтмен FOZZY выбыл из "Dancing With The Stars"
21 мар 2011
:
Фронтмен FOZZY примет участие в программе "Dancing With The Stars"
21 июл 2010
:
Ноове видео FOZZY
26 янв 2010
:
Альбом FOZZY доступен для прослушивания
9 ноя 2009
:
FOZZY выпустят первый в карьере концертный альбом
19 окт 2009
:
Новый трек FOZZY
8 сен 2009
:
Новая песня FOZZY
29 янв 2009
:
Микки Рурк против вокалиста FOZZY
26 авг 2007
:
FOZZY выпускают коллекцию раритетов
сегодня
FOZZY исполнили хит Оззи
FOZZY в рамках выступления на разогреве у ALICE COOPER и JUDAS PRIES исполнили кавер-версию хита Оззи Осборна "Crazy Train"
просмотров: 78
